Coronablog: 25 NBA-spelers positief, Clippers sluiten trainingshal

07:18 07 uur 18. Clippers sluiten trainingscentrum na coronabesmetting. De LA Clippers hebben gisteren hun trainingscentrum gesloten, nadat een niet nader genoemd persoon positief getest had op corona. ESPN en de LA Times melden dat de bewuste persoon deel uitmaakt van de groep die volgende week richting Florida reist voor de herstart van het NBA-seizoen. Het is niet duidelijk of het om een speler, coach of staflid gaat. De Clippers staan ingepland om op 30 juli op de openingsavond van de NBA-rentree in Disney World in Orlando de derby te spelen tegen de LA Lakers. De Denver Nuggets sloten dinsdag al hun trainingscentrum, omdat 3 personen positief waren. De Brooklyn Nets waren vorige week aan de beurt na positieve tests voor spelers Spencer Dinwiddie en DeAndre Jordan. . Clippers sluiten trainingscentrum na coronabesmetting De LA Clippers hebben gisteren hun trainingscentrum gesloten, nadat een niet nader genoemd persoon positief getest had op corona. ESPN en de LA Times melden dat de bewuste persoon deel uitmaakt van de groep die volgende week richting Florida reist voor de herstart van het NBA-seizoen. Het is niet duidelijk of het om een speler, coach of staflid gaat.



03-07-2020 03-07-2020.

20:45 20 uur 45. 25 NBA-spelers positief. Tijdens de eerste volle testweek in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn 25 spelers positief bevonden op het coronavirus. In totaal ondergingen 351 basketballers een controle. Onder de stafleden van alle clubs bleken tot dusver 10 mensen besmet. De 22 teams die vanaf eind juli de NBA gaan voortzetten in een afgesloten gedeelte van Disney World in Orlando, worden komende week in Florida verwacht voor een trainingskamp. Op het exclusieve resort zal er dagelijks worden getest op Covid-19. . 25 NBA-spelers positief Tijdens de eerste volle testweek in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn 25 spelers positief bevonden op het coronavirus. In totaal ondergingen 351 basketballers een controle. Onder de stafleden van alle clubs bleken tot dusver 10 mensen besmet.

13:58 13 uur 58. Duitse profclubs krijgen overheidssteun (buiten 1e en 2e voetbalklasse). Het Duitse parlement heeft een overheidssteun van 200 miljoen euro goedgekeurd die te verdelen valt door Duitse professionele sportclubs in de hoogste twee afdelingen van het basketbal, handbal, ijshockey en volleybal en in de derde klasse van het voetbal. De steun komt er omdat de clubs inkomsten zagen wegvloeien omdat competities werden stopgezet of omdat ze werden verdergezet achter gesloten deuren. Ook professionele sportclubs voor vrouwen mogen zich aanmelden voor het fonds. Het bedrag dat elke club zal ontvangen wordt berekend op basis van de inkomsten die de clubs missen tussen april en december 2020. Een club krijgt maximaal 800.000 euro uitgekeerd. . Duitse profclubs krijgen overheidssteun (buiten 1e en 2e voetbalklasse) Het Duitse parlement heeft een overheidssteun van 200 miljoen euro goedgekeurd die te verdelen valt door Duitse professionele sportclubs in de hoogste twee afdelingen van het basketbal, handbal, ijshockey en volleybal en in de derde klasse van het voetbal.





12:15 12 uur 15. Geen wielerkampioenschappen in VS. Er worden dit jaar door USA Cycling geen nationale kampioenschappen georganiseerd op de weg, op de piste en in het mountainbike . Oorzaak is de coronacrisis. USA Cycling legt uit dat er werd gezocht naar alternatieve data, maar dat inmiddels duidelijk is geworden dat "vele uitdagingen in het veilig en eerlijk organiseren van nationale kampioenschappen niet haalbaar zijn". "We hebben er geen vertrouwen in dat we de veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers, staf en lokale organisatoren kunnen garanderen", klinkt het. Vorig jaar ging de Amerikaanse titel op de weg naar Alex Howes (EF Education First). Ian Garrison (Hagens Berman Axeon, nu Deceuninck-Quick.Step) was de beste tijdrijder. . Geen wielerkampioenschappen in VS Er worden dit jaar door USA Cycling geen nationale kampioenschappen georganiseerd op de weg, op de piste en in het mountainbike. Oorzaak is de coronacrisis. USA Cycling legt uit dat er werd gezocht naar alternatieve data, maar dat inmiddels duidelijk is geworden dat "vele uitdagingen in het veilig en eerlijk organiseren van nationale kampioenschappen niet haalbaar zijn". "We hebben er geen vertrouwen in dat we de veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers, staf en lokale organisatoren kunnen garanderen", klinkt het.

