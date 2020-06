Coronablog: Ook in Italië mag er 5 keer gewisseld worden

19:40 19 uur 40. Ook 5 wissels in Italië. Italië volgt het voorbeeld van Duitsland en Engeland en zal bij de hervatting van de voetbalcompetitie vijf wissels in plaats van de gebruikelijke drie toelaten. Dat maakte de Italiaanse voetbalbond (FIGC) vrijdag bekend. Elke ploeg zal maximaal drie keer een wedstrijd mogen onderbreken om de vijf wissels door te voeren. In het geval van verlengingen mag nog een vierde keer worden gewisseld. Wanneer de twee ploegen op hetzelfde moment een vervanging doorvoeren, zal dit voor beide als een onderbreking gelden, benadrukt de FIGC. In mei besliste de International Board (IFAB), het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, dat er tot het einde van het seizoen vijf in plaats van drie wissels mogen plaatsvinden om de spelers wat te ontlasten. In de Bundesliga wordt de regel al toegepast. De Premier League, die op 17 juni hervat, zette donderdag het licht op groen. In Italië rolt de bal opnieuw vanaf 12 juni in de beker. De Serie A herbegint op 20 juni . Ook 5 wissels in Italië Italië volgt het voorbeeld van Duitsland en Engeland en zal bij de hervatting van de voetbalcompetitie vijf wissels in plaats van de gebruikelijke drie toelaten. Dat maakte de Italiaanse voetbalbond (FIGC) vrijdag bekend.

Elke ploeg zal maximaal drie keer een wedstrijd mogen onderbreken om de vijf wissels door te voeren. In het geval van verlengingen mag nog een vierde keer worden gewisseld.

Wanneer de twee ploegen op hetzelfde moment een vervanging doorvoeren, zal dit voor beide als een onderbreking gelden, benadrukt de FIGC.

In mei besliste de International Board (IFAB), het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, dat er tot het einde van het seizoen vijf in plaats van drie wissels mogen plaatsvinden om de spelers wat te ontlasten.

In de Bundesliga wordt de regel al toegepast. De Premier League, die op 17 juni hervat, zette donderdag het licht op groen. In Italië rolt de bal opnieuw vanaf 12 juni in de beker. De Serie A herbegint op 20 juni

13:45 13 uur 45. Nederlandse voetbalbond snijdt in salarissen. Niet alleen de profspelers van de Nederlandse voetbalclubs leveren salaris in tijdens de coronacrisis, ook bij de Nederlandse bond KNVB gebeurt dat. "Binnen de KNVB zijn er mensen die besloten hebben om salaris in te leveren", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. De KNVB wil niet op namen ingaan en wil ook niet zeggen om welke bedragen of percentages het gaat. Volgens De Telegraaf brengen onder anderen bondsvoorzitter Just Spee, de directieleden en bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal een loonoffer om de KNVB enigszins te ontzien. . Nederlandse voetbalbond snijdt in salarissen Niet alleen de profspelers van de Nederlandse voetbalclubs leveren salaris in tijdens de coronacrisis, ook bij de Nederlandse bond KNVB gebeurt dat. "Binnen de KNVB zijn er mensen die besloten hebben om salaris in te leveren", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. De KNVB wil niet op namen ingaan en wil ook niet zeggen om welke bedragen of percentages het gaat. Volgens De Telegraaf brengen onder anderen bondsvoorzitter Just Spee, de directieleden en bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal een loonoffer om de KNVB enigszins te ontzien.

06:49 06 uur 49. Real en Atletico willen samen de Madrilenen helpen. De stadsrivalen Real en Atletico Madrid slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor de kwetsbare families in Madrid die hard zijn getroffen door de coronacrisis. "We staan voor een van de meest lastige situaties in onze recente geschiedenis, maar we komen er samen doorheen", zei Real-voorzitter Florentino Pérez in een videoboodschap van beide clubs. "Real en Atletico lanceren samen MadridxMadrid, een initiatief voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij." Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus, met meer dan 27.000 doden. De lange lockdown in het land heeft de economie bijna tot stilstand gebracht. Afgelopen maand registreerden zich 5,2 miljoen mensen voor een uitkering omdat ze hun werk zijn kwijtgeraakt. . Real en Atletico willen samen de Madrilenen helpen De stadsrivalen Real en Atletico Madrid slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor de kwetsbare families in Madrid die hard zijn getroffen door de coronacrisis.

"We staan voor een van de meest lastige situaties in onze recente geschiedenis, maar we komen er samen doorheen", zei Real-voorzitter Florentino Pérez in een videoboodschap van beide clubs. "Real en Atletico lanceren samen MadridxMadrid, een initiatief voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij."

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus, met meer dan 27.000 doden. De lange lockdown in het land heeft de economie bijna tot stilstand gebracht. Afgelopen maand registreerden zich 5,2 miljoen mensen voor een uitkering omdat ze hun werk zijn kwijtgeraakt.

06:49 06 uur 49. "In de lente hakken we de knoop door over de Spelen in 2021". De definitieve knoop over de Olympische Spelen is blijkbaar nog niet doorgehakt.Volgens iemand van het organisatiecomité zal pas de beslissing pas komende lente vallen. "We moeten de evolutie van het virus tot dan in de gaten houden." Het is de eerste keer dat iemand van de organisatie zo'n datum op de beslissing geplakt heeft. Er komt o p 23 juli ook geen feest om de aftelklok naar de Olympische Spelen in gang te zetten . Het is dan nog precies een jaar tot de start van de uitgestelde Spelen in Tokio in 2021. Het is een van de manieren waarop de organisator kosten wil besparen. . "In de lente hakken we de knoop door over de Spelen in 2021" De definitieve knoop over de Olympische Spelen is blijkbaar nog niet doorgehakt.Volgens iemand van het organisatiecomité zal pas de beslissing pas komende lente vallen. "We moeten de evolutie van het virus tot dan in de gaten houden." Het is de eerste keer dat iemand van de organisatie zo'n datum op de beslissing geplakt heeft.

