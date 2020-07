Coronablog: Amerikaanse tennisspeler test positief

17:32 17 uur 32. Tennisspeler Frances Tiafoe test positief . De Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe heeft vrijdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft de nummer 81 van de wereld vandaag getweet. De 22-jarige Tiafoe gaat nu in quarantaine. Hij mist de rest van de All-American Team Cup in Atlanta, die dit weekend plaatsvindt. "De voorbije twee maanden trainde ik in Florida. Een week geleden legde ik er nog een negatieve test af", aldus Tiafoe. "Begin volgende week volgt er nog een test, maar ik ben al begonnen aan het quarantaineprotocol zoals geadviseerd door de medische staf hier in Atlanta. Hoewel ik er zo naar uitkeek om opnieuw te spelen, blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen een topprioriteit." Op het exhibitietoernooi in Atlanta versloeg Tiafoe vrijdag nog landgenoot Sam Querrey. Het toernooi, dat doorgaat met toeschouwers, wordt voortgezet zoals gepland. Tiafoe staat - net als Kim Clijsters - ook op de deelnemerslijst van de World Team Tennis, een toernooi voor gemengde teams dat van 12 juli tot 2 augustus plaatsvindt in The Greenbrier Resort in White Sulphur Springs (West Virginia). . Tennisspeler Frances Tiafoe test positief De Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe heeft vrijdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft de nummer 81 van de wereld vandaag getweet.

De 22-jarige Tiafoe gaat nu in quarantaine. Hij mist de rest van de All-American Team Cup in Atlanta, die dit weekend plaatsvindt.

"De voorbije twee maanden trainde ik in Florida. Een week geleden legde ik er nog een negatieve test af", aldus Tiafoe. "Begin volgende week volgt er nog een test, maar ik ben al begonnen aan het quarantaineprotocol zoals geadviseerd door de medische staf hier in Atlanta. Hoewel ik er zo naar uitkeek om opnieuw te spelen, blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen een topprioriteit."

Op het exhibitietoernooi in Atlanta versloeg Tiafoe vrijdag nog landgenoot Sam Querrey. Het toernooi, dat doorgaat met toeschouwers, wordt voortgezet zoals gepland.

Tiafoe staat - net als Kim Clijsters - ook op de deelnemerslijst van de World Team Tennis, een toernooi voor gemengde teams dat van 12 juli tot 2 augustus plaatsvindt in The Greenbrier Resort in White Sulphur Springs (West Virginia).

09:34 09 uur 34. 7-voudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson test positief. Ook de NASCAR heeft zijn eerste coronageval. Zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson (44) testte positief. Johnson werd gisteren getest, omdat zijn vrouw positief was. Zijn vrouw vertoonde symptomen, Johnson niet. Tot de dokter hem groen licht geeft, houdt Johnson zich even opzij. Hij zal alvast dit weekend niet meedoen aan de Indianapolis Motor Speedway.

04-07-2020

16:35 16 uur 35. Swift mag jaar langer met Britse trui rijden. De Britse kampioenen van vorig jaar mogen hun hun nationale trui nog een jaartje langer houden. Normaal gezien stond dit jaar een glooiend parcours op het menu, met start in Birmingham en aankomst in Wolverhampton. Maar de Britse wielerbond heeft nu beslist om dit najaar geen nationale titelstrijd te organiseren. De regerende Britse kampioenen zijn Ben Swift (weg), Alex Dowsett (tijdrit) en Alice Barnes (weg en tijdrit bij vrouwen).

Normaal gezien stond dit jaar een glooiend parcours op het menu, met start in Birmingham en aankomst in Wolverhampton. Maar de Britse wielerbond heeft nu beslist om dit najaar geen nationale titelstrijd te organiseren.

De regerende Britse kampioenen zijn Ben Swift (weg), Alex Dowsett (tijdrit) en Alice Barnes (weg en tijdrit bij vrouwen).

09:00 09 uur . Roemeense match geannuleerd omdat 5 spelers van Petrolul positief zijn. De Roemeense Voetbalbond (FRF) heeft de zaterdagmatch in tweede klasse tussen leider UTA Rad en Petrolul Ploiesti geannuleerd, nadat 5 spelers én de materiaalman van Petrolul positief hadden getest. De Roemeense 2e klasse herbegint vandaag, sinds half maart lag het voetbal ook daar stil door de coronacrisis. Viervoudig Roemeens kampioen Petrolul heeft de besmette spelers in quarantaine gezet. Samen met de lokale overheid onderzoekt het hoe ze besmet zijn geraakt. Ook scheidsrechter Robert Avram testte positief. De FRF laat hem niet meer in actie komen.



De Roemeense 2e klasse herbegint vandaag, sinds half maart lag het voetbal ook daar stil door de coronacrisis. Viervoudig Roemeens kampioen Petrolul heeft de besmette spelers in quarantaine gezet. Samen met de lokale overheid onderzoekt het hoe ze besmet zijn geraakt.



Ook scheidsrechter Robert Avram testte positief. De FRF laat hem niet meer in actie komen.

07:18 07 uur 18. Clippers sluiten trainingscentrum na coronabesmetting. De LA Clippers hebben gisteren hun trainingscentrum gesloten, nadat een niet nader genoemd persoon positief getest had op corona. ESPN en de LA Times melden dat de bewuste persoon deel uitmaakt van de groep die volgende week richting Florida reist voor de herstart van het NBA-seizoen. Het is niet duidelijk of het om een speler, coach of staflid gaat. De Clippers staan ingepland om op 30 juli op de openingsavond van de NBA-rentree in Disney World in Orlando de derby te spelen tegen de LA Lakers. De Denver Nuggets sloten dinsdag al hun trainingscentrum, omdat 3 personen positief waren. De Brooklyn Nets waren vorige week aan de beurt na positieve tests voor spelers Spencer Dinwiddie en DeAndre Jordan.



De Clippers staan ingepland om op 30 juli op de openingsavond van de NBA-rentree in Disney World in Orlando de derby te spelen tegen de LA Lakers.



De Denver Nuggets sloten dinsdag al hun trainingscentrum, omdat 3 personen positief waren. De Brooklyn Nets waren vorige week aan de beurt na positieve tests voor spelers Spencer Dinwiddie en DeAndre Jordan.

