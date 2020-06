Coronablog: Brazilië wil WK vrouwen niet meer, ook Rally van Wales valt in water

14:25 14 uur 25. Superbiker Mettet valt in water. Er wordt dit jaar geen Superbiker in Mettet georganiseerd door corona. De prestigieuze motorsportwedstrijd was van 9 tot 11 oktober op het circuit Jules Tacheny. "Er zijn te veel onzekerheden voor de organisatie om een veilig verloop voor iedereen te garanderen", luidt het. Aan de Superbiker in Mettet nemen ongeveer 400 rijders uit de Supermoto deel, van wie 280 buitenlanders. Het is in zijn genre de grootste competitie in België. . Superbiker Mettet valt in water Er wordt dit jaar geen Superbiker in Mettet georganiseerd door corona. De prestigieuze motorsportwedstrijd was van 9 tot 11 oktober op het circuit Jules Tacheny. "Er zijn te veel onzekerheden voor de organisatie om een veilig verloop voor iedereen te garanderen", luidt het.

Aan de Superbiker in Mettet nemen ongeveer 400 rijders uit de Supermoto deel, van wie 280 buitenlanders. Het is in zijn genre de grootste competitie in België.

12:40 12 uur 40. Ook Rally van Wales gaat niet door. In het wereldkampioenschap rally is nu ook de manche in Groot-Brittannië geschrapt. De 76e rally van Wales stond van 29 oktober tot 1 november op de kalender en zou de voorlaatste manche van het WK worden (voor de slotwedstrijd in Japan). Er werden 100.000 toeschouwers verwacht. Tussen januari en midden maart vonden de eerste drie WK-manches plaats (Monte Carlo, Zweden en Mexico). Thierry Neuville (Hyundai) won de opener in Monte Carlo, daarna werden de volgende races uitgesteld of geannuleerd (Argentinië, Portugal, Sardinië, Kenia, Finland en Nieuw-Zeeland). Mogelijk begint het kampioenschap weer met de rally van Turkije (24-27 september). . Ook Rally van Wales gaat niet door In het wereldkampioenschap rally is nu ook de manche in Groot-Brittannië geschrapt. De 76e rally van Wales stond van 29 oktober tot 1 november op de kalender en zou de voorlaatste manche van het WK worden (voor de slotwedstrijd in Japan). Er werden 100.000 toeschouwers verwacht. Tussen januari en midden maart vonden de eerste drie WK-manches plaats (Monte Carlo, Zweden en Mexico). Thierry Neuville (Hyundai) won de opener in Monte Carlo, daarna werden de volgende races uitgesteld of geannuleerd (Argentinië, Portugal, Sardinië, Kenia, Finland en Nieuw-Zeeland). Mogelijk begint het kampioenschap weer met de rally van Turkije (24-27 september).

12:40 12 uur 40. Wereldkampioen Ott Tänak was vorig jaar de primus in Wales.

10:56 10 uur 56. Braziliaanse bond stelt 18,5 miljoen euro ter beschikking van eersteklassers. De Braziliaanse voetbalbond heeft een fonds van 100 miljoen real (18,5 miljoen euro) opgezet om de financiële problemen van de eersteklasseclubs tegemoet te komen. Voor de tweedeklassers heeft de bond 2,8 miljoen euro veil. Ook de tweede- en derdeklassers en de twee topdivisies van de vrouwen krijgen financiële steun van de CBF. Brazilië telt meer dan 37.000 coronadoden. . Braziliaanse bond stelt 18,5 miljoen euro ter beschikking van eersteklassers De Braziliaanse voetbalbond heeft een fonds van 100 miljoen real (18,5 miljoen euro) opgezet om de financiële problemen van de eersteklasseclubs tegemoet te komen. Voor de tweedeklassers heeft de bond 2,8 miljoen euro veil. Ook de tweede- en derdeklassers en de twee topdivisies van de vrouwen krijgen financiële steun van de CBF. Brazilië telt meer dan 37.000 coronadoden.

10:54 10 uur 54. Ook Australië opent stadions weer voor publiek. Australië staat op het punt om weer toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden. Vandaag keurde de regering van de staat South Australia goed dat er komend weekend meer dan 2.000 fans welkom zijn in het stadion van Adelaide bij een wedstrijd in de populaire sport Australian Rules. In Australië zijn al meer dan een week geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld en het aantal besmettingen is gedaald naar minder dan 20 per dag. Buurland Nieuw-Zeeland vierde gisteren al de overwinning op het coronavirus. Bij de wedstrijden komend weekend in het profrugby zijn toeschouwers weer welkom en de stadions mogen hun volle capaciteit benutten. "We zijn trots en dankbaar dat we als eerste professionele sportcompetitie in de wereld het voorrecht hebben onze teams weer te laten spelen voor volle tribunes", sprak directeur Mark Robinson van de Nieuw-Zeelandse Rugbybond. . Ook Australië opent stadions weer voor publiek Australië staat op het punt om weer toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden. Vandaag keurde de regering van de staat South Australia goed dat er komend weekend meer dan 2.000 fans welkom zijn in het stadion van Adelaide bij een wedstrijd in de populaire sport Australian Rules.

In Australië zijn al meer dan een week geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld en het aantal besmettingen is gedaald naar minder dan 20 per dag.

