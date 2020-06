Coronablog: 4 Toulouse-spelers testen positief op coronavirus

15:21 15 uur 21. 4 besmettingen bij Toulouse. Vier spelers van de Franse voetbalclub Toulouse zijn besmet met het coronavirus. Maandag werden alle spelers, trainers en de rest van de technische en administratieve staf gecontroleerd alvorens de clubactiviteiten werden hervat na de coronabreak. De vier betrokken spelers moeten nu 2 weken in quarantaine. Alle anderen zullen binnen 6 dagen opnieuw worden getest. Toulouse speelt volgend seizoen in principe in de Ligue 2 , al probeert de club dat met allerlei procedures nog te voorkomen. Het team stond 19e toen de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig werd stopgezet. . 4 besmettingen bij Toulouse Vier spelers van de Franse voetbalclub Toulouse zijn besmet met het coronavirus. Maandag werden alle spelers, trainers en de rest van de technische en administratieve staf gecontroleerd alvorens de clubactiviteiten werden hervat na de coronabreak.

De vier betrokken spelers moeten nu 2 weken in quarantaine. Alle anderen zullen binnen 6 dagen opnieuw worden getest.

Toulouse speelt volgend seizoen in principe in de Ligue 2, al probeert de club dat met allerlei procedures nog te voorkomen. Het team stond 19e toen de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig werd stopgezet.





15:21 15 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23-06-2020 23-06-2020.

21:09 21 uur 09. Positief geval in Premier League. De jongste testronde bij de spelers en staf van de Premier League-clubs heeft één besmetting aan het licht gebracht. De persoon in kwestie gaat een week in quarantaine. Er werden 1.829 mensen getest. Vorige week werd er bij de negende testronde op 1.541 tests eveneens één besmetting vastgesteld. Sinds de 20 Engelse eersteklassers de trainingen op 19 mei hervatten, werden er 12.057 tests afgenomen. 18 keer werd er positief getest op het coronavirus. . Positief geval in Premier League De jongste testronde bij de spelers en staf van de Premier League-clubs heeft één besmetting aan het licht gebracht. De persoon in kwestie gaat een week in quarantaine.

Er werden 1.829 mensen getest. Vorige week werd er bij de negende testronde op 1.541 tests eveneens één besmetting vastgesteld.

Sinds de 20 Engelse eersteklassers de trainingen op 19 mei hervatten, werden er 12.057 tests afgenomen. 18 keer werd er positief getest op het coronavirus.



10:44 10 uur 44. In juli laat Japan weer fans toe. Bij wedstrijden in de hoogste klassen van het Japanse honkbal en voetbal zijn vanaf 10 juli weer fans welkom . Nadat net als in de rest van de wereld het nieuwe coronavirus de sport had stilgelegd, begon vorige week in Japan de professionele honkbalcompetitie NPB weer terwijl de voetballers in de J-League op 4 juli aftrappen. Zoals de richtlijnen van de Japanse regering nu nog voorschrijven begon de honkbalcompetitie voor lege tribunes. Maar maandag meldden NPB-commissaris Atsushi Saito en J-League-voorzitter Mitsuru Murai dat toeschouwers vanaf 10 juli worden toegelaten in de stadions. "We houden de situatie in de gaten maar ik heb toestemming van de autoriteiten om aan te kondigen dat we vanaf 10 juli kunnen beginnen met het toelaten van fans", zei Saito na een bijeenkomst met overheidsfunctionarissen. Om hoeveel toeschouwers het gaat werd niet bekendgemaakt. . In juli laat Japan weer fans toe Bij wedstrijden in de hoogste klassen van het Japanse honkbal en voetbal zijn vanaf 10 juli weer fans welkom. Nadat net als in de rest van de wereld het nieuwe coronavirus de sport had stilgelegd, begon vorige week in Japan de professionele honkbalcompetitie NPB weer terwijl de voetballers in de J-League op 4 juli aftrappen. Zoals de richtlijnen van de Japanse regering nu nog voorschrijven begon de honkbalcompetitie voor lege tribunes. Maar maandag meldden NPB-commissaris Atsushi Saito en J-League-voorzitter Mitsuru Murai dat toeschouwers vanaf 10 juli worden toegelaten in de stadions. "We houden de situatie in de gaten maar ik heb toestemming van de autoriteiten om aan te kondigen dat we vanaf 10 juli kunnen beginnen met het toelaten van fans", zei Saito na een bijeenkomst met overheidsfunctionarissen. Om hoeveel toeschouwers het gaat werd niet bekendgemaakt.



22-06-2020 22-06-2020.

