Coronablog: Ronaldo vindt voetballen in zwaar getroffen Brazilië nu geen goed idee

16:50 16 uur 50. Ronaldo wil nog geen voetbal in Brazilië. In het zwaar getroffen en voetbalgekke Brazilië willen ze stilaan weer een balletje trappen. "Veel te vroeg", vindt de voormalige topspeler Ronaldo. Na een pauze van 3 maanden staat vannacht in Rio de Janeiro een wedstrijd tussen kampioen Flamengo en Bangu op het programma. "Daar is het land nog niet klaar voor", vindt Ronaldo. "Brazilië wil de Europese topcompetities achternagaan, maar dan vergeten ze de pandemie in ons land." Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Gisteren stond de teller er op 46.510 coronadoden. "In Spanje is het voetbal pas opnieuw begonnen wanneer de curve zakte", weet ex-Real- en -Barcelona-speler-Ronaldo. "In Brazilië piekt de curve nog. Nu al aan voetbal denken, vind ik fout." . Ronaldo wil nog geen voetbal in Brazilië In het zwaar getroffen en voetbalgekke Brazilië willen ze stilaan weer een balletje trappen. "Veel te vroeg", vindt de voormalige topspeler Ronaldo. Na een pauze van 3 maanden staat vannacht in Rio de Janeiro een wedstrijd tussen kampioen Flamengo en Bangu op het programma.

15:36 15 uur 36. Eén coronageval in Premier League. De laatste testronde op het coronavirus in de Premier League heeft donderdag één positief geval opgeleverd. Dat heeft de Premier League donderdag bekendgemaakt, zonder de identiteit van de betrokken persoon vrij te geven. Die moet zich, zoals de richtlijnen voorschrijven, zeven dagen in isolatie afzonderen. Er werden afgelopen maandag en dinsdag in totaal 1541 personen - waaronder spelers, trainers en officials - getest bij de twintig Premier League-clubs. De nieuwe positieve test brengt het aantal positieve tests in de Premier League op 17 sinds de teams op 17 mei begonnen te testen. . Eén coronageval in Premier League De laatste testronde op het coronavirus in de Premier League heeft donderdag één positief geval opgeleverd. Dat heeft de Premier League donderdag bekendgemaakt, zonder de identiteit van de betrokken persoon vrij te geven. Die moet zich, zoals de richtlijnen voorschrijven, zeven dagen in isolatie afzonderen.

14:55 14 uur 55. Geen ATP-tennis in Tokio dit jaar. Het ATP-toernooi van Tokio gaat dit jaar niet door, uit angst voor een tweede corona-uitbraak. Dat hebben de organisatoren donderdag laten weten. Het toernooi van Tokio stond begin oktober op het programma. Het WTA-toernooi in Tokio van november blijft voorlopig wel behouden. . Geen ATP-tennis in Tokio dit jaar Het ATP-toernooi van Tokio gaat dit jaar niet door, uit angst voor een tweede corona-uitbraak. Dat hebben de organisatoren donderdag laten weten. Het toernooi van Tokio stond begin oktober op het programma. Het WTA-toernooi in Tokio van november blijft voorlopig wel behouden.

09:36 09 uur 36. Spaans voetbal trekt 48% meer tv-kijkers, in België gaat het om 130%. Bij de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie hebben wereldwijd gemiddeld 48 procent meer mensen de Spaanse wedstrijden op de televisie gevolgd in vergelijking met voor de coronacrisis. Dat maakte La Liga bekend. Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika (+73%) en Azië (+72%). In Europa was er sprake van een toename van 56%, waarbij België (+130%) eruit sprong. In ons land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat. In Spanje zelf was de groei bescheiden met 12%. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona. La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan. . Spaans voetbal trekt 48% meer tv-kijkers, in België gaat het om 130% Bij de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie hebben wereldwijd gemiddeld 48 procent meer mensen de Spaanse wedstrijden op de televisie gevolgd in vergelijking met voor de coronacrisis. Dat maakte La Liga bekend.

18:16 18 uur 16. Alle spelers van Rostov in quarantaine. De Russische voetbalclub Rostov zal de herstart van de nationale competitie niet meemaken. De spelers en het personeel van de club moeten twee weken in quarantaine nadat er maar liefst 6 spelers positief getest hadden op het coronavirus. De Russische competitie zou vrijdag opnieuw starten, hoewel het virus in het land nog lang niet onder controle lijkt. Rostov staat 4e en strijdt mee voor een Champions League-ticket. Nu mist de club al zeker de eerste 2 wedstrijden. . Alle spelers van Rostov in quarantaine De Russische voetbalclub Rostov zal de herstart van de nationale competitie niet meemaken. De spelers en het personeel van de club moeten twee weken in quarantaine nadat er maar liefst 6 spelers positief getest hadden op het coronavirus.

