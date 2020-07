Coronablog: Duel in Zwitserse hoogste klasse afgelast na positieve test

19:52 19 uur 52. Zwitserse voetbalmatch afgelast. De wedstrijd van zaterdagavond in de Zwitserse hoogste voetbalklasse tussen FC Zürich en FC Sion gaat niet door na een positieve test op het coronavirus van Zürich-verdediger Mirlind Kryeziu. De betrokken speler vertoont lichte symptomen van het virus en zat al thuis in isolatie. Zijn teamgenoten en het personeel van de club gaan nu ook tien dagen in quarantaine. Ook het duel van volgende week dinsdag bij Basel moet afgelast worden. De club gaf aan "dat het in nauw contact staat met de Zwitserse profliga om de verdere gang van zaken te bespreken en de wedstrijden opnieuw in te plannen". . Zwitserse voetbalmatch afgelast De wedstrijd van zaterdagavond in de Zwitserse hoogste voetbalklasse tussen FC Zürich en FC Sion gaat niet door na een positieve test op het coronavirus van Zürich-verdediger Mirlind Kryeziu. De betrokken speler vertoont lichte symptomen van het virus en zat al thuis in isolatie. Zijn teamgenoten en het personeel van de club gaan nu ook tien dagen in quarantaine.

Ook het duel van volgende week dinsdag bij Basel moet afgelast worden. De club gaf aan "dat het in nauw contact staat met de Zwitserse profliga om de verdere gang van zaken te bespreken en de wedstrijden opnieuw in te plannen".

Nashville SC is uit het toernooi MLS is Back gehaald vanwege nieuwe coronagevallen binnen het team. Nashville is na FC Dallas de tweede 2e die wegvalt. Volgens de MLS hebben 9 spelers van Nashville positief getest op het nieuwe coronavirus. FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement, omdat 10 spelers en een staflid besmet bleken. "Vanwege het aantal positieve testen, is de club niet in staat te trainen in Orlando en kunnen er ook geen wedstrijden worden gespeeld", meldde bestuurder Don Garber van de MLS. "Bij iedere beslissing die we nemen om de competitie te hervatten is de gezondheid van onze spelers, staf, scheidsrechters en alle betrokkenen onze topprioriteit."

Volgens de MLS hebben 9 spelers van Nashville positief getest op het nieuwe coronavirus. FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement, omdat 10 spelers en een staflid besmet bleken.

"Vanwege het aantal positieve testen, is de club niet in staat te trainen in Orlando en kunnen er ook geen wedstrijden worden gespeeld", meldde bestuurder Don Garber van de MLS. "Bij iedere beslissing die we nemen om de competitie te hervatten is de gezondheid van onze spelers, staf, scheidsrechters en alle betrokkenen onze topprioriteit."

De marathon en halve marathon van Brussel, die voorzien waren op zondag 4 oktober, gaan dit jaar door de coronacrisis niet door. De 17e editie wordt met een jaartje uitgesteld en zal plaatsvinden op 3 oktober 2021. "De helft van onze deelnemers komt traditioneel uit het buitenland. De huidige actualiteit maakt het voor velen van hen moeilijk om een reis te plannen", klinkt het in een korte mededeling. Op een app zal er tussen 28 september en 4 oktober wel een virtuele editie gehouden worden. De marathon van Brussel zou dit jaar plaatsvinden op een volledig vernieuwd parcours, met start aan het Atomium en finish 42,195 kilometer later op de piste van het Koning Boudewijnstadion. Tijdens de vorige editie lag de start- en aankomstplaats van de loopwedstrijd in het Jubelpark. De Keniaan Michael Chege en onze landgenote Kabi Nassam pakten toen de marathonzege.

De 17e editie wordt met een jaartje uitgesteld en zal plaatsvinden op 3 oktober 2021. "De helft van onze deelnemers komt traditioneel uit het buitenland. De huidige actualiteit maakt het voor velen van hen moeilijk om een reis te plannen", klinkt het in een korte mededeling. Op een app zal er tussen 28 september en 4 oktober wel een virtuele editie gehouden worden.

De marathon van Brussel zou dit jaar plaatsvinden op een volledig vernieuwd parcours, met start aan het Atomium en finish 42,195 kilometer later op de piste van het Koning Boudewijnstadion.

Tijdens de vorige editie lag de start- en aankomstplaats van de loopwedstrijd in het Jubelpark. De Keniaan Michael Chege en onze landgenote Kabi Nassam pakten toen de marathonzege.

De National Hockey League en de NHL-spelersvakbond hebben een dubbele deal gesloten: over de opstart van de competitie én een intentieverklaring voor een uitbreiding van de cao voor 4 jaar. Als de 2 akkoorden worden bevestigd, zal de NHL vanaf 1 augustus opnieuw opstarten met uitgebreide play-offs met 24 teams. De trainingskampen zouden op 13 juli weer openen, op 26 juli reizen de teams naar hun respectieve "bubbelstad". De NHL gaf die info nog niet vrij, maar Toronto en Edmonton klinken al als steden voor de kwalificatieronde én de eerste ronden van de play-offs.

De trainingskampen zouden op 13 juli weer openen, op 26 juli reizen de teams naar hun respectieve "bubbelstad". De NHL gaf die info nog niet vrij, maar Toronto en Edmonton klinken al als steden voor de kwalificatieronde én de eerste ronden van de play-offs.

Het MLS is Back-toernooi in Orlando zal zonder FC Dallas doorgaan. Het team trok zich terug, omdat 10 spelers en 1 staflid positief testten op corona sinds hun aankomst op 27 juni in Disneys Wide World of Sports Complex. Daar gaat deze week het MLS is Back-toernooi van start, een maand lang volgens het WK-format. MLS-commissaris Don Garber: "We testten 550 spelers die al in Orlando zijn, van wie er 13 positief waren. 10 ervan waren van 1 team, dus moesten we Dallas weren. Zij zijn praktisch niet in staat om te trainen en te spelen. Voorlopig gaan we door met het toernooi, maar de veiligheid en gezondheid van spelers en staf staan voorop." De laatste MLS-match was in maart. In Orlando zouden de 26 MLS-teams (23 uit de VS, 3 uit Canada) opnieuw aan het seizoen beginnen. LA FC-vedette Carlos Vela zegde af, de Mexicaan vreesde het hoge aantal besmettingen de voorbije weken.

MLS-commissaris Don Garber: "We testten 550 spelers die al in Orlando zijn, van wie er 13 positief waren. 10 ervan waren van 1 team, dus moesten we Dallas weren. Zij zijn praktisch niet in staat om te trainen en te spelen. Voorlopig gaan we door met het toernooi, maar de veiligheid en gezondheid van spelers en staf staan voorop."

De laatste MLS-match was in maart. In Orlando zouden de 26 MLS-teams (23 uit de VS, 3 uit Canada) opnieuw aan het seizoen beginnen. LA FC-vedette Carlos Vela zegde af, de Mexicaan vreesde het hoge aantal besmettingen de voorbije weken.

De Oost-Vlaamse Sluitingsprijs in Zele zal dit jaar niet doorgaan. De 71e editie had op 7 oktober moeten plaatsvinden en zou door de herschikking van de wielerkalender samenvallen met de Brabantse Pijl en de Ronde van Italië. "Wat het deelnemersveld betreft vissen die UCI-wedstrijden wel niet in dezelfde vijver, organisatorisch vormen ze wel concurrentie", legt de organisator uit. "Een groot deel van de ruim honderd seingevers die we nodig hebben, werkt ook voor de grote koersen. Die worden ook uitgezonden op tv wat, zeker bij tegenvallend weer, merkbaar zal zijn aan de publieke opkomst. In deze financieel moeilijke tijden het budget rond krijgen is een ander euvel." Op de erelijst van de wedstrijd prijken onder andere de namen van Benoni Beheydt, Frans Verbeeck, Walter Godefroot, Hennie Kuiper, Tom Steels, Adriano Baffi, Tom Boonen, Stijn Devolder en Preben Van Hecke. De Nederlander Cees Bol schreef de jongste editie op zijn naam. Eerder werd dit jaar ook de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen van de kalender geschrapt.

"Wat het deelnemersveld betreft vissen die UCI-wedstrijden wel niet in dezelfde vijver, organisatorisch vormen ze wel concurrentie", legt de organisator uit.

"Een groot deel van de ruim honderd seingevers die we nodig hebben, werkt ook voor de grote koersen. Die worden ook uitgezonden op tv wat, zeker bij tegenvallend weer, merkbaar zal zijn aan de publieke opkomst. In deze financieel moeilijke tijden het budget rond krijgen is een ander euvel."

Op de erelijst van de wedstrijd prijken onder andere de namen van Benoni Beheydt, Frans Verbeeck, Walter Godefroot, Hennie Kuiper, Tom Steels, Adriano Baffi, Tom Boonen, Stijn Devolder en Preben Van Hecke. De Nederlander Cees Bol schreef de jongste editie op zijn naam.

Eerder werd dit jaar ook de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen van de kalender geschrapt.

Een breed afgenomen enquête door het Japanse mediakanaal Japan News Network (JNN) heeft aangetoond dat 77 procent van de ondervraagden denkt dat de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio "niet kunnen gehouden worden". De Spelen hadden deze maand moeten beginnen, maar zijn door corona een jaar uitgesteld. De organisatoren werken hard om herschikte Spelen te laten plaatsvinden, maar er blijven vraagtekens of het geschikt of mogelijk is om Japan de Spelen te laten ontvangen in 2021. Het uitstel brengt heel wat problemen met zich mee, zoals stijgende kosten. Maar ook de veiligheid van de atleten en het publiek op de sites is een belangrijk issue. In de poll van JNN, die over het weekend werd uitgevoerd en die vooral mikte op de Japanse politiek, gaven 77 procent van de respondenten aan dat de Spelen "niet kunnen gehouden worden". Ze gaven geen reden. Maar 17 procent stelt dat "ze kunnen gehouden worden".



De organisatoren werken hard om herschikte Spelen te laten plaatsvinden, maar er blijven vraagtekens of het geschikt of mogelijk is om Japan de Spelen te laten ontvangen in 2021. Het uitstel brengt heel wat problemen met zich mee, zoals stijgende kosten. Maar ook de veiligheid van de atleten en het publiek op de sites is een belangrijk issue.

In de poll van JNN, die over het weekend werd uitgevoerd en die vooral mikte op de Japanse politiek, gaven 77 procent van de respondenten aan dat de Spelen "niet kunnen gehouden worden". Ze gaven geen reden. Maar 17 procent stelt dat "ze kunnen gehouden worden".