15:33 15 uur 33. World Athletics biedt financiële steun aan 193 atleten uit 58 landen. De Internationale Atletiekfederatie World Athletics zal 193 atleten uit 58 landen een beurs van 3.000 dollar (bijna 2.700 euro) geven. Het gaat om een eenmalige actie om atleten te ondersteunen die financieel verlies lijden door de coronapandemie. World Athletics kondigde de oprichting van het Athlete Welfare Fund, in samenwerking met de International Athletics Foundation (IAF), in april aan. Dankzij giften liep het te verdelen bedrag op tot 600.000 dollar, 100.000 dollar meer dan aanvankelijk voorzien. Atleten hadden tot 31 mei de tijd om een aanvraag tot ondersteuning in te dienen. Uiteindelijk deden 261 atleten dat. Om in aanmerking te komen, moesten atleten aan bepaalde criteria voldoen zoals geplaatst zijn voor de Olympische Spelen van Tokio, nooit positief hebben getest en inkomensverlies kunnen aantonen. Wie vorig jaar in de top 6 van de Diamond League eindigde of in die competitie meer dan 6.000 dollar verdiende, mocht geen aanvraag indienen. Eind volgende week mogen de eerste atleten de financiële steun op hun rekening verwachten. Namen van atleten maakte World Athletics niet bekend. . World Athletics biedt financiële steun aan 193 atleten uit 58 landen De Internationale Atletiekfederatie World Athletics zal 193 atleten uit 58 landen een beurs van 3.000 dollar (bijna 2.700 euro) geven. Het gaat om een eenmalige actie om atleten te ondersteunen die financieel verlies lijden door de coronapandemie.

World Athletics kondigde de oprichting van het Athlete Welfare Fund, in samenwerking met de International Athletics Foundation (IAF), in april aan. Dankzij giften liep het te verdelen bedrag op tot 600.000 dollar, 100.000 dollar meer dan aanvankelijk voorzien.

Atleten hadden tot 31 mei de tijd om een aanvraag tot ondersteuning in te dienen. Uiteindelijk deden 261 atleten dat. Om in aanmerking te komen, moesten atleten aan bepaalde criteria voldoen zoals geplaatst zijn voor de Olympische Spelen van Tokio, nooit positief hebben getest en inkomensverlies kunnen aantonen. Wie vorig jaar in de top 6 van de Diamond League eindigde of in die competitie meer dan 6.000 dollar verdiende, mocht geen aanvraag indienen.

Eind volgende week mogen de eerste atleten de financiële steun op hun rekening verwachten. Namen van atleten maakte World Athletics niet bekend.

15:31 15 uur 31. Krasnodar-Dinamo Moskou uitgesteld door coronabesmettingen. Ook in Rusland is vandaag een competitiewedstrijd uitgesteld door coronabesmettingen, namelijk die tussen Krasnodar en Dinamo Moskou. De positieve gevallen waren allemaal in het kamp van Dinamo Moskou. Het gaat om aanvaller Clinton Njie en middenvelders Charles Kaboré en Sebastian Szymanski. Zij moeten zich de komende 14 dagen afzonderen. Alle andere clubleden (spelers, trainers) bevinden zich sinds zaterdag in het trainingscentrum van Dinamo in Novogorsk, nabij de Russische hoofdstad. Het duel is, na overleg tussen de betrokken partijen, verplaatst naar 19 juli. Vrijdag besliste Rostov na 6 positieve coronatesten zijn jeugdteam af te vaardigen voor de wedstrijd tegen Sotsji, dat geweigerd had het duel uit te stellen en daarvoor veel kritiek kreeg. De jongeren van Rostov gingen met 10-1 onderuit. De Russische competitie hervatte deze week na een gedwongen pauze van drie maanden. . Krasnodar-Dinamo Moskou uitgesteld door coronabesmettingen Ook in Rusland is vandaag een competitiewedstrijd uitgesteld door coronabesmettingen, namelijk die tussen Krasnodar en Dinamo Moskou.

De positieve gevallen waren allemaal in het kamp van Dinamo Moskou. Het gaat om aanvaller Clinton Njie en middenvelders Charles Kaboré en Sebastian Szymanski. Zij moeten zich de komende 14 dagen afzonderen. Alle andere clubleden (spelers, trainers) bevinden zich sinds zaterdag in het trainingscentrum van Dinamo in Novogorsk, nabij de Russische hoofdstad. Het duel is, na overleg tussen de betrokken partijen, verplaatst naar 19 juli.

Vrijdag besliste Rostov na 6 positieve coronatesten zijn jeugdteam af te vaardigen voor de wedstrijd tegen Sotsji, dat geweigerd had het duel uit te stellen en daarvoor veel kritiek kreeg. De jongeren van Rostov gingen met 10-1 onderuit. De Russische competitie hervatte deze week na een gedwongen pauze van drie maanden.

