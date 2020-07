Coronablog: geen PGA Tour in China, 59 NFL-spelers positief

07:29 07 uur 29. De PGA Tour Series China gaan niet door. Het seizoen 2020 van de PGA Tour Series in China is afgelast. De PGA Tour en de Chinese golfbond kwamen overeen dat de inreissituatie in China en de voortdurende globale verspreiding van het coronavirus de toernooien onmogelijk maakten. "Dit is een ontgoocheling, maar onze spelers en fans kunnen deze beslissing begrijpen. De veiligheid en gezondheid van iedereen betrokken bij de Series zijn het belangrijkste. Een Tour inrichten in China met spelers uit 5 verschillende continenten is op dit moment niet doenbaar." Er stonden 14 toernooien op het menu. . De PGA Tour Series China gaan niet door Het seizoen 2020 van de PGA Tour Series in China is afgelast. De PGA Tour en de Chinese golfbond kwamen overeen dat de inreissituatie in China en de voortdurende globale verspreiding van het coronavirus de toernooien onmogelijk maakten. "Dit is een ontgoocheling, maar onze spelers en fans kunnen deze beslissing begrijpen. De veiligheid en gezondheid van iedereen betrokken bij de Series zijn het belangrijkste. Een Tour inrichten in China met spelers uit 5 verschillende continenten is op dit moment niet doenbaar." Er stonden 14 toernooien op het menu.



59 NFL-spelers hebben corona. De NFL opent op 28 juli de trainingskampen voor alle teams met de bedoeling om op 10 september aan het seizoen te beginnnen. Tot nu toe zijn er bij coronatesten 59 spelers positief bevonden. De spelersvakbond eiste een streng coronaprotocol. De vakbond en de liga hebben nu afgesproken om voor de eerste 2 weken van de trainingskampen dagelijkse coronatesten uit te voeren.

FINA komt met financiële steun voor olympische atleten. De Internationale Zwemfederatie (FINA) trekt 6,4 miljoen dollar (5,6 miljoen euro) uit om atleten te ondersteunen die volgend jaar zullen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Daarvoor zijn 3 programma's uitgetekend. Het grootste bedrag, 4 miljoen dollar (3,5 miljoen euro), is bestemd voor 160 nationale bonden die atleten bijstaan in hun trainings-, competitie- en leefkosten. 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) gaat naar atleten die deelnemen aan het FINA Scolarships Programme (het beursprogramma van de FINA). Tot slot wordt 460.000 dollar (400.000 euro) vrijgemaakt voor de 5 Continentale Organisaties die zo extra hulp kunnen geven aan atleten.

Het grootste bedrag, 4 miljoen dollar (3,5 miljoen euro), is bestemd voor 160 nationale bonden die atleten bijstaan in hun trainings-, competitie- en leefkosten. 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) gaat naar atleten die deelnemen aan het FINA Scolarships Programme (het beursprogramma van de FINA). Tot slot wordt 460.000 dollar (400.000 euro) vrijgemaakt voor de 5 Continentale Organisaties die zo extra hulp kunnen geven aan atleten.

ISTAF-meeting in Berlijn op 13 september mikt op 3.500 fans. Op 13 september staat in het Olympisch Stadion in Berlijn de ISTAF-atletiekmeeting op het programma. De organisatie rekent op de aanwezigheid van 3.500 toeschouwers, waardoor het in Duitsland een van de eerste grote events met publiek wordt sinds het losbarsten van de coronacrisis. Het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van 45.000 zitjes. "3.500 in plaats van 45.000, de ISTAF wordt dit keer zeker iets anders. Maar het is een kleine stap richting een normale gang van zaken", zegt wedstrijddirecteur Martin Seeber, die onder meer het Zweedse polsstokfenomeen Armand Duplantis op zijn affiche heeft staan.

Het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van 45.000 zitjes. "3.500 in plaats van 45.000, de ISTAF wordt dit keer zeker iets anders. Maar het is een kleine stap richting een normale gang van zaken", zegt wedstrijddirecteur Martin Seeber, die onder meer het Zweedse polsstokfenomeen Armand Duplantis op zijn affiche heeft staan.

Naast de 3.500 toeschouwers zullen nog zo'n 1.500 andere mensen in het stadion aanwezig zijn, bij wie atleten, officials, veiligheidspersoneel, technici en media. In Duitsland zijn evenementen in open lucht met maximaal 5.000 personen toegelaten mits de naleving van een heel reeks veiligheidsvoorschriften.

"We willen met de ISTAF iedereen in de sportwereld een signaal geven en een lichtend baken zijn voor de atletiek", aldus Martin Seeber. "We willen de fans en de atleten tonen dat we er ook zijn in moeilijke tijden."

