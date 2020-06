Coronablog: Basketbal is 1e grote sport die de draad weer oppakt in China

09:47 09 uur 47. Voor het eerst in 5 maanden basketbal in China. Na een gedwongen pauze van zo'n 5 maanden door de coronacrisis is de Chinese basketbalcompetitie vandaag opnieuw uit de startblokken geschoten. In een duel achter gesloten deuren wonnen de Guangsha Lions uit Zhejiang met 112-95 van de Monkey Kings uit Nankin. Basketbal is de eerste grote sport in China die de competitiedraad weer opneemt. Het seizoen was op 1 februari stilgelegd na speeldag 30. Om de gezondheidsrisico's zo klein mogelijk te houden, heeft de Chinese basketliga de competitie opgesplitst in twee groepen. 1 in Qingdaon, een kuststad in het oosten van het land, en een andere in Dongguan, in het zuiden. Meer dan de helft van de 20 ploegen moet het doen zonder zijn buitenlandse spelers omdat die vanwege de reisbeperkingen China niet binnen geraken. Rond het terrein van het duel tussen de Monkey Kings en de Guangsha Lions droegen alle officials mondmaskers. Op een groot scherm waren toeschouwers te zien die de wedstrijd vanaf afstand volgden. Voor het begin van de match werd een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de coronapandemie. China leek de crisis, die eind 2019 in Wuhan begon, onder controle te hebben maar recent brak een nieuwe golf van besmettingen uit in de hoofdstad Peking. De voorbije week testten 183 mensen positief. . Voor het eerst in 5 maanden basketbal in China Na een gedwongen pauze van zo'n 5 maanden door de coronacrisis is de Chinese basketbalcompetitie vandaag opnieuw uit de startblokken geschoten. In een duel achter gesloten deuren wonnen de Guangsha Lions uit Zhejiang met 112-95 van de Monkey Kings uit Nankin.

Basketbal is de eerste grote sport in China die de competitiedraad weer opneemt. Het seizoen was op 1 februari stilgelegd na speeldag 30. Om de gezondheidsrisico's zo klein mogelijk te houden, heeft de Chinese basketliga de competitie opgesplitst in twee groepen. 1 in Qingdaon, een kuststad in het oosten van het land, en een andere in Dongguan, in het zuiden.

Meer dan de helft van de 20 ploegen moet het doen zonder zijn buitenlandse spelers omdat die vanwege de reisbeperkingen China niet binnen geraken. Rond het terrein van het duel tussen de Monkey Kings en de Guangsha Lions droegen alle officials mondmaskers. Op een groot scherm waren toeschouwers te zien die de wedstrijd vanaf afstand volgden. Voor het begin van de match werd een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de coronapandemie.

China leek de crisis, die eind 2019 in Wuhan begon, onder controle te hebben maar recent brak een nieuwe golf van besmettingen uit in de hoofdstad Peking. De voorbije week testten 183 mensen positief.

07:58 07 uur 58. Ook in de MLS worden alle spelers getest op het coronavirus. Er zijn intussen al vijf teams met positieve gevallen: Atlanta, Inter Miami, Dallas, D.C. United en Philadelphia. Op 8 juli gaat het "MLS is Back"-toernooi van start in Disney World in Florida.

07:52 07 uur 52. 5 coronabesmettingen bij Saint-Etienne. De Franse club Saint-Etienne heeft al zijn personeel getest op het coronavirus voor het hernemen van de trainingen. En 5 mensen bleken daarbij besmet: 3 spelers en 2 andere personeelsleden. De betrokkenen moeten nu thuis in quarantaine, de rest zal vandaag gewoon beginnen te trainen. De Franse competitie ligt al een hele tijd stil, maar de bekerfinale zou wel nog gespeeld worden. Daarin neemt Saint-Etienne het op tegen PSG.

De Franse competitie ligt al een hele tijd stil, maar de bekerfinale zou wel nog gespeeld worden. Daarin neemt Saint-Etienne het op tegen PSG.

