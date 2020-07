Coronablog: Triatlon Wuustwezel valt in het water door strengere maatregelen in Antwerpen

14:33 14 uur 33. Geen Sterke Peer triatlon in Wuustwezel. Door de strengere coronamaatregelen in de provincie Antwerpen, schrapt de organisatie de triatlon in Wuustwezel. "Volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats, daarom kan onze triatlon dit jaar niet doorgaan", bevestigt organisator Marc Herremans. Ook het clubkampioenschap van KTT, een testwedstrijd voor het triatlonweekend in Viersel, kreeg geen toestemming van de provincie Antwerpen. . Geen Sterke Peer triatlon in Wuustwezel Door de strengere coronamaatregelen in de provincie Antwerpen, schrapt de organisatie de triatlon in Wuustwezel. "Volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats, daarom kan onze triatlon dit jaar niet doorgaan", bevestigt organisator Marc Herremans.

Ook het clubkampioenschap van KTT, een testwedstrijd voor het triatlonweekend in Viersel, kreeg geen toestemming van de provincie Antwerpen.



10:52 10 uur 52. EK mountainbike vindt plaats in oktober in Zwitserland. De Europese kampioenschappen mountainbike worden van 15 tot 18 oktober georganiseerd in het Zwitserse Monte Tamaro. Dat maakte de Europese wielerbond UEC donderdag bekend. Het EK stond aanvankelijk in mei in het Oostenrijkse Graz geprogrammeerd, maar werd door de coronacrisis uitgesteld. Vorig jaar kroonde Mathieu van der Poel zich in het Tsjechische Brno voor het eerst tot Europees kampioen. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij zijn titel niet komen verdedigen, want op 18/10 staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Bij de vrouwen verlengde de Zwitser Jolanda Neff haar titel.

Het EK stond aanvankelijk in mei in het Oostenrijkse Graz geprogrammeerd, maar werd door de coronacrisis uitgesteld.

Vorig jaar kroonde Mathieu van der Poel zich in het Tsjechische Brno voor het eerst tot Europees kampioen. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij zijn titel niet komen verdedigen, want op 18/10 staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Bij de vrouwen verlengde de Zwitser Jolanda Neff haar titel.





09:43 09 uur 43. Internationale atletiekbond legt nieuwe data vast voor rist kampioenschappen. De internationale atletiekbond World Athletics heeft voor drie uitgestelde wereldkampioenschappen een nieuwe datum vastgelegd. Het WK snelwandelen voor teams in het Wit-Russische Minsk is verplaatst naar 23-24 april 2022. Een maand eerder wordt het WK halve marathon in het Chinese Yangzhou gehouden (27 maart 2022). Ook het WK voor min 20-jarigen in het Keniaanse Nairobi heeft een nieuwe datum. Dat toernooi vindt plaats van 17 tot 22 augustus 2021, een week na de Olympische Spelen in Tokio. "De wijzigingen veroorzaakt door de wereldwijde pandemie maakten het moeilijker om voor de komende twee jaar internationale evenementen in te plannen", zegt World Athletics-voorzitter Sebastian Coe. "We hebben geprobeerd data vast te leggen die realiseerbaar zijn en de atleten en organisatoren de beste kans bieden te schitteren op het internationale toneel."

Ook het WK voor min 20-jarigen in het Keniaanse Nairobi heeft een nieuwe datum. Dat toernooi vindt plaats van 17 tot 22 augustus 2021, een week na de Olympische Spelen in Tokio.

"De wijzigingen veroorzaakt door de wereldwijde pandemie maakten het moeilijker om voor de komende twee jaar internationale evenementen in te plannen", zegt World Athletics-voorzitter Sebastian Coe. "We hebben geprobeerd data vast te leggen die realiseerbaar zijn en de atleten en organisatoren de beste kans bieden te schitteren op het internationale toneel."

21:33 21 uur 33. Geen publiek welkom in Monza, nog zeker 5 GP's achter gesloten deuren. De komende vijf F1-races worden zeker nog achter gesloten deuren afgewerkt. Ook het circuit van Monza besliste vandaag om geen toeschouwers toe te laten op het circuit voor de GP van Italië van 4 tot en met 6 september. F1-fans die al een kaartje kochten, krijgen hun geld terug. Ook de GP van België op 30 augustus op het circuit van Spa-Francorchamps gaat zonder supporters door. Mogelijk is bij de negende race, de Grote Prijs van Toscane op Mugello, weer wat publiek welkom, maar dat hangt af van wat de regionale autoriteiten beslissen. Voor de tiende race, de Grote Prijs van Rusland in Sotsji op 27 september, is de kaartverkoop al begonnen. De Formule 1 rekent er ook op dat fans weer aanwezig kunnen zijn bij de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring (11 oktober) en de Grote Prijs van Portugal in Portimão (25 oktober).

Ook de GP van België op 30 augustus op het circuit van Spa-Francorchamps gaat zonder supporters door.

Mogelijk is bij de negende race, de Grote Prijs van Toscane op Mugello, weer wat publiek welkom, maar dat hangt af van wat de regionale autoriteiten beslissen. Voor de tiende race, de Grote Prijs van Rusland in Sotsji op 27 september, is de kaartverkoop al begonnen.

De Formule 1 rekent er ook op dat fans weer aanwezig kunnen zijn bij de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring (11 oktober) en de Grote Prijs van Portugal in Portimão (25 oktober).



20:49 20 uur 49. US Open Golf tweede Grand Slam achter gesloten deuren. De US Open Golf wordt dit jaar zeker nog gespeeld, zij het zonder fans. Dat heeft de Amerikaanse golfbond vandaag laten weten. De tweede Grand Slam van het jaar wordt van 17 tot 20 september gespeeld in New York, één van de zwaarst getroffen regio's in de VS. Het coronavirus heeft de kalender van de Grand Slams in het golf grondig herschikt. De British Open, die midden juli op het menu stond, is afgelast. Het PGA Championship verhuisde van mei naar augustus, de US Open dus van juni naar september en de Masters van april naar november.

Het coronavirus heeft de kalender van de Grand Slams in het golf grondig herschikt. De British Open, die midden juli op het menu stond, is afgelast. Het PGA Championship verhuisde van mei naar augustus, de US Open dus van juni naar september en de Masters van april naar november.

20:25 20 uur 25. Nederland nog een jaar langer wereldkampioen: geen Motorcross der Naties in 2020. Er is definitief een streep gezet door de Motorcross der Naties voor dit jaar. Het WK motorcross voor landenteams was vanwege de coronapandemie aanvankelijk verhuisd van Frankrijk naar Engeland, maar de organisatie heeft besloten dat de wedstrijd ook niet mogelijk is in Matterley Basin op 27 september. De annulering betekent dat Nederland nog een jaartje wereldkampioen blijft. België werd vorig jaar vicewereldkampioen.

De annulering betekent dat Nederland nog een jaartje wereldkampioen blijft. België werd vorig jaar vicewereldkampioen.



