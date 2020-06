Coronablog: Moeten Neuville en co blijven wachten tot in september?

17:58 17 uur 58. WK rally pas in september weer van start? De Internationale Automobielfederatie hoopt dat het WK rally in september weer opgestart kan worden. "Daar worden verschillende scenario's voor onderzocht", verklaarde FIA-voorzitter Jean Todt maandag. Uit hoeveel manches het WK zal bestaan is nog niet duidelijk. Een kalender zal later bekendgemaakt worden. Voor de uitbraak van het coronavirus konden er drie WK-rally's afgewerkt worden: in Monte Carlo, Zweden en Mexico. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) is leider in het kampioenschap, met acht punten voor op zijn Welshe teamgenoot Elfyn Evans. Thierry Neuville (Hyunday i20), winnaar in Monte Carlo, is op twintig punten derde. Acht WK-rally's werden inmiddels uitgesteld (Argentinië en Italië) of volledig geschrapt (Chili, Portugal, Kenia, Finland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië). Drie rally's staan nog op hun oorspronkelijke datum op de kalender: Turkije (24-27 september), Duitsland (15-18 oktober) en Japan (19-22 november). De Ypres Rally, die in het eerste weekend van oktober gereden wordt, maakt kans om op een nieuwe kalender het WK-statuut te krijgen. . WK rally pas in september weer van start? De Internationale Automobielfederatie hoopt dat het WK rally in september weer opgestart kan worden. "Daar worden verschillende scenario's voor onderzocht", verklaarde FIA-voorzitter Jean Todt maandag.

Uit hoeveel manches het WK zal bestaan is nog niet duidelijk. Een kalender zal later bekendgemaakt worden.

Voor de uitbraak van het coronavirus konden er drie WK-rally's afgewerkt worden: in Monte Carlo, Zweden en Mexico. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) is leider in het kampioenschap, met acht punten voor op zijn Welshe teamgenoot Elfyn Evans. Thierry Neuville (Hyunday i20), winnaar in Monte Carlo, is op twintig punten derde.

Acht WK-rally's werden inmiddels uitgesteld (Argentinië en Italië) of volledig geschrapt (Chili, Portugal, Kenia, Finland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië). Drie rally's staan nog op hun oorspronkelijke datum op de kalender: Turkije (24-27 september), Duitsland (15-18 oktober) en Japan (19-22 november). De Ypres Rally, die in het eerste weekend van oktober gereden wordt, maakt kans om op een nieuwe kalender het WK-statuut te krijgen.

08:45 08 uur 45. Australische voetballers leveren in. De voetballers in de Australische competitie hervatten deze week de trainingen. Ze hebben met de nationale bond afgesproken dat ze het seizoen (zonder publiek en in een beperkt aantal stadions) uitspelen voor minder salaris dan ze contractueel gezien horen te krijgen. De spelers hebben inmiddels 83% van hun jaarsalaris ontvangen, het resterende deel wordt verlaagd om de clubs te helpen. Het is de bedoeling dat de A-League op 31 augustus is afgerond.

14:52 14 uur 52. Tanzania trapt als eerste Afrikaanse land competitie weer op gang. De voetbalcompetitie in Tanzania is dit weekend als eerste in Afrika weer op gang getrapt. Door de coronacrisis lagen de wedstrijden sinds midden maart stil. Bij de competitiehervatting gelden strikte gezondheidsvoorwaarden, maar fans zijn in de stadions welkom. Zij moeten wel een mondmasker dragen en een temperatuurcontrole ondergaan. Kinderen en bejaarden mogen de duels niet bijwonen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie werden alle competities in Afrika opgeschort. Alleen in Burundi bleven de wedstrijden doorlopen.

11:03 11 uur 03. In Italië hopen ze in juli weer publiek te zien. Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC, hoopt dat er in juli opnieuw fans in de stadions welkom zullen zijn. Gravina liet twee weken geleden al verstaan te hopen "voor het einde van het lopende seizoen" supporters te mogen toelaten in stadions. Zaterdagavond maakte hij die termijn op de Italiaanse radio nog concreter. "Mijn wens is dat het begin juli, of ten laatste half juli, weer toegelaten is. Dat zou willen zeggen dat het land deze bijzonder donkere tijd overwonnen heeft."

Gravina liet twee weken geleden al verstaan te hopen "voor het einde van het lopende seizoen" supporters te mogen toelaten in stadions. Zaterdagavond maakte hij die termijn op de Italiaanse radio nog concreter. "Mijn wens is dat het begin juli, of ten laatste half juli, weer toegelaten is. Dat zou willen zeggen dat het land deze bijzonder donkere tijd overwonnen heeft."

12:50 12 uur 50. Coppa Italia lokt record aan kijkers. De terugwedstrijd tussen Milan en Juventus in de Italiaanse beker was de eerste voetbalwedstrijd in het land sinds de uitbraak van de coronacrisis. En de fans stemden massaal af. De match werd door 8,3 miljoen mensen bekeken. Goed voor een marktaandeel van 34 procent. Een van de redenen is wellicht dat de beker op een open net wordt uitgezonden. Het is zo de best bekeken wedstrijd van het seizoen tot nu toe.

Een van de redenen is wellicht dat de beker op een open net wordt uitgezonden. Het is zo de best bekeken wedstrijd van het seizoen tot nu toe.

22:51 22 uur 51. MXGP in China gaat dit jaar niet door. De Grote Prijs motorcross van China, voorzien op 13 september in Sjanghai, zal dit jaar niet doorgaan door de coronacrisis. De MXGP van Rusland verhuist dan weer van 2 augustus naar een datum in oktober of november. Infront Moto Racing en de Internationale Motorsportfederatie hopen "de komende weken" een definitieve kalender voor het wereldkampioenschap motorcross te kunnen aankondigen. Medio mei kreeg de Grote Prijs van België een nieuwe datum. Initieel zou de GP in Lommel op 2 augustus plaatsvinden, maar dat werd uiteindelijk 25 oktober. Voor de uitbraak van het coronavirus in Europa konden begin maart al 2 GP's afgewerkt worden. Die werden in Groot-Brittannië en Nederland allebei gewonnen door de Nederlander Jeffrey Herlings. De Grote Prijs van Letland, op 9 augustus gepland in Kegums, is nu de volgende afspraak.

Infront Moto Racing en de Internationale Motorsportfederatie hopen "de komende weken" een definitieve kalender voor het wereldkampioenschap motorcross te kunnen aankondigen.

Medio mei kreeg de Grote Prijs van België een nieuwe datum. Initieel zou de GP in Lommel op 2 augustus plaatsvinden, maar dat werd uiteindelijk 25 oktober.

Voor de uitbraak van het coronavirus in Europa konden begin maart al 2 GP's afgewerkt worden. Die werden in Groot-Brittannië en Nederland allebei gewonnen door de Nederlander Jeffrey Herlings. De Grote Prijs van Letland, op 9 augustus gepland in Kegums, is nu de volgende afspraak.

17:48 17 uur 48. Bekerfinales waterpolo gaan toch door. De finales van de Beker van België waterpolo zullen dan toch doorgaan, op 19 september in La Louvière. Dat heeft de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) vrijdag bekendgemaakt. De bekerfinales zouden normaal op 28 maart plaatsvinden in La Louvière, maar die werden geschrapt door de coronacrisis. Nu komt men op die beslissing terug. De finales zullen toch worden georganiseerd, "op voorwaarde dat alle opgelegde sanitaire en sociale voorschriften nageleefd worden en onder voorbehoud van toelating door de bevoegde autoriteiten". Met het oog op het sportieve evenwicht moeten de betrokken ploegen wel spelen in de samenstelling van het waterpoloseizoen 2019-20. "In functie hiervan heeft de Raad van Bestuur van de KBZB dan ook beslist om de federale overgangsperiode voor waterpolospelers uitzonderlijk te verlengen tot en met 21 september 2020, zodat clubs voor aanvang van het nieuwe waterpoloseizoen 2020-21 eventueel nog transfers zouden kunnen realiseren."

De bekerfinales zouden normaal op 28 maart plaatsvinden in La Louvière, maar die werden geschrapt door de coronacrisis. Nu komt men op die beslissing terug. De finales zullen toch worden georganiseerd, "op voorwaarde dat alle opgelegde sanitaire en sociale voorschriften nageleefd worden en onder voorbehoud van toelating door de bevoegde autoriteiten".

Met het oog op het sportieve evenwicht moeten de betrokken ploegen wel spelen in de samenstelling van het waterpoloseizoen 2019-20. "In functie hiervan heeft de Raad van Bestuur van de KBZB dan ook beslist om de federale overgangsperiode voor waterpolospelers uitzonderlijk te verlengen tot en met 21 september 2020, zodat clubs voor aanvang van het nieuwe waterpoloseizoen 2020-21 eventueel nog transfers zouden kunnen realiseren."