Buurland Nieuw-Zeeland vierde gisteren al de overwinning op het coronavirus. Bij de wedstrijden komend weekend in het profrugby zijn toeschouwers weer welkom en de stadions mogen hun volle capaciteit benutten.



"We zijn trots en dankbaar dat we als eerste professionele sportcompetitie in de wereld het voorrecht hebben onze teams weer te laten spelen voor volle tribunes", sprak directeur Mark Robinson van de Nieuw-Zeelandse Rugbybond.

07:28 07 uur 28. Geen WK voetbal in Brazilië. Brazilië stelt zich niet langer kandidaat om in 2023 het WK voetbal voor vrouwen te organiseren. De politici achten het momenteel niet verstandig. "Ons land kan de financiële garanties die de wereldvoetbalbond vraagt, momenteel niet bieden", legt de Braziliaanse voetbalfederatie CBF uit. Nu de Brazilianen afhaken blijven Japan, Colombia en het duo Australië/Nieuw-Zeeland over. Vorig jaar vond het WK plaats in Frankrijk. Brazilië heeft de laatste jaren heel wat topevenementen georganiseerd: het WK voetbal in 2014, de Olympische Spelen in 2016 en het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap Copa America in 2019. . Geen WK voetbal in Brazilië Brazilië stelt zich niet langer kandidaat om in 2023 het WK voetbal voor vrouwen te organiseren. De politici achten het momenteel niet verstandig. "Ons land kan de financiële garanties die de wereldvoetbalbond vraagt, momenteel niet bieden", legt de Braziliaanse voetbalfederatie CBF uit. Nu de Brazilianen afhaken blijven Japan, Colombia en het duo Australië/Nieuw-Zeeland over. Vorig jaar vond het WK plaats in Frankrijk. Brazilië heeft de laatste jaren heel wat topevenementen georganiseerd: het WK voetbal in 2014, de Olympische Spelen in 2016 en het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap Copa America in 2019.





07:27 07 uur 27. De Braziliaanse voetbalvrouwen zullen geen WK in eigen land spelen.

09-06-2020 09-06-2020.

16:54 16 uur 54. Geen kampioen in Italië? Volgende week gaat in Italië het voetbalkampioenschap opnieuw van start. In een recordtempo willen ze er nog meer dan 12 speeldagen of 124 matchen afwerken. En als dat niet lukt? Dan schakelen ze over op play-offs. Of gebruiken ze een algoritme om de eindstand te bepalen. In het laatste geval is er geen kampioen en kan Juventus zichzelf niet opvolgen. De ploeg van Ronaldo staat momenteel op kop met 1 punt meer dan Lazio. . Geen kampioen in Italië? Volgende week gaat in Italië het voetbalkampioenschap opnieuw van start. In een recordtempo willen ze er nog meer dan 12 speeldagen of 124 matchen afwerken. En als dat niet lukt? Dan schakelen ze over op play-offs. Of gebruiken ze een algoritme om de eindstand te bepalen. In het laatste geval is er geen kampioen en kan Juventus zichzelf niet opvolgen. De ploeg van Ronaldo staat momenteel op kop met 1 punt meer dan Lazio.

16:53 16 uur 53. Volgende week voetballen ze weer in de Serie A.

13:41 13 uur 41. Traditionele 1 mei-prijs Frankfurt wordt niet ingehaald. De Duitse WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt, traditioneel op 1 mei, wordt in de herfst niet ingehaald. Vorig jaar won de Duitse spurtbom Pascal Ackermann. "De huidige situatie laat geen wedstrijd zoals Eschborn-Frankfurt toe na 31 augustus", legde koersdirecteur Claude Rach uit. De klassieker werd in 2015 al eens afgelast wegens gevaar op terrorisme. Toch zal 2020 nog als een uniek jaar in de geschiedenisboeken van de wedstrijd terechtkomen. Op 1 mei namen namelijk liefst 1.500 deelnemers uit 25 landen deel aan een virtuele Eschborn-Frankfurt. Het lijkt er zo op dat er dit jaar geen enkele grote wielerwedstrijd in Duitsland zal doorgaan. De Cyclassics in Hamburg werd door de UCI niet opgenomen in de nieuwe wielerkalender vanaf 1 augustus en de Ronde van Duitsland werd eerder al geannuleerd. . Traditionele 1 mei-prijs Frankfurt wordt niet ingehaald De Duitse WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt, traditioneel op 1 mei, wordt in de herfst niet ingehaald. Vorig jaar won de Duitse spurtbom Pascal Ackermann.

"De huidige situatie laat geen wedstrijd zoals Eschborn-Frankfurt toe na 31 augustus", legde koersdirecteur Claude Rach uit. De klassieker werd in 2015 al eens afgelast wegens gevaar op terrorisme.

Toch zal 2020 nog als een uniek jaar in de geschiedenisboeken van de wedstrijd terechtkomen. Op 1 mei namen namelijk liefst 1.500 deelnemers uit 25 landen deel aan een virtuele Eschborn-Frankfurt. Het lijkt er zo op dat er dit jaar geen enkele grote wielerwedstrijd in Duitsland zal doorgaan. De Cyclassics in Hamburg werd door de UCI niet opgenomen in de nieuwe wielerkalender vanaf 1 augustus en de Ronde van Duitsland werd eerder al geannuleerd.