13:06 13 uur 06. Opnieuw match uitgesteld in Oekraïne door coronabesmettingen. In Oekraïne gaat het duel tussen Olympic Donjetsk en Karpati Lviv (voorzien om 16u) vandaag niet door omdat 2 spelers van Donjetsk gisteren een positieve test aflegden. Een nieuwe datum voor de partij werd nog niet gecommuniceerd. Voor thuisploeg Karpati Lviv was het al de 3e uitgestelde wedstrijd. Bij de club werden de voorbije weken liefst 25 positieve gevallen ontdekt bij spelers en staf. De club kon zo nog geen enkele match spelen sinds de hervatting van de Oekraïense competitie, achter gesloten deuren, eind mei. Sjachtjor Donjetsk veroverde zaterdag haar 13e titel in Oekraïne, de 4e op een rij, door Oleksandrija met 3-2 te verslaan. Het team van coach Luis Castro telt op 6 speeldagen van het einde van de competitie 19 punten voorsprong op eerste achtervolger Dinamo Kiev. . Opnieuw match uitgesteld in Oekraïne door coronabesmettingen In Oekraïne gaat het duel tussen Olympic Donjetsk en Karpati Lviv (voorzien om 16u) vandaag niet door omdat 2 spelers van Donjetsk gisteren een positieve test aflegden. Een nieuwe datum voor de partij werd nog niet gecommuniceerd.

Voor thuisploeg Karpati Lviv was het al de 3e uitgestelde wedstrijd. Bij de club werden de voorbije weken liefst 25 positieve gevallen ontdekt bij spelers en staf. De club kon zo nog geen enkele match spelen sinds de hervatting van de Oekraïense competitie, achter gesloten deuren, eind mei.

Sjachtjor Donjetsk veroverde zaterdag haar 13e titel in Oekraïne, de 4e op een rij, door Oleksandrija met 3-2 te verslaan. Het team van coach Luis Castro telt op 6 speeldagen van het einde van de competitie 19 punten voorsprong op eerste achtervolger Dinamo Kiev.



09:55 09 uur 55. Fluminense en Botafogo krijgen extra voorbereidingstijd. De hoogste voetbalklasse in en rond Rio de Janeiro is opnieuw gedeeltelijk stilgelegd. Burgemeester Marcelo Crivella wil enkele clubs meer tijd geven om zich op een goede manier te kunnen voorbereiden. Wegens de coronacrisis hebben de spelers lange tijd niet of slechts gedeeltelijk kunnen trainen. Donderdag was de competitie in Rio hervat met het duel tussen Flamengo en Bangu. Grote clubs als Fluminense en Botafogo hebben echter aangegeven pas op z'n vroegst in juli weer in actie te willen komen. Om problemen en gerechtelijke stappen te voorkomen heeft de burgemeester besloten ze tegemoet te komen. Fluminense en Botafogo hoeven in elk geval niet voor 25 juni te spelen, in het zwaar door de verspreiding van het coronavirus getroffen land. . Fluminense en Botafogo krijgen extra voorbereidingstijd De hoogste voetbalklasse in en rond Rio de Janeiro is opnieuw gedeeltelijk stilgelegd. Burgemeester Marcelo Crivella wil enkele clubs meer tijd geven om zich op een goede manier te kunnen voorbereiden. Wegens de coronacrisis hebben de spelers lange tijd niet of slechts gedeeltelijk kunnen trainen.

Donderdag was de competitie in Rio hervat met het duel tussen Flamengo en Bangu. Grote clubs als Fluminense en Botafogo hebben echter aangegeven pas op z'n vroegst in juli weer in actie te willen komen. Om problemen en gerechtelijke stappen te voorkomen heeft de burgemeester besloten ze tegemoet te komen.

Fluminense en Botafogo hoeven in elk geval niet voor 25 juni te spelen, in het zwaar door de verspreiding van het coronavirus getroffen land.

21-06-2020 21-06-2020.

