Coronablog: geen Amerikaanse wielerkampioenschappen dit jaar

12:15 12 uur 15. Geen wielerkampioenschappen in VS. Er worden dit jaar door USA Cycling geen nationale kampioenschappen georganiseerd op de weg, op de piste en in het mountainbike . Oorzaak is de coronacrisis. USA Cycling legt uit dat er werd gezocht naar alternatieve data, maar dat inmiddels duidelijk is geworden dat "vele uitdagingen in het veilig en eerlijk organiseren van nationale kampioenschappen niet haalbaar zijn". "We hebben er geen vertrouwen in dat we de veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers, staf en lokale organisatoren kunnen garanderen", klinkt het. Vorig jaar ging de Amerikaanse titel op de weg naar Alex Howes (EF Education First). Ian Garrison (Hagens Berman Axeon, nu Deceuninck-Quick.Step) was de beste tijdrijder.

Vorig jaar ging de Amerikaanse titel op de weg naar Alex Howes (EF Education First). Ian Garrison (Hagens Berman Axeon, nu Deceuninck-Quick.Step) was de beste tijdrijder.

02-07-2020 02-07-2020.

02-07-2020 02-07-2020.

08:59 08 uur 59. Denver Nuggets sluiten trainingscomplex. NBA-team Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten nadat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat kwam aan het licht omdat de club dit weekend 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf testte.

Het is voor de Denver Nuggets niet hun eerste ervaring met het coronavirus. Coach Michael Malone raakte in maart al besmet met het virus. Center Nikola Jokic mag Servië niet uit na een positieve test.

De nieuwe positieve testen zijn slecht nieuws voor de hervatting van de competitie. Vorige week testten ook al 16 spelers van verschillende clubs uit de NBA positief. Het plan is om vanaf 7 juli alle ploegen te verzamelen in Florida om daar vanaf 30 juli de competitie af te werken in Disney World.

08:56 08 uur 56. Nog een besmette golfer. De Amerikaan Chad Campbell heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De golfer is de 6e speler op de PGA Tour die een besmetting heeft opgelopen.

Campbell legde een positieve controle af in aanloop naar een toernooi in Detroit. Zoals het protocol het voorschrijft, zal de 46-jarige golfer nu in quarantaine gaan.

De Amerikaan is de zesde speler die het virus heeft opgelopen, na de Zuid-Afrikaan Dylan Fritelli en zijn landgenoten Harris English, Denny McCarthy, Nick Watney en Cameron Champ. Ook de caddies van Brooks Koepka, nummer vier van de wereld, en van de Noord-Ier Graeme McDowell bleken besmet.

01-07-2020 01-07-2020.

01-07-2020 01-07-2020.

08:27 08 uur 27. Golfspeler PGA Tour besmet. De dertigjarige Amerikaan Harris English is de 5e golfspeler van de PGA Tour die positieve getest heeft op het coronavirus. English testte positief tijdens een pre-toernooi screening voor de komende Rocket Mortgage Classic.

English, die vorige week niet deelnam aan het Travelers Championship, heeft zich teruggetrokken uit het toernooi en zal de volledige steun krijgen van de PGA Tour tijdens zijn quarantaineperiode.

"Het is teleurstellend om dit nieuws te ontvangen," zegt English. "Ik voel mij nochtans gezond, maar ik ben blij dat de nieuwe veiligheidsprotocollen werken. Ik steun de nieuwe regel van de PGA Tour om niemand toe te laten op en rond het toernooi die geen negatieve test heeft afgelegd. Het moet de eerste prioriteit zijn om de bescherming van anderen op het terrein en van iedereen die bij het toernooi en de gemeenschap is aangesloten te garanderen."

English is de 5e speler die positief heeft getest na de Amerikanen Nick Watney, Cameron Champ en Denny McCarthy en de Zuid-Afrikaan Dylan Frittelli.



06:31 06 uur 31. Coronagevallen in NBA. Brooklyn Nets deelt in de klappen. Afgelopen nacht maakte DeAndre Jordan bekend dat hij positief getest heeft op Covid-19. "Ik zal daardoor niet afreizen naar Orlando voor de hervatting van de competitie", schrijft Jordan.



