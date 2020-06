Coronablog: 8 nieuwe besmettingen bij Russische eersteklasser, in juli weer trainingen in NFL

09:40 09 uur 40. Volgende maand mogen NFL-teams weer trainen. Vanaf eind juli mogen er opnieuw trainingskampen georganiseerd worden door teams in de Amerikaanse National Football League, zo bevestigde de NFL . De ceremonie voor de toetreding in de Hall of Fame in augustus werd dan weer geannuleerd. De competitie in het American Football zou op 10 september moeten starten. . Volgende maand mogen NFL-teams weer trainen Vanaf eind juli mogen er opnieuw trainingskampen georganiseerd worden door teams in de Amerikaanse National Football League, zo bevestigde de NFL. De ceremonie voor de toetreding in de Hall of Fame in augustus werd dan weer geannuleerd. De competitie in het American Football zou op 10 september moeten starten.



Ex-bokser Roberto Duran is besmet. De Panamese bokslegende Roberto Duran , voormalig wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen, is besmet met het coronavirus en is in het ziekenhuis opgenomen. "Voorlopig vertoont hij niet al te veel symptomen. Het lijkt wat op een verkoudheid. Hij moet niet beademd worden en ligt niet op intensieve zorgen", zegt zijn zoon. Van de carrière van de intussen 69-jarige Roberto Duran zijn vooral de legendarische duels met Sugar Ray Leonard bekend. De Hand van Steen was gedurende 34 jaar profbokser. In 119 kampen liet hij 103 zeges optekenen. In Panama is hij een nationale held en wordt hij beschouwd als een van de grootste sportmannen aller tijden.



8 coronagevallen bij Russische eersteklasser Orenburg. Bij de Russische eersteklasser FK Orenburg hebben acht personen positief getest op het coronavirus. Het gaat om 6 spelers en 2 medewerkers. De besmette personen zitten in zelfisolatie. Zaterdag speelt FK Orenburg normaal gezien tegen FK Krasnodar. Het is nog niet duidelijk of die wedstrijd doorgaat. Vorige week hervatte de Russische competitie na een gedwongen pauze van 3 maanden. Intussen waren er ook al verschillende positieve coronagevallen bij Dinamo Moskou en Rostov. In Rusland zijn er recent dagelijks meer dan 7.000 besmettingen met het virus. In totaal werden er al 614.000 gevallen geregistreerd.

Vorige week hervatte de Russische competitie na een gedwongen pauze van 3 maanden. Intussen waren er ook al verschillende positieve coronagevallen bij Dinamo Moskou en Rostov.

In Rusland zijn er recent dagelijks meer dan 7.000 besmettingen met het virus. In totaal werden er al 614.000 gevallen geregistreerd.



07:59 07 uur 59. coronavirus 3 NBA-spelers testen positief op coronavirus

Nederlandse kunstschaatsster in België besmet geraakt. Een Nederlandse kunstschaatsster die vorige week in Mechelen en Leuven heeft getraind, is besmet met het coronavirus. Omdat zij met nog 22 andere kunstrijders en zes coaches op het ijs stond, zijn allen onmiddellijk in quarantaine gegaan. Volgens een woordvoerder van de KNSB zijn er geen Belgische kunstschaatsers betrokken. De Nederlandse schaatsers hadden besloten in Mechelen en Leuven te trainen, omdat in eigen land geen ijs tegen een gunstige huurprijs beschikbaar was.



Volgens een woordvoerder van de KNSB zijn er geen Belgische kunstschaatsers betrokken. De Nederlandse schaatsers hadden besloten in Mechelen en Leuven te trainen, omdat in eigen land geen ijs tegen een gunstige huurprijs beschikbaar was.



Lokomotiv Moskou gaat vrijwillig in quarantaine. De Russische voetbalclub Lokomotiv Moskou zet al zijn spelers en zijn stafleden in quarantaine in het eugen oefencentrum. De club neemt die maatregel omwille van de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in Rusland. "We strijden nog voor de plaatsen bovenin en voor een ticket voor de Champions League. We willen gaan risico's nemen", reageerde aanvoerder Guilherme.

"We strijden nog voor de plaatsen bovenin en voor een ticket voor de Champions League. We willen gaan risico's nemen", reageerde aanvoerder Guilherme.

Ook geen marathon van Berlijn in september. Het nieuws dat de marathon van New York niet kan plaatsvinden is nog maar net koud, of de volgende marathon wordt geannuleerd. Ook de marathon van Berlijn zal niet gelopen worden in 2020. De wedstrijd zou gelopen worden op 27 september.

Marathon van New York wordt geannuleerd. De 50e editie van de marathon van New York zal niet in 2020 gelopen worden. De marathon was voorzien voor 1 november, maar wordt door corona geannuleerd. Het is de tweede keer sinds het ontstaan in 1970 dat een van de grootste stadsmarathons ter wereld niet kan plaatsvinden. In 2012 strooide orkaan Sandy roet in het eten.

07:25 07 uur 25. Juan Soto van de Washington Nationals kan binnenkort weer een balletje slaan in de MLB.