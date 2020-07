Coronablog: NBA-team Denver Nuggets stopt trainingen na positieve tests

Voormalig Argentijns bondscoach en wereldkampioen in 1986, Carlos Bilardo, is dan toch niet besmet met het coronavirus. Zaterdag legde hij een positieve test af, maar dat blijkt nu een vergissing te zijn. "Mijn broer heeft niets. Het laboratorium had zich vergist", schreef broer Jorge Bilardo op Twitter.





De 82-jarige Bilardo heeft door een neurologische aandoening al een medische voorgeschiedenis. Hij verblijft in een rusthuis in de wijk Almagro in de hoofdstad Buenos Aires, waar nog 10 andere bewoners positief testten op COVID-19.





Bilardo loodste als bondscoach Argentinië voorbij België in de halve finales van het WK 1986 in Mexico. In de finale klopte Argentinië West-Duitsland met 3-2. Diego Maradona was de absolute sterspeler van zijn team. 4 jaar later waren de rollen op het WK in Italië omgedraaid. Toen haalde West-Duitsland het in de finale met 1-0.





In Argentinië zijn er tot nu toe 59.920 besmettingen geregistreerd en 1.233 overlijdens. De laatste dagen was er een stevige stijging merkbaar, waardoor de overheid een striktere lockdown heeft afgekondigd, vooral in de hoofdstad Buenos Aires.