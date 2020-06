Coronablog: geen 1 mei-Prijs, dus geen grote Duitse koers in 2020

13:41 13 uur 41. Traditionele 1 mei-prijs Frankfurt wordt niet ingehaald. De Duitse WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt, traditioneel op 1 mei, wordt in de herfst niet ingehaald. Vorig jaar won de Duitse spurtbom Pascal Ackermann. "De huidige situatie laat geen wedstrijd zoals Eschborn-Frankfurt toe na 31 augustus", legde koersdirecteur Claude Rach uit. De klassieker werd in 2015 al eens afgelast wegens gevaar op terrorisme. Toch zal 2020 nog als een uniek jaar in de geschiedenisboeken van de wedstrijd terechtkomen. Op 1 mei namen namelijk liefst 1.500 deelnemers uit 25 landen deel aan een virtuele Eschborn-Frankfurt. Het lijkt er zo op dat er dit jaar geen enkele grote wielerwedstrijd in Duitsland zal doorgaan. De Cyclassics in Hamburg werd door de UCI niet opgenomen in de nieuwe wielerkalender vanaf 1 augustus en de Ronde van Duitsland werd eerder al geannuleerd. . Traditionele 1 mei-prijs Frankfurt wordt niet ingehaald De Duitse WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt, traditioneel op 1 mei, wordt in de herfst niet ingehaald. Vorig jaar won de Duitse spurtbom Pascal Ackermann.

"De huidige situatie laat geen wedstrijd zoals Eschborn-Frankfurt toe na 31 augustus", legde koersdirecteur Claude Rach uit. De klassieker werd in 2015 al eens afgelast wegens gevaar op terrorisme.

Toch zal 2020 nog als een uniek jaar in de geschiedenisboeken van de wedstrijd terechtkomen. Op 1 mei namen namelijk liefst 1.500 deelnemers uit 25 landen deel aan een virtuele Eschborn-Frankfurt. Het lijkt er zo op dat er dit jaar geen enkele grote wielerwedstrijd in Duitsland zal doorgaan. De Cyclassics in Hamburg werd door de UCI niet opgenomen in de nieuwe wielerkalender vanaf 1 augustus en de Ronde van Duitsland werd eerder al geannuleerd.

19:24 19 uur 24. Nadal en Gasol halen 14 miljoen op. Een crowdfunding van sporters Rafael Nadal en Pau Gasol heeft al meer dan 14 miljoen euro opgeleverd voor het Spaanse Rode Kruis. Het geld zal gebruikt worden voor de bestrijding van de coronapandemie. "Ik denk dat we iets heel moois hebben bereikt", zegt Nadal op Instagram in een gesprek met Gasol. "Jij en ik hebben de vlam aangestoken, maar de reactie van onze vrienden en bekenden is echt spectaculair te noemen."

11:39 11 uur 39. BK BMX is op 13 september in Ravels. De Belgische kampioenschappen BMX gaan op zondag 13 september door in Ravels, in de Antwerpse Kempen. Oorspronkelijk had Massenhoven op 5 juli het BK moeten organiseren, door de coronacrisis kon dat niet. De nieuwe datum, 13 september, paste niet voor Massenhoven, dat op die datum al andere activiteiten had gepland. Ter compensatie kreeg Massenhoven het BK BMX van 2021 toegewezen.



11:20 11 uur 20. Opvallend 6 Chinese jeugdinternationals geschorst omdat ze iets gingen drinken

13:38 13 uur 38. Thiem (ATP-3) verzamelt pak toppers voor exhibitie in Kitzbühel. Minstens tot 31 juli mag er op de ATP Tour niet getennist worden. Her en der zijn er kleine lokale exhibitietoernooitjes. Zo ook "Thiem's 7" van 7 tot 11 juli i het prestigieuze Oostenrijkse skistation Kitzbühel. Organisator Dominic Thiem (ATP-3) nodigt 7 collega's uit op gravel: Het veld is hoogstaand: naast Thiem zijn er met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 9) nog 2 top 10-spelers, de Russen Andrej Roeblev (ATP 14) en Karen Chatsjchanov (ATP 15) staan in de top 15. De Kroaat Borna Coric (ATP 33) en de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 85) zijn de zesde en zevende genodigde, nummer 8 wordt volgende week bekendgemaakt. Het toernooi wordt gespeeld volgens de formule van de Masters, de winnaar krijgt 100.000 euro. In totaal is er 300.000 euro te verdelen.

Het veld is hoogstaand: naast Thiem zijn er met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 9) nog 2 top 10-spelers, de Russen Andrej Roeblev (ATP 14) en Karen Chatsjchanov (ATP 15) staan in de top 15. De Kroaat Borna Coric (ATP 33) en de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 85) zijn de zesde en zevende genodigde, nummer 8 wordt volgende week bekendgemaakt.

Het toernooi wordt gespeeld volgens de formule van de Masters, de winnaar krijgt 100.000 euro. In totaal is er 300.000 euro te verdelen.

