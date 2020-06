Coronablog: Italiaanse refs testen negatief, Nürnberg fluit DTM terug

19 uur 34. WK tafeltennis moet opnieuw verschoven worden. De Internationale Tafeltennisbond ITTF vraagt de organisatoren van het WK voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan om uit te kijken naar een nieuwe datum begin 2021. De bond heeft besloten dat het toernooi, dat van 27 september tot 4 oktober zou worden gehouden, niet kan doorgaan, omdat het onwaarschijnlijk is dat alle teams naar Zuid-Korea kunnen vliegen. Het WK werd eerder uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Aanvankelijk zouden ze van 22 tot 29 maart plaatsvinden. .

17 uur 34. Stad Nürnberg fluit DTM terug. Woensdag maakte het DTM-kampioenschap zijn nieuwe kalender bekend. De Deutsche Tourenwagen-Masters zou volgens de organisatie van 10 tot 12 juli openen op de Norisring, een stratencircuit in Nürnberg . Maar de Duitse stad laat donderdag weten dat het gezien de geldende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus geen toestemming kan geven voor de races, ook niet achter gesloten deuren. Er vinden dit seizoen 3 DTM-manches in België plaats. Begin augustus is Spa-Francorchamps het toneel voor de 2e manche, in oktober ontvangt Zolder het DTM-circus 2 weekends op een rij. .