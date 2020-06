Coronablog: 6 positieve tests bij Rostov net voor 1e match in Rusland

18:16 18 uur 16. Alle spelers van Rostov in quarantaine. De Russische voetbalclub Rostov zal de herstart van de nationale competitie niet meemaken. De spelers en het personeel van de club moeten twee weken in quarantaine nadat er maar liefst 6 spelers positief getest hadden op het coronavirus. De Russische competitie zou vrijdag opnieuw starten, hoewel het virus in het land nog lang niet onder controle lijkt. Rostov staat 4e en strijdt mee voor een Champions League-ticket. Nu mist de club al zeker de eerste 2 wedstrijden. . Alle spelers van Rostov in quarantaine De Russische voetbalclub Rostov zal de herstart van de nationale competitie niet meemaken. De spelers en het personeel van de club moeten twee weken in quarantaine nadat er maar liefst 6 spelers positief getest hadden op het coronavirus.

De Russische competitie zou vrijdag opnieuw starten, hoewel het virus in het land nog lang niet onder controle lijkt. Rostov staat 4e en strijdt mee voor een Champions League-ticket. Nu mist de club al zeker de eerste 2 wedstrijden.

18:10 18 uur 10. Het ATP-toernooi in München gaat dit jaar niet door. Het Duitse toernooi, dat oorspronkelijk tussen 25 april en 3 mei gespeeld zou worden, hoopte nog op een editie in het najaar, maar de ATP vond geen plaatsje meer op de kalender . Het toernooi in München vindt in het voorjaar van 2021 wel opnieuw plaats.

11:41 11 uur 41. Fans van Bayern en Leverkusen vragen uitstel bekerfinale: "Tot er publiek mag komen". Supportersverenigingen van Bayern München en Bayer Leverkusen hebben de Duitse voetbalbond gevraagd om de bekerfinale uit te stellen tot die met publiek gespeeld kan worden. "Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn", schrijven "Club Nr. 12" en "Nordkurve 12" in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Fritz Keller. Momenteel staat de finale voor zaterdag 4 juli in het Olympisch Stadion van Berlijn op de kalender.

"Fans reizen hun team bij elke wedstrijd na, soms hun hele leven lang en dan kunnen ze er bij de bekerfinale niet bij zijn. Dat zou een grote teleurstelling zijn, ook voor de neutrale toeschouwer", stellen de supporters. Zij roepen de bond op om met beide clubs, televisiezenders en sponsors te onderhandelen over een nieuwe datum, één waarop wel voor een vol Olympisch Stadion gespeeld kan worden. Ze verwijzen daarbij naar de Spaanse Copa del Rey. De finalisten Athletic Bilbao en Real Sociedad wilden de finale voor publiek kan en kregen de steun van hun federatie.



Bondsvoorzitter Keller ziet op 4 juli een finale met 1.000 fans mogelijk: "Maar dat is de beslissing van de Berlijnse senaat. In Berlijn mogen events tot 1.000 personen." Berlijn liet al verstaan dat het geen uitzondering wil toestaan: bij de 1.000 zouden ook spelers, stafleden en ander personeel inbegrepen zijn.

11:34 11 uur 34. Braziliaanse topclubs willen voetbalcompetitie niet hervatten. Botafogo en Fluminense, 2 topclubs uit Brazilië, leggen de eis van de voetbalfederatie van de staat Rio naast zich neer om volgende week opnieuw in competitie uit te komen. Dagelijks sterven er in Brazilië rond de 1.000 doden aan corona. Het staatskampioenschap zou op 18 juni van start moeten gaan, als aanloop naar de nationale competitie. De Botafogo-voorzitter noemt die bepaling "losgekoppeld van de realiteit". De 2 clubs overwegen naar de rechter te stappen op gezondheids- en veiligheidsgronden.



Het staatskampioenschap zou op 18 juni van start moeten gaan, als aanloop naar de nationale competitie. De Botafogo-voorzitter noemt die bepaling "losgekoppeld van de realiteit". De 2 clubs overwegen naar de rechter te stappen op gezondheids- en veiligheidsgronden.

"Jammer genoeg vindt het merendeel van de clubs dat dit een tijd is om opnieuw te beginnen met wedstrijden, ondanks de chaotische scènes die we in het dagelijkse leven meemaken. Wij zijn tegen." Botafogo wil ten vroegste in juli weer voetballen.

17:56 17 uur 56. NK tijdrijden verplaatst naar woensdag 7 oktober. De Nederlandse renners weten eindelijk wanneer ze voor de nationale tijdrittitel kunnen strijden. Het NK zal plaatsvinden op woensdag 7 oktober in Emmen. Dat is op de dag van de Brabantse Pijl en tijdens de Giro. Oorspronkelijk zou het kampioenschap in juni plaatsvinden, maar het werd uitgesteld wegens het coronavirus. Er werd de afgelopen weken door de organisatie, de gemeente en de Nederlandse wielerbond gezocht naar een geschikte datum na 1 september.