Laatste testronde in NBA levert geen positieve gevallen op. De afgelopen week heeft geen enkele NBA-speler positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat deelde de Noord-Amerikaanse profbasketliga gisteren mee. In totaal werden 346 spelers getest die aanwezig zijn in de NBA-bubbel in Orlando (Florida), waar de competitie in het complex van Disney World op 30 juli hervat. Bij een eerdere testronde in Orlando, uitgevoerd tussen 7 en 9 juli, bleken 2 spelers positief. Zij moesten zich isoleren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige spelers die voor hun vertrek naar de bubbel een positieve test afleverden, zoals Russell Westbrook, de ster van Houston Rockets, of Eric Bledsoe, titularis bij Milwaukee Bucks, moeten een negatieve test kunnen voorleggen voor ze weer mogen aansluiten bij hun team.

Bij een eerdere testronde in Orlando, uitgevoerd tussen 7 en 9 juli, bleken 2 spelers positief. Zij moesten zich isoleren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige spelers die voor hun vertrek naar de bubbel een positieve test afleverden, zoals Russell Westbrook, de ster van Houston Rockets, of Eric Bledsoe, titularis bij Milwaukee Bucks, moeten een negatieve test kunnen voorleggen voor ze weer mogen aansluiten bij hun team.

Slotwedstrijd Spaanse 2e klasse uitgesteld door corona-uitbraak. De slotwedstrijd van de 42e en tevens laatste speeldag in de Spaanse tweede klasse tussen Deportivo La Coruña en Fuenlabrada van maandagavond is uitgesteld nadat meerdere spelers van Fuenlabrada positief getest hebben op het coronavirus, zo bevestigde La Liga. Volgens de plaatselijke pers hebben zes spelers positief getest op COVID-19. La Liga zag daardoor geen andere uitweg dan de wedstrijd uit te stellen. De sportieve belangen zijn erg groot, want Fuenlabrada strijdt nog voor de promotiebarrages en gevallen grootheid Deportivo La Coruña strijdt nog voor het behoud.

Volgens de plaatselijke pers hebben zes spelers positief getest op COVID-19. La Liga zag daardoor geen andere uitweg dan de wedstrijd uit te stellen. De sportieve belangen zijn erg groot, want Fuenlabrada strijdt nog voor de promotiebarrages en gevallen grootheid Deportivo La Coruña strijdt nog voor het behoud.

Twee Nederlandse marathons geschrapt. De marathons van Rotterdam en Eindhoven gaan dit jaar niet door. De 40e editie van de marathon in Rotterdam was door de coronacrisis al verplaatst van 5 april naar 25 oktober, maar ook die datum komt niet uit. De beperkende maatregelen vanwege het coronavirus maken het voor de organisatie onmogelijk. De wedstrijd is nu verplaatst naar 11 april 2021. Ook de marathon van Eindhoven slaat een jaar over. De organisatie heeft de 37e editie van de wedstrijd verplaatst van 11 oktober van dit jaar naar 10 oktober 2021.

Ook de marathon van Eindhoven slaat een jaar over. De organisatie heeft de 37e editie van de wedstrijd verplaatst van 11 oktober van dit jaar naar 10 oktober 2021.

Voor het eerst sinds de start van het Formule 1-seizoen zijn er twee coronabesmettingen vastgesteld. Van de 4.997 uitgevoerde tests op rijders, teams en personeel bleken er twee positief te zijn. Hun identiteit wordt niet bekendgemaakt. De voorbije weekends werden de eerste twee races van het seizoen gehouden in Oostenrijk. De getroffen personen waren daar volgens Formula One en de Internationale Autosportfederatie niet aanwezig. Zij werden nu meteen in quarantaine geplaatst. Na contact tracing werden ook de personen met wie zij in contact waren geweest, in quarantaine geplaatst.

De voorbije weekends werden de eerste twee races van het seizoen gehouden in Oostenrijk. De getroffen personen waren daar volgens Formula One en de Internationale Autosportfederatie niet aanwezig. Zij werden nu meteen in quarantaine geplaatst. Na contact tracing werden ook de personen met wie zij in contact waren geweest, in quarantaine geplaatst.

Summer Camp Belgian Lions afgelast. De zomerstage van de Belgian Lions, gepland van 22 tot 29 juli in Louvain-la-Neuve, gaat niet door. Dat besliste Basketball Belgium. "De huidige evolutie van de internationale volksgezondheid garandeert ons door de impact van COVID-19 geen normaal verloop van de stage", klinkt het. "Meerderde spelers en stafleden keren terug uit risicogebieden en we willen ieders gezondheid absoluut beschermen." "Zodra de situatie het opnieuw toelaat, zal het management een nieuw programma voorstellen om het EK 2022 en het WK 2023 zo goed mogelijk voor te bereiden."

"Zodra de situatie het opnieuw toelaat, zal het management een nieuw programma voorstellen om het EK 2022 en het WK 2023 zo goed mogelijk voor te bereiden."