18:10 18 uur 10. Het ATP-toernooi in München gaat dit jaar niet door. Het Duitse toernooi, dat oorspronkelijk tussen 25 april en 3 mei gespeeld zou worden, hoopte nog op een editie in het najaar, maar de ATP vond geen plaatsje meer op de kalender . Het toernooi in München vindt in het voorjaar van 2021 wel opnieuw plaats. . Het ATP-toernooi in München gaat dit jaar niet door. Het Duitse toernooi, dat oorspronkelijk tussen 25 april en 3 mei gespeeld zou worden, hoopte nog op een editie in het najaar, maar de ATP vond geen plaatsje meer op de kalender. Het toernooi in München vindt in het voorjaar van 2021 wel opnieuw plaats.

11:41 11 uur 41. Fans van Bayern en Leverkusen vragen uitstel bekerfinale: "Tot er publiek mag komen". Supportersverenigingen van Bayern München en Bayer Leverkusen hebben de Duitse voetbalbond gevraagd om de bekerfinale uit te stellen tot die met publiek gespeeld kan worden. "Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn", schrijven "Club Nr. 12" en "Nordkurve 12" in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Fritz Keller. Momenteel staat de finale voor zaterdag 4 juli in het Olympisch Stadion van Berlijn op de kalender. "Fans reizen hun team bij elke wedstrijd na, soms hun hele leven lang en dan kunnen ze er bij de bekerfinale niet bij zijn. Dat zou een grote teleurstelling zijn, ook voor de neutrale toeschouwer", stellen de supporters. Zij roepen de bond op om met beide clubs, televisiezenders en sponsors te onderhandelen over een nieuwe datum, één waarop wel voor een vol Olympisch Stadion gespeeld kan worden. Ze verwijzen daarbij naar de Spaanse Copa del Rey. De finalisten Athletic Bilbao en Real Sociedad wilden de finale voor publiek kan en kregen de steun van hun federatie. Bondsvoorzitter Keller ziet op 4 juli een finale met 1.000 fans mogelijk: "Maar dat is de beslissing van de Berlijnse senaat. In Berlijn mogen events tot 1.000 personen." Berlijn liet al verstaan dat het geen uitzondering wil toestaan: bij de 1.000 zouden ook spelers, stafleden en ander personeel inbegrepen zijn. . Fans van Bayern en Leverkusen vragen uitstel bekerfinale: "Tot er publiek mag komen" Supportersverenigingen van Bayern München en Bayer Leverkusen hebben de Duitse voetbalbond gevraagd om de bekerfinale uit te stellen tot die met publiek gespeeld kan worden. "Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn", schrijven "Club Nr. 12" en "Nordkurve 12" in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Fritz Keller. Momenteel staat de finale voor zaterdag 4 juli in het Olympisch Stadion van Berlijn op de kalender.

11:34 11 uur 34. Braziliaanse topclubs willen voetbalcompetitie niet hervatten. Botafogo en Fluminense, 2 topclubs uit Brazilië, leggen de eis van de voetbalfederatie van de staat Rio naast zich neer om volgende week opnieuw in competitie uit te komen. Dagelijks sterven er in Brazilië rond de 1.000 doden aan corona. Het staatskampioenschap zou op 18 juni van start moeten gaan, als aanloop naar de nationale competitie. De Botafogo-voorzitter noemt die bepaling "losgekoppeld van de realiteit". De 2 clubs overwegen naar de rechter te stappen op gezondheids- en veiligheidsgronden. "Jammer genoeg vindt het merendeel van de clubs dat dit een tijd is om opnieuw te beginnen met wedstrijden, ondanks de chaotische scènes die we in het dagelijkse leven meemaken. Wij zijn tegen." Botafogo wil ten vroegste in juli weer voetballen. . Braziliaanse topclubs willen voetbalcompetitie niet hervatten Botafogo en Fluminense, 2 topclubs uit Brazilië, leggen de eis van de voetbalfederatie van de staat Rio naast zich neer om volgende week opnieuw in competitie uit te komen. Dagelijks sterven er in Brazilië rond de 1.000 doden aan corona.



