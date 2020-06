Coronablog: Amerikaanse honkbalfans krijgen afgeslankte competitie

07:25 07 uur 25. Juan Soto van de Washington Nationals kan binnenkort weer een balletje slaan in de MLB.

07:22 07 uur 22. Verkort honkbalseizoen in Verenigde Staten. Over een maand is er in de Verenigde Staten weer honkbal te zien. De Amerikaanse MLB-competitie wordt dit jaar eentje in een afgeslankte versie: 60 wedstrijden in plaats van 162 voor de start van de play-offs. Op vrijdag 24 juli beginnen ze eraan, de Washington Nationals zijn de titelverdediger. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gaat enkele dagen later van start. Op 30 juli pikken ze het kampioenschap weer op in Disney World. . Verkort honkbalseizoen in Verenigde Staten Over een maand is er in de Verenigde Staten weer honkbal te zien. De Amerikaanse MLB-competitie wordt dit jaar eentje in een afgeslankte versie: 60 wedstrijden in plaats van 162 voor de start van de play-offs. Op vrijdag 24 juli beginnen ze eraan, de Washington Nationals zijn de titelverdediger. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gaat enkele dagen later van start. Op 30 juli pikken ze het kampioenschap weer op in Disney World.

07:21 07 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-06-2020 24-06-2020.

20:22 20 uur 22. Grootste G-voetbaltoernooi uitgesteld. De elfde editie van de Football Kick-Off, dat dit jaar op 6 september moest plaatsvinden in Mechelen, wordt uitgesteld. Jaarlijks organiseert de KBVB samen met amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen en de Pro League de Football Kick-Off (FKO), het grootste nationale G-voetbalevenement in België. Er is randanimatie voorzien met een aantal profspelers en -trainers, er wordt een groot toernooi voor kinderen en volwassenen met een beperking georganiseerd en ook kinderen met hersenverlamming kunnen er wedstrijdjes spelen. Professionele scheidsrechters leiden de duels in goede banen. Dit jaar zou het officiële startevenement van het G-voetbalseizoen op 6 september plaatsvinden in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen, maar de organisatoren hebben beslist de Football Kick-Off uit te stellen naar een nog te bepalen datum. De coronacrisis gooit roet in het eten. "De doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking wordt beschouwd als een risicogroep voor het coronavirus", klinkt het. "Ze vormen de meerderheid van onze deelnemers en we willen hen niet blootstellen aan onnodige risico's. Verschillende vrijwilligers en scheidsrechters behoren eveneens tot een risicogroep. Ook hen willen we niet in gevaar brengen." "Voor onze deelnemers is het bewaren van anderhalve meter afstand een moeilijk gegeven. Bovendien zijn knuffels en contact alom aanwezig tijdens de Football Kick-Off. Dat is ook een van de redenen waarom het evenement zo fijn en onvergetelijk is." De organisatoren bekijken tijdens de zomer wanneer de Football Kick-Off wel kan plaatsvinden in Mechelen. "Zodra er een nieuwe datum is, zullen we daarover communiceren." . Grootste G-voetbaltoernooi uitgesteld De elfde editie van de Football Kick-Off, dat dit jaar op 6 september moest plaatsvinden in Mechelen, wordt uitgesteld.

Jaarlijks organiseert de KBVB samen met amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen en de Pro League de Football Kick-Off (FKO), het grootste nationale G-voetbalevenement in België. Er is randanimatie voorzien met een aantal profspelers en -trainers, er wordt een groot toernooi voor kinderen en volwassenen met een beperking georganiseerd en ook kinderen met hersenverlamming kunnen er wedstrijdjes spelen. Professionele scheidsrechters leiden de duels in goede banen.

Dit jaar zou het officiële startevenement van het G-voetbalseizoen op 6 september plaatsvinden in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen, maar de organisatoren hebben beslist de Football Kick-Off uit te stellen naar een nog te bepalen datum. De coronacrisis gooit roet in het eten.

"De doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking wordt beschouwd als een risicogroep voor het coronavirus", klinkt het. "Ze vormen de meerderheid van onze deelnemers en we willen hen niet blootstellen aan onnodige risico's. Verschillende vrijwilligers en scheidsrechters behoren eveneens tot een risicogroep. Ook hen willen we niet in gevaar brengen."

"Voor onze deelnemers is het bewaren van anderhalve meter afstand een moeilijk gegeven. Bovendien zijn knuffels en contact alom aanwezig tijdens de Football Kick-Off. Dat is ook een van de redenen waarom het evenement zo fijn en onvergetelijk is."

De organisatoren bekijken tijdens de zomer wanneer de Football Kick-Off wel kan plaatsvinden in Mechelen. "Zodra er een nieuwe datum is, zullen we daarover communiceren."