16:51 16 uur 51. Weer voetballen in Brazilië? "Neen", zegt Ronaldo. (foto: kampioen Flamengo)

16:50 16 uur 50. Ronaldo wil nog geen voetbal in Brazilië. In het zwaar getroffen en voetbalgekke Brazilië willen ze stilaan weer een balletje trappen. "Veel te vroeg", vindt de voormalige topspeler Ronaldo. Na een pauze van 3 maanden staat vannacht in Rio de Janeiro een wedstrijd tussen kampioen Flamengo en Bangu op het programma. "Daar is het land nog niet klaar voor", vindt Ronaldo. "Brazilië wil de Europese topcompetities achternagaan, maar dan vergeten ze de pandemie in ons land." Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Gisteren stond de teller er op 46.510 coronadoden. "In Spanje is het voetbal pas opnieuw begonnen wanneer de curve zakte", weet ex-Real- en -Barcelona-speler-Ronaldo. "In Brazilië piekt de curve nog. Nu al aan voetbal denken, vind ik fout."

"Daar is het land nog niet klaar voor", vindt Ronaldo. "Brazilië wil de Europese topcompetities achternagaan, maar dan vergeten ze de pandemie in ons land." Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Gisteren stond de teller er op 46.510 coronadoden. "In Spanje is het voetbal pas opnieuw begonnen wanneer de curve zakte", weet ex-Real- en -Barcelona-speler-Ronaldo. "In Brazilië piekt de curve nog. Nu al aan voetbal denken, vind ik fout."

16:49 16 uur 49. In Brazilië piekt de curve nog. Nu al aan voetbal denken, vind ik fout. Ronaldo. In Brazilië piekt de curve nog. Nu al aan voetbal denken, vind ik fout. Ronaldo

15:36 15 uur 36. Eén coronageval in Premier League. De laatste testronde op het coronavirus in de Premier League heeft donderdag één positief geval opgeleverd. Dat heeft de Premier League donderdag bekendgemaakt, zonder de identiteit van de betrokken persoon vrij te geven. Die moet zich, zoals de richtlijnen voorschrijven, zeven dagen in isolatie afzonderen. Er werden afgelopen maandag en dinsdag in totaal 1541 personen - waaronder spelers, trainers en officials - getest bij de twintig Premier League-clubs. De nieuwe positieve test brengt het aantal positieve tests in de Premier League op 17 sinds de teams op 17 mei begonnen te testen.

Er werden afgelopen maandag en dinsdag in totaal 1541 personen - waaronder spelers, trainers en officials - getest bij de twintig Premier League-clubs.

De nieuwe positieve test brengt het aantal positieve tests in de Premier League op 17 sinds de teams op 17 mei begonnen te testen.



14:55 14 uur 55. Geen ATP-tennis in Tokio dit jaar. Het ATP-toernooi van Tokio gaat dit jaar niet door, uit angst voor een tweede corona-uitbraak. Dat hebben de organisatoren donderdag laten weten. Het toernooi van Tokio stond begin oktober op het programma. Het WTA-toernooi in Tokio van november blijft voorlopig wel behouden.

09:36 09 uur 36. Spaans voetbal trekt 48% meer tv-kijkers, in België gaat het om 130%. Bij de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie hebben wereldwijd gemiddeld 48 procent meer mensen de Spaanse wedstrijden op de televisie gevolgd in vergelijking met voor de coronacrisis. Dat maakte La Liga bekend. Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika (+73%) en Azië (+72%). In Europa was er sprake van een toename van 56%, waarbij België (+130%) eruit sprong. In ons land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat. In Spanje zelf was de groei bescheiden met 12%. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona. La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan.

Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika (+73%) en Azië (+72%). In Europa was er sprake van een toename van 56%, waarbij België (+130%) eruit sprong. In ons land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat.

In Spanje zelf was de groei bescheiden met 12%. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona. La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan.