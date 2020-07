Coronablog: Atletiekopener in Huizingen geannuleerd door heropflakkering

14:52 14 uur 52. Atletiekopener in Huizingen geannuleerd. De geplande Flanders Cup-meeting van zaterdag 1 augustus in Huizingen zal niet plaatsvinden. Het was de eerste atletiekmeeting sinds het uitbreken van de coronacrisis. De organisatie trekt nu toch een streep door de meeting omdat het aantal besmettingen in België opnieuw snel stijgt en ze verwacht dat er verscherpte preventiemaatregelen aan zitten te komen. "Dit is een beslissing die uiteraard niet licht werd genomen", klinkt het in een mededeling. "Natuurlijk hadden we atleten en fans veel liever een dag vol topsport en atletiekplezier willen aanbieden. De voorbije dagen hebben we tal van mogelijke scenario's bestudeerd om de meeting toch te kunnen organiseren. Geen enkel draaiboek bleek voldoende coronaproof." . Atletiekopener in Huizingen geannuleerd De geplande Flanders Cup-meeting van zaterdag 1 augustus in Huizingen zal niet plaatsvinden. Het was de eerste atletiekmeeting sinds het uitbreken van de coronacrisis. De organisatie trekt nu toch een streep door de meeting omdat het aantal besmettingen in België opnieuw snel stijgt en ze verwacht dat er verscherpte preventiemaatregelen aan zitten te komen.

"Dit is een beslissing die uiteraard niet licht werd genomen", klinkt het in een mededeling. "Natuurlijk hadden we atleten en fans veel liever een dag vol topsport en atletiekplezier willen aanbieden. De voorbije dagen hebben we tal van mogelijke scenario's bestudeerd om de meeting toch te kunnen organiseren. Geen enkel draaiboek bleek voldoende coronaproof."

14:39 14 uur 39. Oekraïense voetbalploeg in rouw. Anton Choedajev, de dokter van de nationale voetbalploeg in Oekraïne, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was pas 48 jaar. "De hele nationale ploeg is in rouw", klinkt het op Twitter. . Oekraïense voetbalploeg in rouw Anton Choedajev, de dokter van de nationale voetbalploeg in Oekraïne, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was pas 48 jaar. "De hele nationale ploeg is in rouw", klinkt het op Twitter.

26-07-2020 26-07-2020.

16:35 16 uur 35. Positieve test bij Wolfsburg. De Zwitser Kevin Mbabu, speler bij Wolfsburg, heeft positief getest op het coronavirus. De 25-jarige verdediger heeft geen symptomen en verblijft thuis in quarantaine. Wolfsburg, de club van Rode Duivel Koen Casteels, eindigde het seizoen op de 7e plaats in de Bundesliga. De club is nog aan zet in de Europa League. Op 5 augustus staat de terugmatch van de achtste finales tegen Sjachtjor Donjetsk op het programma. . Positieve test bij Wolfsburg De Zwitser Kevin Mbabu, speler bij Wolfsburg, heeft positief getest op het coronavirus. De 25-jarige verdediger heeft geen symptomen en verblijft thuis in quarantaine.

Wolfsburg, de club van Rode Duivel Koen Casteels, eindigde het seizoen op de 7e plaats in de Bundesliga. De club is nog aan zet in de Europa League. Op 5 augustus staat de terugmatch van de achtste finales tegen Sjachtjor Donjetsk op het programma.

11:03 11 uur 03. Franse toptriatlons gaan niet door. De Franse triatlonwedstrijden over lange afstand in Embrun (15 augustus) en Gérardmer (5 en 6 september) vinden dit jaar wegens de coronacrisis niet plaats. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Verschillende Belgische toptriatleten zouden in de wedstrijden starten. Frederik Van Lierde, Diego Van Looy en Timothy Van Houtem wilden hun kans wagen in Embrun. Alexandra Tondeur nam normaal deel aan de race in Gérardmer. De triatlon van Embrun is een van de zwaarste ter wereld. Deelnemers moeten 3,8 kilometer zwemmen, 186 kilometer fietsen en een marathon lopen. Diego Van Looy (2018) en Tine Deckers (2017) zijn de enige Belgen op de erelijst. . Franse toptriatlons gaan niet door De Franse triatlonwedstrijden over lange afstand in Embrun (15 augustus) en Gérardmer (5 en 6 september) vinden dit jaar wegens de coronacrisis niet plaats. Dat hebben de organisatoren bevestigd.