02-07-2020 02-07-2020.

08:59 08 uur 59. Denver Nuggets sluiten trainingscomplex. NBA-team Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten nadat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat kwam aan het licht omdat de club dit weekend 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf testte. Het is voor de Denver Nuggets niet hun eerste ervaring met het coronavirus. Coach Michael Malone raakte in maart al besmet met het virus. Center Nikola Jokic mag Servië niet uit na een positieve test. De nieuwe positieve testen zijn slecht nieuws voor de hervatting van de competitie. Vorige week testten ook al 16 spelers van verschillende clubs uit de NBA positief. Het plan is om vanaf 7 juli alle ploegen te verzamelen in Florida om daar vanaf 30 juli de competitie af te werken in Disney World. . Denver Nuggets sluiten trainingscomplex NBA-team Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten nadat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat kwam aan het licht omdat de club dit weekend 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf testte.

08:56 08 uur 56. Nog een besmette golfer. De Amerikaan Chad Campbell heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De golfer is de 6e speler op de PGA Tour die een besmetting heeft opgelopen. Campbell legde een positieve controle af in aanloop naar een toernooi in Detroit. Zoals het protocol het voorschrijft, zal de 46-jarige golfer nu in quarantaine gaan. De Amerikaan is de zesde speler die het virus heeft opgelopen, na de Zuid-Afrikaan Dylan Fritelli en zijn landgenoten Harris English, Denny McCarthy, Nick Watney en Cameron Champ. Ook de caddies van Brooks Koepka, nummer vier van de wereld, en van de Noord-Ier Graeme McDowell bleken besmet. . Nog een besmette golfer De Amerikaan Chad Campbell heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De golfer is de 6e speler op de PGA Tour die een besmetting heeft opgelopen.

01-07-2020 01-07-2020.

08:27 08 uur 27. Golfspeler PGA Tour besmet. De dertigjarige Amerikaan Harris English is de 5e golfspeler van de PGA Tour die positieve getest heeft op het coronavirus. English testte positief tijdens een pre-toernooi screening voor de komende Rocket Mortgage Classic. English, die vorige week niet deelnam aan het Travelers Championship, heeft zich teruggetrokken uit het toernooi en zal de volledige steun krijgen van de PGA Tour tijdens zijn quarantaineperiode. "Het is teleurstellend om dit nieuws te ontvangen," zegt English. "Ik voel mij nochtans gezond, maar ik ben blij dat de nieuwe veiligheidsprotocollen werken. Ik steun de nieuwe regel van de PGA Tour om niemand toe te laten op en rond het toernooi die geen negatieve test heeft afgelegd. Het moet de eerste prioriteit zijn om de bescherming van anderen op het terrein en van iedereen die bij het toernooi en de gemeenschap is aangesloten te garanderen." English is de 5e speler die positief heeft getest na de Amerikanen Nick Watney, Cameron Champ en Denny McCarthy en de Zuid-Afrikaan Dylan Frittelli. . Golfspeler PGA Tour besmet De dertigjarige Amerikaan Harris English is de 5e golfspeler van de PGA Tour die positieve getest heeft op het coronavirus. English testte positief tijdens een pre-toernooi screening voor de komende Rocket Mortgage Classic.

06:31 06 uur 31. Coronagevallen in NBA. Brooklyn Nets deelt in de klappen. Afgelopen nacht maakte DeAndre Jordan bekend dat hij positief getest heeft op Covid-19. "Ik zal daardoor niet afreizen naar Orlando voor de hervatting van de competitie", schrijft Jordan. Zijn ploegmaat Spencer Dinwiddie is eveneens besmet met het coronavirus. "Ik heb symptomen zoals koorts en pijn in de borststreek", zegt Dinwiddie. "Het is moeilijk om te weten of ik zou kunnen spelen of niet in Disney World." Dinwiddie gaat nu 14 dagen in quarantaine, waarna zijn medische situatie nog eens geëvalueerd wordt. . Coronagevallen in NBA Brooklyn Nets deelt in de klappen. Afgelopen nacht maakte DeAndre Jordan bekend dat hij positief getest heeft op Covid-19. "Ik zal daardoor niet afreizen naar Orlando voor de hervatting van de competitie", schrijft Jordan.



30-06-2020 30-06-2020.