13:52 13 uur 52. Stadions in Frankrijk over 3 weken open voor publiek. De Franse voetbalstadions gaan vanaf 11 juli weer open voor publiek. In eerste instantie mogen maximaal 5.000 mensen de tribunes op. Dat aantal kan in de loop van de zomer worden verhoogd. De positieve evolutie in de strijd tegen het coronavirus laat de Franse regering toe versneld de maatregelen te versoepelen. Vanaf maandag mogen de Fransen weer in groep sporten, "met passende preventiemaatregelen". Alleen gevechtssporten blijven verboden. Zaterdag 11 juli, de dag waarop er een einde komt aan de op 24 maart afgekondigde noodtoestand in Frankrijk, worden naast de voetbalstadions ook de renbanen heropend. Naar theater gaan kan ook weer. "De verbetering van de gezondheidssituatie maakt het mogelijk om bepaalde maatregelen op te heffen, op voorwaarde dat iedereen waakzaam blijft", luidt het in een regeringsverklaring. De Franse voetbalclubs mogen dus fans toelaten bij de oefenwedstrijden in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook bij de nog te spelen finales van de twee Franse bekertoernooien kan publiek aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat het volgende seizoen in de Ligue 1 op 22 augustus van start gaat. . Stadions in Frankrijk over 3 weken open voor publiek De Franse voetbalstadions gaan vanaf 11 juli weer open voor publiek. In eerste instantie mogen maximaal 5.000 mensen de tribunes op. Dat aantal kan in de loop van de zomer worden verhoogd.

De positieve evolutie in de strijd tegen het coronavirus laat de Franse regering toe versneld de maatregelen te versoepelen. Vanaf maandag mogen de Fransen weer in groep sporten, "met passende preventiemaatregelen". Alleen gevechtssporten blijven verboden.



Zaterdag 11 juli, de dag waarop er een einde komt aan de op 24 maart afgekondigde noodtoestand in Frankrijk, worden naast de voetbalstadions ook de renbanen heropend. Naar theater gaan kan ook weer. "De verbetering van de gezondheidssituatie maakt het mogelijk om bepaalde maatregelen op te heffen, op voorwaarde dat iedereen waakzaam blijft", luidt het in een regeringsverklaring.

De Franse voetbalclubs mogen dus fans toelaten bij de oefenwedstrijden in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook bij de nog te spelen finales van de twee Franse bekertoernooien kan publiek aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat het volgende seizoen in de Ligue 1 op 22 augustus van start gaat.

09:47 09 uur 47. Voor het eerst in 5 maanden basketbal in China. Na een gedwongen pauze van zo'n 5 maanden door de coronacrisis is de Chinese basketbalcompetitie vandaag opnieuw uit de startblokken geschoten. In een duel achter gesloten deuren wonnen de Guangsha Lions uit Zhejiang met 112-95 van de Monkey Kings uit Nankin. Basketbal is de eerste grote sport in China die de competitiedraad weer opneemt. Het seizoen was op 1 februari stilgelegd na speeldag 30. Om de gezondheidsrisico's zo klein mogelijk te houden, heeft de Chinese basketliga de competitie opgesplitst in twee groepen. 1 in Qingdaon, een kuststad in het oosten van het land, en een andere in Dongguan, in het zuiden. Meer dan de helft van de 20 ploegen moet het doen zonder zijn buitenlandse spelers omdat die vanwege de reisbeperkingen China niet binnen geraken. Rond het terrein van het duel tussen de Monkey Kings en de Guangsha Lions droegen alle officials mondmaskers. Op een groot scherm waren toeschouwers te zien die de wedstrijd vanaf afstand volgden. Voor het begin van de match werd een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de coronapandemie. China leek de crisis, die eind 2019 in Wuhan begon, onder controle te hebben maar recent brak een nieuwe golf van besmettingen uit in de hoofdstad Peking. De voorbije week testten 183 mensen positief. . Voor het eerst in 5 maanden basketbal in China Na een gedwongen pauze van zo'n 5 maanden door de coronacrisis is de Chinese basketbalcompetitie vandaag opnieuw uit de startblokken geschoten. In een duel achter gesloten deuren wonnen de Guangsha Lions uit Zhejiang met 112-95 van de Monkey Kings uit Nankin.

Basketbal is de eerste grote sport in China die de competitiedraad weer opneemt. Het seizoen was op 1 februari stilgelegd na speeldag 30. Om de gezondheidsrisico's zo klein mogelijk te houden, heeft de Chinese basketliga de competitie opgesplitst in twee groepen. 1 in Qingdaon, een kuststad in het oosten van het land, en een andere in Dongguan, in het zuiden.

Meer dan de helft van de 20 ploegen moet het doen zonder zijn buitenlandse spelers omdat die vanwege de reisbeperkingen China niet binnen geraken. Rond het terrein van het duel tussen de Monkey Kings en de Guangsha Lions droegen alle officials mondmaskers. Op een groot scherm waren toeschouwers te zien die de wedstrijd vanaf afstand volgden. Voor het begin van de match werd een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de coronapandemie.

China leek de crisis, die eind 2019 in Wuhan begon, onder controle te hebben maar recent brak een nieuwe golf van besmettingen uit in de hoofdstad Peking. De voorbije week testten 183 mensen positief.