Er komt op 23 juli ook geen feest om de aftelklok naar de Olympische Spelen in gang te zetten. Het is dan nog precies een jaar tot de start van de uitgestelde Spelen in Tokio in 2021. Het is een van de manieren waarop de organisator kosten wil besparen.

06:45 06 uur 45. Zware concurrentie voor Goffin op Ultimate Tennis Showdown. David Goffin (ATP-10) wordt niet de hoogst geplaatste speler in de Ultimate Tennis Showdown. Ook Stefanos Tsitsipas (ATP-6) en Matteo Berrettini (ATP-8) hebben intussen hun deelname bevestigd. Eerder zegden ook al onder anderen Fabio Fognini (ATP-11), Félix Auger-Aliassime (ATP-20), Benoît Paire (ATP-22), Lucas Pouille (ATP-58) toe. Het toernooi in de regio rond Nice start op 13 juni en zal live uitgezonden worden. 50 wedstrijden staan gedurende vijf weekends op het programma. De Ultimate Tennis Showdown biedt zo een alternatief voor de spelers nu het tennisseizoen tot 31 juli stilligt door de coronapandemie. . Zware concurrentie voor Goffin op Ultimate Tennis Showdown David Goffin (ATP-10) wordt niet de hoogst geplaatste speler in de Ultimate Tennis Showdown. Ook Stefanos Tsitsipas (ATP-6) en Matteo Berrettini (ATP-8) hebben intussen hun deelname bevestigd.

Eerder zegden ook al onder anderen Fabio Fognini (ATP-11), Félix Auger-Aliassime (ATP-20), Benoît Paire (ATP-22), Lucas Pouille (ATP-58) toe. Het toernooi in de regio rond Nice start op 13 juni en zal live uitgezonden worden. 50 wedstrijden staan gedurende vijf weekends op het programma.

De Ultimate Tennis Showdown biedt zo een alternatief voor de spelers nu het tennisseizoen tot 31 juli stilligt door de coronapandemie.

05-06-2020 05-06-2020.

19:34 19 uur 34. WK tafeltennis moet opnieuw verschoven worden. De Internationale Tafeltennisbond ITTF vraagt de organisatoren van het WK voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan om uit te kijken naar een nieuwe datum begin 2021. De bond heeft besloten dat het toernooi, dat van 27 september tot 4 oktober zou worden gehouden, niet kan doorgaan, omdat het onwaarschijnlijk is dat alle teams naar Zuid-Korea kunnen vliegen. Het WK werd eerder uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Aanvankelijk zouden ze van 22 tot 29 maart plaatsvinden. . WK tafeltennis moet opnieuw verschoven worden De Internationale Tafeltennisbond ITTF vraagt de organisatoren van het WK voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan om uit te kijken naar een nieuwe datum begin 2021.

De bond heeft besloten dat het toernooi, dat van 27 september tot 4 oktober zou worden gehouden, niet kan doorgaan, omdat het onwaarschijnlijk is dat alle teams naar Zuid-Korea kunnen vliegen. Het WK werd eerder uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Aanvankelijk zouden ze van 22 tot 29 maart plaatsvinden.



17:41 17 uur 41. Italiaanse refs zijn klaar voor de herstart. Alle scheidsrechters van de Italiaanse Serie A en B hebben negatief getest op het coronavirus. 65 officials (scheidsrechters, lijnrechters en videorefs) werden op het virus getest. De Italiaanse profliga wil de competitie op 20 juni hervatten. Voordien zullen al de halve finales en finale van de Coppa Italia afgewerkt worden. . Italiaanse refs zijn klaar voor de herstart Alle scheidsrechters van de Italiaanse Serie A en B hebben negatief getest op het coronavirus. 65 officials (scheidsrechters, lijnrechters en videorefs) werden op het virus getest. De Italiaanse profliga wil de competitie op 20 juni hervatten. Voordien zullen al de halve finales en finale van de Coppa Italia afgewerkt worden.

17:34 17 uur 34. Stad Nürnberg fluit DTM terug. Woensdag maakte het DTM-kampioenschap zijn nieuwe kalender bekend. De Deutsche Tourenwagen-Masters zou volgens de organisatie van 10 tot 12 juli openen op de Norisring, een stratencircuit in Nürnberg . Maar de Duitse stad laat donderdag weten dat het gezien de geldende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus geen toestemming kan geven voor de races, ook niet achter gesloten deuren. Er vinden dit seizoen 3 DTM-manches in België plaats. Begin augustus is Spa-Francorchamps het toneel voor de 2e manche, in oktober ontvangt Zolder het DTM-circus 2 weekends op een rij. . Stad Nürnberg fluit DTM terug Woensdag maakte het DTM-kampioenschap zijn nieuwe kalender bekend. De Deutsche Tourenwagen-Masters zou volgens de organisatie van 10 tot 12 juli openen op de Norisring, een stratencircuit in Nürnberg.

Maar de Duitse stad laat donderdag weten dat het gezien de geldende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus geen toestemming kan geven voor de races, ook niet achter gesloten deuren.



Er vinden dit seizoen 3 DTM-manches in België plaats. Begin augustus is Spa-Francorchamps het toneel voor de 2e manche, in oktober ontvangt Zolder het DTM-circus 2 weekends op een rij.

17:33 17 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten