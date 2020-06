Coronablog: Marcus Rashford zorgt voor 3 miljoen maaltijden voor mensen in nood

14:46 14 uur 46. Marcus Rashford zorgt voor 3 miljoen maaltijden voor mensen in nood. De Engelse international Marcus Rashford (Manchester United) heeft het hart op de juiste plaats. Samen met liefdadigheidsinstelling FareShare heeft hij genoeg fondsen verzameld om 3 miljoen Britten in nood een maaltijd aan te bieden. "Ik heb schitterend nieuws", schreef Rashford op Twitter. "We hebben ons doel van 3 miljoen maaltijden bereikt. Dat mogen we nu even vieren, maar er is nog zoveel meer te doen. Ik zal blijven vechten totdat geen enkel kind in het Verenigd Koninkrijk zich nog zorgen moet maken over voedsel. Dit is Engeland in 2020 en families hebben hulp nodig." Nadat de Premier League vanwege de coronapandemie werd stilgelegd, ging Rashford een partnerschap aan met FareShare (een organisatie die strijdt tegen verspilling en ondervoeding). Op zijn sociale media lanceerde hij begin april een campagne, waarmee al snel 150.000 euro ingezameld werd. Een bedrag dat hij met eigen financiële middelen aandikte tot 450.000 euro. In totaal zou er nu ongeveer 22,3 miljoen euro ingezameld zijn. . Marcus Rashford zorgt voor 3 miljoen maaltijden voor mensen in nood De Engelse international Marcus Rashford (Manchester United) heeft het hart op de juiste plaats. Samen met liefdadigheidsinstelling FareShare heeft hij genoeg fondsen verzameld om 3 miljoen Britten in nood een maaltijd aan te bieden.

"Ik heb schitterend nieuws", schreef Rashford op Twitter. "We hebben ons doel van 3 miljoen maaltijden bereikt. Dat mogen we nu even vieren, maar er is nog zoveel meer te doen. Ik zal blijven vechten totdat geen enkel kind in het Verenigd Koninkrijk zich nog zorgen moet maken over voedsel. Dit is Engeland in 2020 en families hebben hulp nodig."

Nadat de Premier League vanwege de coronapandemie werd stilgelegd, ging Rashford een partnerschap aan met FareShare (een organisatie die strijdt tegen verspilling en ondervoeding). Op zijn sociale media lanceerde hij begin april een campagne, waarmee al snel 150.000 euro ingezameld werd. Een bedrag dat hij met eigen financiële middelen aandikte tot 450.000 euro. In totaal zou er nu ongeveer 22,3 miljoen euro ingezameld zijn.



21:28 21 uur 28. BK triatlon in september. HEt Belgisch kampioenschap triatlon over de olympische afstand (1.500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) zal in het weekend van 19 en 20 september plaatsvinden aan de Lacs de l'Eau d'Heure. Het BK stond oorspronkelijk op het programma op 5 juli in Kinrooi, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

19:12 19 uur 12. Maximum enkele honderden fans bij Duitse bekerfinale. Als er al toeschouwers toegelaten worden bij de Duitse bekerfinale op zaterdag 4 juli in Berlijn zullen dat er slechts enkele honderden zijn. Een woordvoerder van de stad Berlijn verklaarde dat er conform de maatregelen tegen het coronavirus niet meer dan duizend mensen in het stadion toegelaten zullen zijn. Bij die duizend zijn bovendien spelers, staf, organisatie en media inbegrepen, wat voor supporters maar een paar honderden plaatsen laat. De fans zouden zich ook moeten registreren en de regels van social distancing in acht moeten nemen. Dat laatste kan in een stadion met 74.000 zitjes geen probleem vormen. Rudi Völler, sportief directeur van Leverkusen, had er eerder deze week nog goede hoop op dat er voor een publiek gespeeld zou kunnen worden. "Zelfs als we voor een beperkt publiek zouden spelen, zou dat een positief signaal zijn", zei hij. Bayern München-coach Hans-Dieter Flick had er minder vertrouwen in: "Ik denk niet dat de tijd er al rijp voor is. Ik zie het niet gebeuren."