Verschillende Belgische toptriatleten zouden in de wedstrijden starten. Frederik Van Lierde, Diego Van Looy en Timothy Van Houtem wilden hun kans wagen in Embrun. Alexandra Tondeur nam normaal deel aan de race in Gérardmer.

De triatlon van Embrun is een van de zwaarste ter wereld. Deelnemers moeten 3,8 kilometer zwemmen, 186 kilometer fietsen en een marathon lopen. Diego Van Looy (2018) en Tine Deckers (2017) zijn de enige Belgen op de erelijst.

25-07-2020 25-07-2020.

18:22 18 uur 22. Competitie afgeblazen in Tsjechië. Het Tsjechische voetbalkampioenschap zal niet meer voltooid worden. Dat heeft de Liga beslist na een positieve test bij de spelers van Opava, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld was. "Het is nu niet meer mogelijk om het seizoen op de vastgestelde data af te werken", zegt de voorzitter van de Liga. Er zal geen enkele ploeg degraderen en het volgende seizoen zal er met achttien in plaats van zestien ploegen gestart worden, onder wie de twee pas gepromoveerde teams Pardubice en Brno. Het huidige klassement is ook het eindklassement. Slavia Praag was al een tijdje zeker van de titel. . Competitie afgeblazen in Tsjechië Het Tsjechische voetbalkampioenschap zal niet meer voltooid worden. Dat heeft de Liga beslist na een positieve test bij de spelers van Opava, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld was. "Het is nu niet meer mogelijk om het seizoen op de vastgestelde data af te werken", zegt de voorzitter van de Liga. Er zal geen enkele ploeg degraderen en het volgende seizoen zal er met achttien in plaats van zestien ploegen gestart worden, onder wie de twee pas gepromoveerde teams Pardubice en Brno. Het huidige klassement is ook het eindklassement. Slavia Praag was al een tijdje zeker van de titel.

10:38 10 uur 38. WK MTB eliminator in Leuven uitgesteld tot 25 oktober. Het WK mountainbike Eliminator, dat voorzien was op 23 augustus in Leuven, is wegens de coronapandemie uitgesteld naar 25 oktober. De UCI laat voorts weten dat de wereldbekerwedstrijd mountainbike eliminator in het Oostenrijkse Graz niet zal plaatsvinden. Deze race stond op 29 augustus op de planning. Het seizoen in de wereldbeker mountainbike eliminator, dat voortaan 6 manches omvat, begint nu normaal in Waregem, op 20 september. . WK MTB eliminator in Leuven uitgesteld tot 25 oktober Het WK mountainbike Eliminator, dat voorzien was op 23 augustus in Leuven, is wegens de coronapandemie uitgesteld naar 25 oktober. De UCI laat voorts weten dat de wereldbekerwedstrijd mountainbike eliminator in het Oostenrijkse Graz niet zal plaatsvinden. Deze race stond op 29 augustus op de planning. Het seizoen in de wereldbeker mountainbike eliminator, dat voortaan 6 manches omvat, begint nu normaal in Waregem, op 20 september.



10:30 10 uur 30. Diamond League-meeting in Shanghai vindt dit jaar niet plaats. De meeting van de Diamond League in Shanghai, die op 19 september op de planning stond, zal dit jaar niet plaatsvinden. De beslissing komt er nadat China een verbod op internationale sportevenementen heeft uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voorlopig staan er amper 6 bevestigde meetings op de agenda, waarbij de Memorial Van Damme op 4 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. . Diamond League-meeting in Shanghai vindt dit jaar niet plaats De meeting van de Diamond League in Shanghai, die op 19 september op de planning stond, zal dit jaar niet plaatsvinden. De beslissing komt er nadat China een verbod op internationale sportevenementen heeft uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voorlopig staan er amper 6 bevestigde meetings op de agenda, waarbij de Memorial Van Damme op 4 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

10:00 10 uur . Tennis Geen tennis meer in China dit jaar: alle toernooien worden geschrapt

24-07-2020 24-07-2020.