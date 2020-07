Coronablog: Slotwedstrijd Segunda División uitgesteld door corona-uitbraak

22:03 22 uur 03. Slotwedstrijd Spaanse 2e klasse uitgesteld door corona-uitbraak. De slotwedstrijd van de 42e en tevens laatste speeldag in de Spaanse tweede klasse tussen Deportivo La Coruña en Fuenlabrada van maandagavond is uitgesteld nadat meerdere spelers van Fuenlabrada positief getest hebben op het coronavirus, zo bevestigde La Liga. Volgens de plaatselijke pers hebben zes spelers positief getest op COVID-19. La Liga zag daardoor geen andere uitweg dan de wedstrijd uit te stellen. De sportieve belangen zijn erg groot, want Fuenlabrada strijdt nog voor de promotiebarrages en gevallen grootheid Deportivo La Coruña strijdt nog voor het behoud. . Slotwedstrijd Spaanse 2e klasse uitgesteld door corona-uitbraak De slotwedstrijd van de 42e en tevens laatste speeldag in de Spaanse tweede klasse tussen Deportivo La Coruña en Fuenlabrada van maandagavond is uitgesteld nadat meerdere spelers van Fuenlabrada positief getest hebben op het coronavirus, zo bevestigde La Liga.

15:26 15 uur 26. Twee Nederlandse marathons geschrapt. De marathons van Rotterdam en Eindhoven gaan dit jaar niet door. De 40e editie van de marathon in Rotterdam was door de coronacrisis al verplaatst van 5 april naar 25 oktober, maar ook die datum komt niet uit. De beperkende maatregelen vanwege het coronavirus maken het voor de organisatie onmogelijk. De wedstrijd is nu verplaatst naar 11 april 2021. Ook de marathon van Eindhoven slaat een jaar over. De organisatie heeft de 37e editie van de wedstrijd verplaatst van 11 oktober van dit jaar naar 10 oktober 2021.

18:03 18 uur 03. Voor het eerst sinds de start van het Formule 1-seizoen zijn er twee coronabesmettingen vastgesteld. Van de 4.997 uitgevoerde tests op rijders, teams en personeel bleken er twee positief te zijn. Hun identiteit wordt niet bekendgemaakt. De voorbije weekends werden de eerste twee races van het seizoen gehouden in Oostenrijk. De getroffen personen waren daar volgens Formula One en de Internationale Autosportfederatie niet aanwezig. Zij werden nu meteen in quarantaine geplaatst. Na contact tracing werden ook de personen met wie zij in contact waren geweest, in quarantaine geplaatst.

07:36 07 uur 36. Summer Camp Belgian Lions afgelast. De zomerstage van de Belgian Lions, gepland van 22 tot 29 juli in Louvain-la-Neuve, gaat niet door. Dat besliste Basketball Belgium. "De huidige evolutie van de internationale volksgezondheid garandeert ons door de impact van COVID-19 geen normaal verloop van de stage", klinkt het. "Meerderde spelers en stafleden keren terug uit risicogebieden en we willen ieders gezondheid absoluut beschermen." "Zodra de situatie het opnieuw toelaat, zal het management een nieuw programma voorstellen om het EK 2022 en het WK 2023 zo goed mogelijk voor te bereiden."

13:07 13 uur 07. Internationale atletiekmeeting Naimette-Xhovémont in Luik naar 2021 verplaatst. De internationale atletiekmeeting van de provincie Luik zal dit jaar door corona niet doorgaan. De meeting staat ieder jaar in juli in het stadion van Naimette-Xhovémont in Luik op de planning. De 19e editie valt dit jaar echter in het water wegens de coronacrisis. "De maatregelen die van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus maakten het onmogelijk om het evenement te organiseren", klinkt het. De organisatie ging op zoek naar een nieuwe datum, maar vond in 2020 geen geschikt moment. Daarom verhuist de 19e editie naar juli 2021. De atletiekmeeting zal dan plaatsvinden in een gerenoveerd stadion, met onder meer een nieuwe atletiekpiste.

13:05 13 uur 05. Na-Tourcriterium in Putte slaat jaar over. De vijfde editie van het na-Tourcriterium in Putte zal dit jaar niet plaatsvinden. Wegens de coronacrisis is dit jaar de internationale wielerkalender stevig door elkaar geschud. De Ronde van Frankrijk zal uiteindelijk pas op 29 augustus van start gaan en de wielerklassiekers volgen normaal in het diepe najaar. Een gaatje vinden voor het na-Tourcriterium in Putte bleek dan ook heel moeilijk. "Wij hebben zo lang mogelijk afgewacht en gezocht naar mogelijke alternatieven", meldt de organisatie. "Maar datumproblemen en de meest recente coronamaatregelen hebben ons doen besluiten om de 5e editie definitief te verplaatsen naar volgend jaar, in normale omstandigheden voorzien op zondag 1 augustus 2021."

19:32 19 uur 32. Venezolaanse doelman van Lens besmet. De Venezolaan Wuilker Farinez, de nieuwe doelman van Lens, moet 2 weken in quarantaine. Farinez testte bij zijn aankomst in Frankrijk positief op Covid-19. De Venezolaanse international komt op huurbasis over van de Colombiaanse club Millonarios, met aankoopoptie. RC Lens promoveerde onlangs naar de Ligue 1. Het nieuwe seizoen start in principe op 22 augustus.

19:03 19 uur 03. Geen extra coronagevallen in MLS. Er is geen enkele bijkomende besmetting met het coronavirus vastgesteld in de bubbel van het toernooi waarmee de MLS wordt hervat in Disney World in Orlando (Florida). De spelers van de 24 teams, scheidsrechters en stafleden werden gisteren en eergisteren getest, in totaal ging het om 1.227 personen. Niemand legde een positieve test af. Na een coronabreak van bijna 4 maanden ging het minitoernooi MLS is Back vorige week woensdag van start. Twee teams, Nashville en Dallas, moesten zich begin deze maand terugtrekken uit het toernooi na meerdere coronagevallen in hun rangen

08:46 08 uur 46. Nikola Jokic mag weer trainen met de Denver Nuggets. Nikola Jokic is klaar voor de herstart van de NBA. Hij heeft zich bij zijn ploeggenoten van Denver Nuggets in Orlando gevoegd. De 25-jarige Serviër testte vorige maand in zijn geboorteland positief op het coronavirus. Servische media legden een link met een ontmoeting die de center had met de besmette toptennisser Novak Djokovic. Jokic moest na terugkomst in de Verenigde Staten eerst nog twee weken in quarantaine. Voor hij weer met zijn teammaats op het parket zal staan, moet hij nog enkele fysieke testen ondergaan. De NBA hervat eind deze maand op een afgesloten deel van het Walt Disney World Resort bij Orlando. De Denver Nuggets, de nummer drie van de Western Conference, spelen op 1 augustus tegen Miami Heat.

