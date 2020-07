Coronablog: Ook in Monza geen publiek toegelaten, nog zeker 5 GP's achter gesloten deuren

21:33 21 uur 33. Geen publiek welkom in Monza, nog zeker 5 GP's achter gesloten deuren. De komende vijf F1-races worden zeker nog achter gesloten deuren afgewerkt. Ook het circuit van Monza besliste vandaag om geen toeschouwers toe te laten op het circuit voor de GP van Italië van 4 tot en met 6 september. F1-fans die al een kaartje kochten, krijgen hun geld terug. Ook de GP van België op 30 augustus op het circuit van Spa-Francorchamps gaat zonder supporters door. Mogelijk is bij de negende race, de Grote Prijs van Toscane op Mugello, weer wat publiek welkom, maar dat hangt af van wat de regionale autoriteiten beslissen. Voor de tiende race, de Grote Prijs van Rusland in Sotsji op 27 september, is de kaartverkoop al begonnen. De Formule 1 rekent er ook op dat fans weer aanwezig kunnen zijn bij de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring (11 oktober) en de Grote Prijs van Portugal in Portimão (25 oktober). . Geen publiek welkom in Monza, nog zeker 5 GP's achter gesloten deuren De komende vijf F1-races worden zeker nog achter gesloten deuren afgewerkt. Ook het circuit van Monza besliste vandaag om geen toeschouwers toe te laten op het circuit voor de GP van Italië van 4 tot en met 6 september. F1-fans die al een kaartje kochten, krijgen hun geld terug.

Ook de GP van België op 30 augustus op het circuit van Spa-Francorchamps gaat zonder supporters door.

Mogelijk is bij de negende race, de Grote Prijs van Toscane op Mugello, weer wat publiek welkom, maar dat hangt af van wat de regionale autoriteiten beslissen. Voor de tiende race, de Grote Prijs van Rusland in Sotsji op 27 september, is de kaartverkoop al begonnen.

De Formule 1 rekent er ook op dat fans weer aanwezig kunnen zijn bij de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring (11 oktober) en de Grote Prijs van Portugal in Portimão (25 oktober).



20:49 20 uur 49. US Open Golf tweede Grand Slam achter gesloten deuren. De US Open Golf wordt dit jaar zeker nog gespeeld, zij het zonder fans. Dat heeft de Amerikaanse golfbond vandaag laten weten. De tweede Grand Slam van het jaar wordt van 17 tot 20 september gespeeld in New York, één van de zwaarst getroffen regio's in de VS.

Het coronavirus heeft de kalender van de Grand Slams in het golf grondig herschikt. De British Open, die midden juli op het menu stond, is afgelast. Het PGA Championship verhuisde van mei naar augustus, de US Open dus van juni naar september en de Masters van april naar november.

20:25 20 uur 25. Nederland nog een jaar langer wereldkampioen: geen Motorcross der Naties in 2020. Er is definitief een streep gezet door de Motorcross der Naties voor dit jaar. Het WK motorcross voor landenteams was vanwege de coronapandemie aanvankelijk verhuisd van Frankrijk naar Engeland, maar de organisatie heeft besloten dat de wedstrijd ook niet mogelijk is in Matterley Basin op 27 september.

De annulering betekent dat Nederland nog een jaartje wereldkampioen blijft. België werd vorig jaar vicewereldkampioen.



18:16 18 uur 16. NBA: 0 positieve gevallen op 344 tests. Een dag voor de NBA-herstart hebben alle 344 spelers negatief getest op het coronavirus. Het seizoen kan dus zonder problemen herbeginnen morgen. Er staan meteen twee toppers op het programma: de New Orleans Pelicans nemen het op tegen de Utah Jazz, waarna de twee ploegen uit Los Angeles elkaar in de ogen kijken.

16:49 16 uur 49. Ook coronagevallen bij Spaanse tweedeklassers Almeria en Zaragoza. Spaanse tweedeklassers Almeria en Zaragoza hebben elk een coronabesmetting bevestigd. In beide gevallen gaat het om een speler, maar er wordt niet vermeld over wie het precies het gaat.

In een verklaring op de hun site vertellen de twee clubs dat de spelers in kwestie in quarantaine zijn geplaatst. De twee teams gaan ook spelers en staf testen om te zien of er meer besmettingen zijn.

In het Spaanse voetbal zijn er vandaag al drie positieve coronagevallen gemeld. Eerder vanmiddag raakte al bekend dat er een Sevilla-speler positief had getest.

