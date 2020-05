Coronablog: YouTube-ster geeft 800.000 dollar voor etentje met NFL-icoon Tom Brady

De eerste wedstrijd in de hoogste voetbalcompetitie in Portugal is op 4 juni. Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar dinsdag is ervoor gekozen dat een week later te doen om de stadions beter te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen die gelden vanwege het coronavirus. Toeschouwers zijn ook in Portugal voorlopig niet welkom.





De competitie in Portugal werd in maart stilgelegd. Met nog tien wedstrijden te gaan, heeft koploper FC Porto één punt meer dan titelverdediger Benfica. Beide clubs spelen ook tegen elkaar in de finale van de Portugese beker.