Bij die duizend zijn bovendien spelers, staf, organisatie en media inbegrepen, wat voor supporters maar een paar honderden plaatsen laat. De fans zouden zich ook moeten registreren en de regels van social distancing in acht moeten nemen. Dat laatste kan in een stadion met 74.000 zitjes geen probleem vormen.

Rudi Völler, sportief directeur van Leverkusen, had er eerder deze week nog goede hoop op dat er voor een publiek gespeeld zou kunnen worden. "Zelfs als we voor een beperkt publiek zouden spelen, zou dat een positief signaal zijn", zei hij. Bayern München-coach Hans-Dieter Flick had er minder vertrouwen in: "Ik denk niet dat de tijd er al rijp voor is. Ik zie het niet gebeuren."

19:09 19 uur 09. Zo hervat de Premier League: 300 man in het stadion en verschillende zones. Manchester City - Arsenal en Aston Villa - Sheffield United zijn komende woensdag de eerste van in totaal 92 wedstrijden die er in de Premier League nog gespeeld moeten worden. Alle resterende duels worden gespeeld zonder publiek en met maximaal 300 man in het stadion, inclusief pers, scouts, dopingfunctionarissen en personeel van beide clubs. Stadions worden opgesplitst in rode, oranje en groene zones. In de rode zone zijn alleen 20 voetballers en 12 stafleden van beide clubs welkom. Hoekvlaggen, doelpalen, wisselborden en wedstrijdballen worden met enige regelmaat grondig gereinigd. Al die maatregelen waren voor de Engelse overheid een voorwaarde om het betaalde voetbal weer te hervatten.

Stadions worden opgesplitst in rode, oranje en groene zones. In de rode zone zijn alleen 20 voetballers en 12 stafleden van beide clubs welkom. Hoekvlaggen, doelpalen, wisselborden en wedstrijdballen worden met enige regelmaat grondig gereinigd. Al die maatregelen waren voor de Engelse overheid een voorwaarde om het betaalde voetbal weer te hervatten.

19:01 19 uur 01. World Athletics heeft protocol voor meetings klaar. World Athletics heeft haar protocol bekendgemaakt voor meetings in het postcoronatijdperk. Het uitgebreide rapport heeft het onder andere over het desinfecteren van estafettestokken en aparte ingangen voor toeschouwers en geaccrediteerden. Ook hier wordt social distancing het codewoord. Iedereen in het stadion, behalve de atleten, moet ook een mondmasker dragen. World Athletics hoopt zo organisatoren te helpen en het risico op besmettingen van het coronavirus te minimaliseren. Een ingekorte Diamond League start midden augustus, met op 4 september al de Memorial Van Damme in Brussel.

World Athletics hoopt zo organisatoren te helpen en het risico op besmettingen van het coronavirus te minimaliseren. Een ingekorte Diamond League start midden augustus, met op 4 september al de Memorial Van Damme in Brussel.

18:57 18 uur 57. PGA Tour is opnieuw begonnen. De Amerikaanse PGA Tour is in Forth Worth (Texas) na een coronapauze van drie maanden opnieuw gestart vandaag. De golfers begonnen op de statige Colonial Country Club aan hun eerste ronde van de Charles Schwab Challenge. De Brit Justin Rose toonde meteen al een goede vorm. Hij liet in het sterke deelnemersveld, aangevoerd door de nummer 1 op de wereldranglijst Rory McIlroy, drie birdies noteren op zijn eerste vier holes. De golfvierdaagse in Texas vindt vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren plaats. De spelers moeten zich houden aan tal van hygiënische gedragsregels op de baan, waarbij de veilige afstand van elkaar en van de caddies één van de hoofdpunten is.

De golfvierdaagse in Texas vindt vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren plaats. De spelers moeten zich houden aan tal van hygiënische gedragsregels op de baan, waarbij de veilige afstand van elkaar en van de caddies één van de hoofdpunten is.