18:34 18 uur 34. PSG: "4 vroegere coronagevallen". Bij PSG werden de spelers en stafleden deze week weer op de club verwacht. Donderdag wordt er opnieuw getraind na een driedaagse van testen en medische onderzoeken. De Franse kampioen - de competitie werd door de coronacrisis niet meer hervat - heeft vandaag alvast vrijgegeven dat het 4 "vroegere" coronagevallen heeft vastgesteld. Het gaat om 3 spelers en 1 medewerker. Hun identiteit werd niet bekendgemaakt. Volgens PSG vertoonde het viertal symptomen tijdens de lockdown en hadden ze geen contacten met buitenstaanders. "Vandaag zijn ze niet meer besmettelijk", klinkt het nog. PSG stoomt zich klaar voor een drukke zomer met twee bekerfinales in juli en de Final 8 van de Champions League in augustus. . PSG: "4 vroegere coronagevallen" Bij PSG werden de spelers en stafleden deze week weer op de club verwacht. Donderdag wordt er opnieuw getraind na een driedaagse van testen en medische onderzoeken.

De Franse kampioen - de competitie werd door de coronacrisis niet meer hervat - heeft vandaag alvast vrijgegeven dat het 4 "vroegere" coronagevallen heeft vastgesteld. Het gaat om 3 spelers en 1 medewerker. Hun identiteit werd niet bekendgemaakt.

Volgens PSG vertoonde het viertal symptomen tijdens de lockdown en hadden ze geen contacten met buitenstaanders. "Vandaag zijn ze niet meer besmettelijk", klinkt het nog.

PSG stoomt zich klaar voor een drukke zomer met twee bekerfinales in juli en de Final 8 van de Champions League in augustus.

18:34 18 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:39 17 uur 39. Geen EK squash voor landenteams. Het Europees squashkampioenschap voor landenteams zal dit jaar niet plaatsvinden. Het EK zou van 28 april tot 2 mei in het Nederlandse Eindhoven plaatsvinden, maar werd midden maart wegens de coronapandemie uitgesteld. Toen was het wel nog de bedoeling om een nieuwe datum te vinden. Volgens de organisatie zijn er nog te veel onzekerheden om het EK in 2020 af te werken. "We vinden het belangrijk dat alle aandacht de komende periode uitgaat naar het opstarten van de squashsport en het bestrijden van COVID-19." Het evenement is nu voor dit jaar definitief geschrapt, maar komt in 2022 toch nog naar Nederland. Het EK van 2021 vindt in het Finse Helsinki plaats. . Geen EK squash voor landenteams Het Europees squashkampioenschap voor landenteams zal dit jaar niet plaatsvinden. Het EK zou van 28 april tot 2 mei in het Nederlandse Eindhoven plaatsvinden, maar werd midden maart wegens de coronapandemie uitgesteld. Toen was het wel nog de bedoeling om een nieuwe datum te vinden.

Volgens de organisatie zijn er nog te veel onzekerheden om het EK in 2020 af te werken. "We vinden het belangrijk dat alle aandacht de komende periode uitgaat naar het opstarten van de squashsport en het bestrijden van COVID-19."

Het evenement is nu voor dit jaar definitief geschrapt, maar komt in 2022 toch nog naar Nederland. Het EK van 2021 vindt in het Finse Helsinki plaats.

15:21 15 uur 21. 4 besmettingen bij Toulouse. Vier spelers van de Franse voetbalclub Toulouse zijn besmet met het coronavirus. Maandag werden alle spelers, trainers en de rest van de technische en administratieve staf gecontroleerd alvorens de clubactiviteiten werden hervat na de coronabreak. De vier betrokken spelers moeten nu 2 weken in quarantaine. Alle anderen zullen binnen 6 dagen opnieuw worden getest. Toulouse speelt volgend seizoen in principe in de Ligue 2 , al probeert de club dat met allerlei procedures nog te voorkomen. Het team stond 19e toen de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig werd stopgezet. . 4 besmettingen bij Toulouse Vier spelers van de Franse voetbalclub Toulouse zijn besmet met het coronavirus. Maandag werden alle spelers, trainers en de rest van de technische en administratieve staf gecontroleerd alvorens de clubactiviteiten werden hervat na de coronabreak.

De vier betrokken spelers moeten nu 2 weken in quarantaine. Alle anderen zullen binnen 6 dagen opnieuw worden getest.

Toulouse speelt volgend seizoen in principe in de Ligue 2, al probeert de club dat met allerlei procedures nog te voorkomen. Het team stond 19e toen de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig werd stopgezet.





15:21 15 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23-06-2020 23-06-2020.