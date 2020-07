Coronablog: Dwars door het Hageland gaat voorlopig gewoon door

19:04 19 uur 04. Dwars door het Hageland gaat gewoon door voorlopig. Ondanks de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus maakt organisator Nick Nuyens zich sterk dat Dwars door het Hageland wel degelijk zal kunnen doorgaan op zaterdag 15/8. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen heeft voorlopig de goedkeuring van alle gemeenten die zijn wedstrijd aandoen. "We stellen woensdag onze wedstrijd voor en gaan er dan ook vanuit dat onze koers zal gereden worden", zegt Nuyens. "Op de voorziene datum, met start in Aarschot en aankomst Diest." "Wij zitten met onze wedstrijd volledig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en daar is koersen wel nog mogelijk. Ik heb diverse signalen gekregen dat onze wedstrijd nog steeds plaats mag hebben. Natuurlijk onder bepaalde voorwaarden." "Bij de gemeentebesturen van Aarschot, Scherpenheuvel en Diest hebben wij nog altijd het licht op groen staan. Wij waren op voorhand heel goed voorbereid en organiseren onder strikte voorwaarden. Tijdens de persvoorstelling zullen wij die maatregelen uit de doeken doen en zullen we meer duiding geven." . Dwars door het Hageland gaat gewoon door voorlopig Ondanks de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus maakt organisator Nick Nuyens zich sterk dat Dwars door het Hageland wel degelijk zal kunnen doorgaan op zaterdag 15/8. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen heeft voorlopig de goedkeuring van alle gemeenten die zijn wedstrijd aandoen.



"We stellen woensdag onze wedstrijd voor en gaan er dan ook vanuit dat onze koers zal gereden worden", zegt Nuyens. "Op de voorziene datum, met start in Aarschot en aankomst Diest."

"Wij zitten met onze wedstrijd volledig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en daar is koersen wel nog mogelijk. Ik heb diverse signalen gekregen dat onze wedstrijd nog steeds plaats mag hebben. Natuurlijk onder bepaalde voorwaarden."

"Bij de gemeentebesturen van Aarschot, Scherpenheuvel en Diest hebben wij nog altijd het licht op groen staan. Wij waren op voorhand heel goed voorbereid en organiseren onder strikte voorwaarden. Tijdens de persvoorstelling zullen wij die maatregelen uit de doeken doen en zullen we meer duiding geven."

09:56 09 uur 56. Ook WTA-toernooi van Tokio sneuvelt. Het WTA-toernooi van Tokio (2-7 november) wordt van de tenniskalender geschrapt. Na het WTA-toernooi van Hiroshima en het ATP-toernooi in Tokio is de Pan PAcific Open het derde toernooi op Japanse bodem dat in het water valt door de coronacrisis. Vorig jaar won Naomi Osaka het hardcourttoernooi in eigen land.

09:18 09 uur 18. Coronavirus treft MLB al na 4 dagen. Het Major League Baseball-seizoen is nog maar 4 speeldagen ver, maar er worden al 2 wedstrijden afgelast door vermoedelijke coronagevallen bij Miami. Miami zou maandag thuis spelen tegen Baltimore Orioles, maar kan nog niet terug naar Florida aangezien de spelers worden getest op het virus. De wedstrijd werd afgelast. Ook de New York Yankees zien hun wedstrijd tegen Philadelphia in het water vallen.

08:28 08 uur 28. Geen Australian Open golf in 2020. De Australian Open voor golfers zal dit jaar niet meer plaatsvinden. Dat hebben de organisatoren gemeld. Het toernooi stond in november op de planning, maar de organisatie heeft wegens de coronacrisis besloten om de editie van 2020 te schrappen. Mogelijk wordt het evenement begin volgend jaar alsnog gehouden. De Australian Open behoort tot de oudste golftoernooien ter wereld, met een eerste editie in 1904. De laatste maal dat het toernooi niet kon doorgaan, was in 1945.

28-07-2020

20:00 20 uur . Geen basketbal tot eind augustus. Na overleg tussen de verschillende basketbalfederaties in ons land is beslist dat alle wedstrijden tot en met zondag 30 augustus worden opgeschort. Het gaat niet alleen om competitiewedstrijden, maar ook om vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.

"De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2- 4 oktober 2020 opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum 4 weken kan gegarandeerd worden", lezen we in een statement.

"Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits naleving van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen."

16:39 16 uur 39. Geen Boels Ladies Tour in 2020. De Boels Ladies Tour gaat dit jaar niet door. De enige etappekoers voor vrouwen in de UCI Women's WorldTour in de Benelux had een nieuwe plaats gekregen op de kalender, maar volgens de organisatie is het onmogelijk om het verantwoord doorgaan van het evenement te kunnen garanderen.

"Het recent oplaaien van het virus op verschillende plekken in Europa speelt mee bij de beslissing en ook de cijfers in Nederland hebben een negatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico's nemen daarmee aanzienlijk toe", verduidelijkt organisator Thijs Rondhuis.

"De te nemen maatregelen zouden tenslotte zwaar gedrukt hebben op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren van publiek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven er onvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar we voor staan."

Vorig jaar won Christine Majerus uit Luxemburg de Ladies Tour. De twee edities daarvoor was Annemiek van Vleuten de beste.