Zijn ploegmaat Spencer Dinwiddie is eveneens besmet met het coronavirus. "Ik heb symptomen zoals koorts en pijn in de borststreek", zegt Dinwiddie. "Het is moeilijk om te weten of ik zou kunnen spelen of niet in Disney World." Dinwiddie gaat nu 14 dagen in quarantaine, waarna zijn medische situatie nog eens geëvalueerd wordt.

30-06-2020 30-06-2020.

30-06-2020 30-06-2020.

14:25 14 uur 25. Ontslagronde bij Engelse voetbalbond. De Engelse voetbalbond FA moet tientallen banen schrappen als gevolg van de coronacrisis. Het bestuur wil 124 functies laten vervallen. Er worden 42 vacatures niet opgevuld en 82 mensen raken hun baan kwijt.

De FA kondigde bijna twee maanden geleden al forse bezuinigingen aan. Het budget moet in de komende vier jaar steeds met zo'n 85 miljoen euro worden ingekrompen om zo een verlies van naar schatting 340 miljoen euro aan inkomsten op te vangen.

"De situatie is zo slecht geworden, dat we op het punt zijn gekomen dat we ons personeelsbestand moeten inkrimpen om de financiële gevolgen van deze crisis op te vangen." In totaal werken bijna 1.200 mensen bij de FA.

09:56 09 uur 56. Tokio niet tuk op Spelen. Iets meer dan de helft van de inwoners van Tokio zijn gekant tegen een organisatie van de Olympische Spelen in de zomer van 2021 in hun stad. Dat blijkt uit een peiling door persagentschap Kyodo en televisiezender Tokyo MX bij zo'n 1.000 mensen. 51,7 procent van de ondervraagde personen hoopt dat de Spelen volgend jaar opnieuw worden uitgesteld of geannuleerd. 46,3 procent wil de olympiade wel graag ontvangen.

Meer in detail wilde 27,7 procent een volledige annulatie en stemde 24,0 procent in met een tweede uitstel. 31,1 procent van de ondervraagden koos voor een ingeperkte olympiade, terwijl slechts 15,2 procent ongewijzigde Spelen wilde ontvangen.

De Spelen moeten volgend jaar starten op 23 juli en eindigen op 8 augustus.



08:39 08 uur 39. Ex-bondscoach Argentinië toch niet besmet. Voormalig Argentijns bondscoach en wereldkampioen in 1986, Carlos Bilardo , is dan toch niet besmet met het coronavirus. Zaterdag legde hij een positieve test af, maar dat blijkt nu een vergissing te zijn. "Mijn broer heeft niets. Het laboratorium had zich vergist", schreef broer Jorge Bilardo op Twitter.

De 82-jarige Bilardo heeft door een neurologische aandoening al een medische voorgeschiedenis. Hij verblijft in een rusthuis in de wijk Almagro in de hoofdstad Buenos Aires, waar nog 10 andere bewoners positief testten op COVID-19.

Bilardo loodste als bondscoach Argentinië voorbij België in de halve finales van het WK 1986 in Mexico. In de finale klopte Argentinië West-Duitsland met 3-2. Diego Maradona was de absolute sterspeler van zijn team. 4 jaar later waren de rollen op het WK in Italië omgedraaid. Toen haalde West-Duitsland het in de finale met 1-0.

In Argentinië zijn er tot nu toe 59.920 besmettingen geregistreerd en 1.233 overlijdens. De laatste dagen was er een stevige stijging merkbaar, waardoor de overheid een striktere lockdown heeft afgekondigd, vooral in de hoofdstad Buenos Aires.

08:36 08 uur 36. 20 spelers en 6 stafleden uit MLS zijn besmet. 20 voetballers in de Amerikaanse Major League Soccer. hebben positief getest op het coronavirus. Ook 6 stafleden uit de MLS hebben het virus. In de aanloop naar de herstart van de competitie, op 8 juli, werden in totaal 668 spelers getest.

Het evenement, getiteld 'MLS is Back', vindt van 8 juli tot en met 11 augustus plaats op het exclusieve complex van Disney World in Florida. Daarmee wordt het seizoen in de MLS, dat in maart na 2 speelronden moest worden onderbroken vanwege de uitbraak van het coronavirus, hervat. Met Laurent Ciman (Toronto FC) is er één landgenoot actief in de MLS.