17:12 17 uur 12. 55% Vlaamse atletiekmeetings heeft nog niet beslist. De Vlaamse Atletiekliga (VAL) heeft een enquête gehouden bij organisatoren van atletiekmeetings die deze zomer nog op de planning staan. In principe mogen vanaf 1 augustus alle wedstrijden weer doorgaan, maar 55 procent van de organisaties houdt zijn beslissing in beraad. Van de 62 bevraagde organisatoren wil 60 procent de meeting niet laten doorgaan als het zonder publiek moet. De VAL heeft ondertussen al laten weten dat 200 toeschouwers toegelaten zijn, op voorwaarde dat er zitplaatsen voorzien zijn en er afstand kan worden gehouden. 50 procent van de organisaties ziet haar wedstrijd niet doorgaan als de kantine gesloten moet blijven, 45 procent wil de meeting afblazen als het programma ingekort moet worden. Van alle meetings vanaf 1 augustus weet 55 procent van de organisatoren nog niet of ze hun meeting laten doorgaan, ze verwachten eerst meer duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad. En nog een opvallend cijfer om af te sluiten: 38 procent van de wedstrijden is van plan om mensen uit een risicogroep in te schakelen in de organisatie. De eerste iets grote atletiekwedstrijd op de Belgische kalender wordt in principe de Brussels GP op 9 augustus, gevolgd door het BK op 15 en 16 augustus. Op 4 september is er de Memorial Van Damme. Voor de internationale meetings van Luik en Heusden is er voorlopig nog geen datum gevonden.

Van de 62 bevraagde organisatoren wil 60 procent de meeting niet laten doorgaan als het zonder publiek moet. De VAL heeft ondertussen al laten weten dat 200 toeschouwers toegelaten zijn, op voorwaarde dat er zitplaatsen voorzien zijn en er afstand kan worden gehouden. 50 procent van de organisaties ziet haar wedstrijd niet doorgaan als de kantine gesloten moet blijven, 45 procent wil de meeting afblazen als het programma ingekort moet worden.



Van alle meetings vanaf 1 augustus weet 55 procent van de organisatoren nog niet of ze hun meeting laten doorgaan, ze verwachten eerst meer duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad. En nog een opvallend cijfer om af te sluiten: 38 procent van de wedstrijden is van plan om mensen uit een risicogroep in te schakelen in de organisatie.

De eerste iets grote atletiekwedstrijd op de Belgische kalender wordt in principe de Brussels GP op 9 augustus, gevolgd door het BK op 15 en 16 augustus. Op 4 september is er de Memorial Van Damme. Voor de internationale meetings van Luik en Heusden is er voorlopig nog geen datum gevonden.

14:46 14 uur 46. Marcus Rashford zorgt voor 3 miljoen maaltijden voor mensen in nood. De Engelse international Marcus Rashford (Manchester United) heeft het hart op de juiste plaats. Samen met liefdadigheidsinstelling FareShare heeft hij genoeg fondsen verzameld om 3 miljoen Britten in nood een maaltijd aan te bieden. "Ik heb schitterend nieuws", schreef Rashford op Twitter. "We hebben ons doel van 3 miljoen maaltijden bereikt. Dat mogen we nu even vieren, maar er is nog zoveel meer te doen. Ik zal blijven vechten totdat geen enkel kind in het Verenigd Koninkrijk zich nog zorgen moet maken over voedsel. Dit is Engeland in 2020 en families hebben hulp nodig." Nadat de Premier League vanwege de coronapandemie werd stilgelegd, ging Rashford een partnerschap aan met FareShare (een organisatie die strijdt tegen verspilling en ondervoeding). Op zijn sociale media lanceerde hij begin april een campagne, waarmee al snel 150.000 euro ingezameld werd. Een bedrag dat hij met eigen financiële middelen aandikte tot 450.000 euro. In totaal zou er nu ongeveer 22,3 miljoen euro ingezameld zijn.

"Ik heb schitterend nieuws", schreef Rashford op Twitter. "We hebben ons doel van 3 miljoen maaltijden bereikt. Dat mogen we nu even vieren, maar er is nog zoveel meer te doen. Ik zal blijven vechten totdat geen enkel kind in het Verenigd Koninkrijk zich nog zorgen moet maken over voedsel. Dit is Engeland in 2020 en families hebben hulp nodig."

Nadat de Premier League vanwege de coronapandemie werd stilgelegd, ging Rashford een partnerschap aan met FareShare (een organisatie die strijdt tegen verspilling en ondervoeding). Op zijn sociale media lanceerde hij begin april een campagne, waarmee al snel 150.000 euro ingezameld werd. Een bedrag dat hij met eigen financiële middelen aandikte tot 450.000 euro. In totaal zou er nu ongeveer 22,3 miljoen euro ingezameld zijn.