19:40 19 uur 40. Ook 5 wissels in Italië. Italië volgt het voorbeeld van Duitsland en Engeland en zal bij de hervatting van de voetbalcompetitie vijf wissels in plaats van de gebruikelijke drie toelaten. Dat maakte de Italiaanse voetbalbond (FIGC) vrijdag bekend. Elke ploeg zal maximaal drie keer een wedstrijd mogen onderbreken om de vijf wissels door te voeren. In het geval van verlengingen mag nog een vierde keer worden gewisseld. Wanneer de twee ploegen op hetzelfde moment een vervanging doorvoeren, zal dit voor beide als een onderbreking gelden, benadrukt de FIGC. In mei besliste de International Board (IFAB), het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, dat er tot het einde van het seizoen vijf in plaats van drie wissels mogen plaatsvinden om de spelers wat te ontlasten. In de Bundesliga wordt de regel al toegepast. De Premier League, die op 17 juni hervat, zette donderdag het licht op groen. In Italië rolt de bal opnieuw vanaf 12 juni in de beker. De Serie A herbegint op 20 juni

Elke ploeg zal maximaal drie keer een wedstrijd mogen onderbreken om de vijf wissels door te voeren. In het geval van verlengingen mag nog een vierde keer worden gewisseld.

Wanneer de twee ploegen op hetzelfde moment een vervanging doorvoeren, zal dit voor beide als een onderbreking gelden, benadrukt de FIGC.

In mei besliste de International Board (IFAB), het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, dat er tot het einde van het seizoen vijf in plaats van drie wissels mogen plaatsvinden om de spelers wat te ontlasten.

In de Bundesliga wordt de regel al toegepast. De Premier League, die op 17 juni hervat, zette donderdag het licht op groen. In Italië rolt de bal opnieuw vanaf 12 juni in de beker. De Serie A herbegint op 20 juni

13:45 13 uur 45. Nederlandse voetbalbond snijdt in salarissen. Niet alleen de profspelers van de Nederlandse voetbalclubs leveren salaris in tijdens de coronacrisis, ook bij de Nederlandse bond KNVB gebeurt dat. "Binnen de KNVB zijn er mensen die besloten hebben om salaris in te leveren", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. De KNVB wil niet op namen ingaan en wil ook niet zeggen om welke bedragen of percentages het gaat. Volgens De Telegraaf brengen onder anderen bondsvoorzitter Just Spee, de directieleden en bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal een loonoffer om de KNVB enigszins te ontzien.

06:49 06 uur 49. Real en Atletico willen samen de Madrilenen helpen. De stadsrivalen Real en Atletico Madrid slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor de kwetsbare families in Madrid die hard zijn getroffen door de coronacrisis. "We staan voor een van de meest lastige situaties in onze recente geschiedenis, maar we komen er samen doorheen", zei Real-voorzitter Florentino Pérez in een videoboodschap van beide clubs. "Real en Atletico lanceren samen MadridxMadrid, een initiatief voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij." Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus, met meer dan 27.000 doden. De lange lockdown in het land heeft de economie bijna tot stilstand gebracht. Afgelopen maand registreerden zich 5,2 miljoen mensen voor een uitkering omdat ze hun werk zijn kwijtgeraakt.

"We staan voor een van de meest lastige situaties in onze recente geschiedenis, maar we komen er samen doorheen", zei Real-voorzitter Florentino Pérez in een videoboodschap van beide clubs. "Real en Atletico lanceren samen MadridxMadrid, een initiatief voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij."

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus, met meer dan 27.000 doden. De lange lockdown in het land heeft de economie bijna tot stilstand gebracht. Afgelopen maand registreerden zich 5,2 miljoen mensen voor een uitkering omdat ze hun werk zijn kwijtgeraakt.

06:49 06 uur 49. "In de lente hakken we de knoop door over de Spelen in 2021". De definitieve knoop over de Olympische Spelen is blijkbaar nog niet doorgehakt.Volgens iemand van het organisatiecomité zal pas de beslissing pas komende lente vallen. "We moeten de evolutie van het virus tot dan in de gaten houden." Het is de eerste keer dat iemand van de organisatie zo'n datum op de beslissing geplakt heeft. Er komt op 23 juli ook geen feest om de aftelklok naar de Olympische Spelen in gang te zetten. Het is dan nog precies een jaar tot de start van de uitgestelde Spelen in Tokio in 2021. Het is een van de manieren waarop de organisator kosten wil besparen.

Er komt op 23 juli ook geen feest om de aftelklok naar de Olympische Spelen in gang te zetten. Het is dan nog precies een jaar tot de start van de uitgestelde Spelen in Tokio in 2021. Het is een van de manieren waarop de organisator kosten wil besparen.

06:45 06 uur 45. Zware concurrentie voor Goffin op Ultimate Tennis Showdown. David Goffin (ATP-10) wordt niet de hoogst geplaatste speler in de Ultimate Tennis Showdown. Ook Stefanos Tsitsipas (ATP-6) en Matteo Berrettini (ATP-8) hebben intussen hun deelname bevestigd. Eerder zegden ook al onder anderen Fabio Fognini (ATP-11), Félix Auger-Aliassime (ATP-20), Benoît Paire (ATP-22), Lucas Pouille (ATP-58) toe. Het toernooi in de regio rond Nice start op 13 juni en zal live uitgezonden worden. 50 wedstrijden staan gedurende vijf weekends op het programma. De Ultimate Tennis Showdown biedt zo een alternatief voor de spelers nu het tennisseizoen tot 31 juli stilligt door de coronapandemie.

Eerder zegden ook al onder anderen Fabio Fognini (ATP-11), Félix Auger-Aliassime (ATP-20), Benoît Paire (ATP-22), Lucas Pouille (ATP-58) toe. Het toernooi in de regio rond Nice start op 13 juni en zal live uitgezonden worden. 50 wedstrijden staan gedurende vijf weekends op het programma.

De Ultimate Tennis Showdown biedt zo een alternatief voor de spelers nu het tennisseizoen tot 31 juli stilligt door de coronapandemie.