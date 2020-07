Coronablog: 0 coronagevallen in NBA-bubbel in Florida, seizoen kan herbeginnen

18:16 18 uur 16. NBA: 0 positieve gevallen op 344 tests. Een dag voor de NBA-herstart hebben alle 344 spelers negatief getest op het coronavirus. Het seizoen kan dus zonder problemen herbeginnen morgen. Er staan meteen twee toppers op het programma: de New Orleans Pelicans nemen het op tegen de Utah Jazz, waarna de twee ploegen uit Los Angeles elkaar in de ogen kijken. . NBA: 0 positieve gevallen op 344 tests Een dag voor de NBA-herstart hebben alle 344 spelers negatief getest op het coronavirus. Het seizoen kan dus zonder problemen herbeginnen morgen. Er staan meteen twee toppers op het programma: de New Orleans Pelicans nemen het op tegen de Utah Jazz, waarna de twee ploegen uit Los Angeles elkaar in de ogen kijken.

16:49 16 uur 49. Ook coronagevallen bij Spaanse tweedeklassers Almeria en Zaragoza. Spaanse tweedeklassers Almeria en Zaragoza hebben elk een coronabesmetting bevestigd. In beide gevallen gaat het om een speler, maar er wordt niet vermeld over wie het precies het gaat.

In een verklaring op de hun site vertellen de twee clubs dat de spelers in kwestie in quarantaine zijn geplaatst. De twee teams gaan ook spelers en staf testen om te zien of er meer besmettingen zijn.

In het Spaanse voetbal zijn er vandaag al drie positieve coronagevallen gemeld. Eerder vanmiddag raakte al bekend dat er een Sevilla-speler positief had getest.

14:44 14 uur 44. Geen base- en softball tot eind augustus. De Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie (KBBSF) gelast alle seniorenwedstrijden tot eind augustus af.



"Onze clubs hebben de afgelopen maanden een groot aanpassingsvermogen en weerbaarheid getoond. Velen zullen nu ook teleurgesteld zijn maar gezien de huidige heropleving van het virus, strengere lokale en provinciale maatregelen kan het niet anders dan de competitie tijdelijk stilleggen", lezen we in een persbericht van de federatie.

"Voor ons staat de gezondheid van al onze sporters, coaches, trainers, umpires, scorers, vrijwilligers en supporters voorop. We willen ook een duidelijke communicatie geven voor iedereen gelijk", klinkt het nog. "De volledige competitiestop geldt voor vier weken, hopelijk kunnen we eind augustus opnieuw van start gaan."

29-07-2020 29-07-2020.

19:31 19 uur 31. Geen Zolder Superprix. De Zolder Superprix, die in het weekend van 8 en 9 augustus het Belgische autosportseizoen had moeten openen, is geannuleerd vanwege de stijging in het aantal coronavirusbesmettingen in de regio. Dat betekent dat de eerste manche van de Belcar, de Ford Fiesta Cups, de Supercar Challenge en de Mazda MX-5 Cup niet doorgaan.

"Op dit moment zijn alle competities verboden in de regio en is de toestemming voor het evenement opgeheven. Uiteraard vinden we dit enorm jammer en weten we beter dan wie dan ook hoe iedereen er naar uitkeek om te kunnen deelnemen aan de races op het circuit. Op dit moment zoeken we naar een alternatief, maar dat is niet vanzelfsprekend", verklaarde het V-Max Racing Management, de organisator van de Superprix, op de website Autosport.be

19:16 19 uur 16. Nog eens vier spelers van de Marlins besmet. Nog eens vier baseballers van de Miami Marlins hebben positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat brengt het totaal van besmettingen bij de club uit de Amerikaanse Major League Baseball op zeventien.



De Marlins openden het seizoen eind vorige week tegen Philadelphia Phillies. Kort daarna werden de eerste besmettingen geconstateerd. Uit voorzorg komen de Phillies voorlopig ook niet in actie. Hun wedstrijd tegen de New York Yankees werd dinsdag voor de tweede keer uitgesteld. De spelers uit Philadelphia zijn inmiddels getest, maar nog niet alle uitslagen daarvan zijn bekend.