Oorspronkelijk zou het kampioenschap in juni plaatsvinden, maar het werd uitgesteld wegens het coronavirus. Er werd de afgelopen weken door de organisatie, de gemeente en de Nederlandse wielerbond gezocht naar een geschikte datum na 1 september.

Vorig jaar kroonden Jos van Emden en Annemiek van Vleuten zich tot de Nederlandse tijdritkampioenen.

15:03 15 uur 03. 3 Europese fIBA-competities hervatten niet meer. De Europese basketbalfederatie FIBA Europe heeft beslist om de Euroleague en Eurocup bij de vrouwen en de Europe Cup bij de mannen, die in maart werden stilgelegd vanwege de coronacrisis, niet meer te hervatten. Het seizoen 2019-20 van die competities wordt geannuleerd. Alle clubs die het tot in de kwartfinales hadden geschopt, zullen wel hun rankingpunten krijgen. Castors Braine was nog actief in de Eurocup bij de vrouwen. Het zou in de kwartfinales aantreden tegen Valencia.

Het seizoen 2019-20 van die competities wordt geannuleerd. Alle clubs die het tot in de kwartfinales hadden geschopt, zullen wel hun rankingpunten krijgen. Castors Braine was nog actief in de Eurocup bij de vrouwen. Het zou in de kwartfinales aantreden tegen Valencia.

FIBA Europe focust nu op de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in september/oktober al dan niet achter gesloten deuren van start gaat. Blijkt dat niet mogelijk, dan wordt de competitie automatisch uitgesteld tot januari 2021 en volgens een ingekort format afgewerkt.

15:02 15 uur 02. Wat met Belgian Cats en Belgian Lions? Wat de kwalificatiewedstrijden voor de komende EK's bij de mannen en vrouwen betreft, zullen de in november 2020 en februari 2021 geplande matchen volgens FIBA Europe doorgaan, met respect voor de plaatselijk geldende maatregelen. Als er in november toch niet kan gespeeld worden, dan verhuizen die wedstrijden naar februari 2021. De Belgian Cats spelen op 12 november in Portugal, op 15 november in Oekraïne, op 4 februari thuis tegen Finland en op 7 februari thuis tegen Portugal.

Als er in november toch niet kan gespeeld worden, dan verhuizen die wedstrijden naar februari 2021. De Belgian Cats spelen op 12 november in Portugal, op 15 november in Oekraïne, op 4 februari thuis tegen Finland en op 7 februari thuis tegen Portugal.

De Belgian Lions spelen op 26 en 29 november uitduels tegen respectievelijk Tsjechië en Litouwen en op 19 en 22 februari thuismatchen tegen respectievelijk Denemarken en Tsjechië.

17:58 17 uur 58. WK rally pas in september weer van start? De Internationale Automobielfederatie hoopt dat het WK rally in september weer opgestart kan worden. "Daar worden verschillende scenario's voor onderzocht", verklaarde FIA-voorzitter Jean Todt maandag. Uit hoeveel manches het WK zal bestaan is nog niet duidelijk. Een kalender zal later bekendgemaakt worden.

Uit hoeveel manches het WK zal bestaan is nog niet duidelijk. Een kalender zal later bekendgemaakt worden.

Voor de uitbraak van het coronavirus konden er drie WK-rally's afgewerkt worden: in Monte Carlo, Zweden en Mexico. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) is leider in het kampioenschap, met acht punten voor op zijn Welshe teamgenoot Elfyn Evans. Thierry Neuville (Hyunday i20), winnaar in Monte Carlo, is op twintig punten derde.

Acht WK-rally's werden inmiddels uitgesteld (Argentinië en Italië) of volledig geschrapt (Chili, Portugal, Kenia, Finland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië). Drie rally's staan nog op hun oorspronkelijke datum op de kalender: Turkije (24-27 september), Duitsland (15-18 oktober) en Japan (19-22 november). De Ypres Rally, die in het eerste weekend van oktober gereden wordt, maakt kans om op een nieuwe kalender het WK-statuut te krijgen.

08:45 08 uur 45. Australische voetballers leveren in. De voetballers in de Australische competitie hervatten deze week de trainingen. Ze hebben met de nationale bond afgesproken dat ze het seizoen (zonder publiek en in een beperkt aantal stadions) uitspelen voor minder salaris dan ze contractueel gezien horen te krijgen. De spelers hebben inmiddels 83% van hun jaarsalaris ontvangen, het resterende deel wordt verlaagd om de clubs te helpen. Het is de bedoeling dat de A-League op 31 augustus is afgerond.

