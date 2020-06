Coronablog: Brazilië trekt WK-kandidatuur in

07:28 07 uur 28. Geen WK voetbal in Brazilië. Brazilië stelt zich niet langer kandidaat om in 2023 het WK voetbal voor vrouwen te organiseren. De politici achten het momenteel niet verstandig. "Ons land kan de financiële garanties die de wereldvoetbalbond vraagt, momenteel niet bieden", legt de Braziliaanse voetbalfederatie CBF uit. Nu de Brazilianen afhaken blijven Japan, Colombia en het duo Australië/Nieuw-Zeeland over. Vorig jaar vond het WK plaats in Frankrijk. Brazilië heeft de laatste jaren heel wat topevenementen georganiseerd: het WK voetbal in 2014, de Olympische Spelen in 2016 en het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap Copa America in 2019. . Geen WK voetbal in Brazilië Brazilië stelt zich niet langer kandidaat om in 2023 het WK voetbal voor vrouwen te organiseren. De politici achten het momenteel niet verstandig. "Ons land kan de financiële garanties die de wereldvoetbalbond vraagt, momenteel niet bieden", legt de Braziliaanse voetbalfederatie CBF uit. Nu de Brazilianen afhaken blijven Japan, Colombia en het duo Australië/Nieuw-Zeeland over. Vorig jaar vond het WK plaats in Frankrijk. Brazilië heeft de laatste jaren heel wat topevenementen georganiseerd: het WK voetbal in 2014, de Olympische Spelen in 2016 en het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap Copa America in 2019.





07:27 07 uur 27. De Braziliaanse voetbalvrouwen zullen geen WK in eigen land spelen.

09-06-2020 09-06-2020.

16:54 16 uur 54. Geen kampioen in Italië? Volgende week gaat in Italië het voetbalkampioenschap opnieuw van start. In een recordtempo willen ze er nog meer dan 12 speeldagen of 124 matchen afwerken. En als dat niet lukt? Dan schakelen ze over op play-offs. Of gebruiken ze een algoritme om de eindstand te bepalen. In het laatste geval is er geen kampioen en kan Juventus zichzelf niet opvolgen. De ploeg van Ronaldo staat momenteel op kop met 1 punt meer dan Lazio.

16:53 16 uur 53. Volgende week voetballen ze weer in de Serie A.

13:41 13 uur 41. Traditionele 1 mei-prijs Frankfurt wordt niet ingehaald. De Duitse WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt, traditioneel op 1 mei, wordt in de herfst niet ingehaald. Vorig jaar won de Duitse spurtbom Pascal Ackermann.

"De huidige situatie laat geen wedstrijd zoals Eschborn-Frankfurt toe na 31 augustus", legde koersdirecteur Claude Rach uit. De klassieker werd in 2015 al eens afgelast wegens gevaar op terrorisme.

Toch zal 2020 nog als een uniek jaar in de geschiedenisboeken van de wedstrijd terechtkomen. Op 1 mei namen namelijk liefst 1.500 deelnemers uit 25 landen deel aan een virtuele Eschborn-Frankfurt. Het lijkt er zo op dat er dit jaar geen enkele grote wielerwedstrijd in Duitsland zal doorgaan. De Cyclassics in Hamburg werd door de UCI niet opgenomen in de nieuwe wielerkalender vanaf 1 augustus en de Ronde van Duitsland werd eerder al geannuleerd.

08-06-2020 08-06-2020.

19:24 19 uur 24. Nadal en Gasol halen 14 miljoen op. Een crowdfunding van sporters Rafael Nadal en Pau Gasol heeft al meer dan 14 miljoen euro opgeleverd voor het Spaanse Rode Kruis. Het geld zal gebruikt worden voor de bestrijding van de coronapandemie. "Ik denk dat we iets heel moois hebben bereikt", zegt Nadal op Instagram in een gesprek met Gasol. "Jij en ik hebben de vlam aangestoken, maar de reactie van onze vrienden en bekenden is echt spectaculair te noemen."

11:39 11 uur 39. BK BMX is op 13 september in Ravels. De Belgische kampioenschappen BMX gaan op zondag 13 september door in Ravels, in de Antwerpse Kempen. Oorspronkelijk had Massenhoven op 5 juli het BK moeten organiseren, door de coronacrisis kon dat niet. De nieuwe datum, 13 september, paste niet voor Massenhoven, dat op die datum al andere activiteiten had gepland. Ter compensatie kreeg Massenhoven het BK BMX van 2021 toegewezen.



11:20 11 uur 20. Opvallend 6 Chinese jeugdinternationals geschorst omdat ze iets gingen drinken

07-06-2020 07-06-2020.

13:38 13 uur 38. Thiem (ATP-3) verzamelt pak toppers voor exhibitie in Kitzbühel. Minstens tot 31 juli mag er op de ATP Tour niet getennist worden. Her en der zijn er kleine lokale exhibitietoernooitjes. Zo ook "Thiem's 7" van 7 tot 11 juli i het prestigieuze Oostenrijkse skistation Kitzbühel. Organisator Dominic Thiem (ATP-3) nodigt 7 collega's uit op gravel:

Het veld is hoogstaand: naast Thiem zijn er met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 9) nog 2 top 10-spelers, de Russen Andrej Roeblev (ATP 14) en Karen Chatsjchanov (ATP 15) staan in de top 15. De Kroaat Borna Coric (ATP 33) en de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 85) zijn de zesde en zevende genodigde, nummer 8 wordt volgende week bekendgemaakt.

Het toernooi wordt gespeeld volgens de formule van de Masters, de winnaar krijgt 100.000 euro. In totaal is er 300.000 euro te verdelen.

06-06-2020 06-06-2020.