Coronablog: voor het eerst in 124 jaar geen Boston Marathon, 10% publiek in Rusland

21:52 21 uur 52. Russische voetbalclubs mogen 10 procent publiek toelaten. Wanneer de Russische voetbalcompetitie op 21 juni hervat, zal dat niet achter gesloten deuren gebeuren. De clubs krijgen de toestemming om toeschouwers toe te laten tot een maximum van 10 procent van hun stadioncapaciteit. Dat maakte de Russische voetbalbond bekend. Voor competitieleider Zenit betekent dit dat er 6.780 supporters welkom zijn in de Gazprom Arena, die werd gebouwd voor het WK 2018.

Voor competitieleider Zenit betekent dit dat er 6.780 supporters welkom zijn in de Gazprom Arena, die werd gebouwd voor het WK 2018.

21:23 21 uur 23. Franse premier herhaalt: geen Ligue 1 meer dit seizoen. In Frankrijk heeft premier Edouard Philippe versoepelingsmaatregelen bekendgemaakt. Vanaf 2 juni zullen profsporters in Frankrijk opnieuw kunnen beginnen te trainen. De teamsporten zijn tot minstens 22 juni verboden. De eerste minister verwierp ook de roep naar een herneming van de profcompetities. Zwembaden en sport- en turnhallen zullen vanaf 2 juni weer opengaan in de groene zone van Frankrijk, op 22 juni in de oranje zone. Philippe maakte duidelijk dat voetballers, handballers, basketballers of rugbyers nog niet op 2 juni mogen herbeginnen. In Engeland en Italië raakte vandaag de rentreedatum voor het voetbal bekend. Die komt er niet in Frankrijk: "Ik denk niet dat dat moment er komt. Ik hoop wel dat dat er binnenkort wel komt en we een zo normaal mogelijk nieuw seizoensbegin kennen."

Zwembaden en sport- en turnhallen zullen vanaf 2 juni weer opengaan in de groene zone van Frankrijk, op 22 juni in de oranje zone.

Philippe maakte duidelijk dat voetballers, handballers, basketballers of rugbyers nog niet op 2 juni mogen herbeginnen. In Engeland en Italië raakte vandaag de rentreedatum voor het voetbal bekend. Die komt er niet in Frankrijk: "Ik denk niet dat dat moment er komt. Ik hoop wel dat dat er binnenkort wel komt en we een zo normaal mogelijk nieuw seizoensbegin kennen."

21:23 21 uur 23. Boston Marathon gaat voor het eerst in 124-jarige geschiedenis niet door. De coronacrisis heeft voor een unicum gezorgd: de Boston Marathon zal in 2020 niet plaatshebben. In eerste instantie was de prestigieuze loopwedstrijd op april gepland, daarna uitgesteld naar 14 september, maar de organisatie gooide vandaag de handdoek. Voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis van de marathon, die gewoonlijk meer dan 30.000 lopers uit de hele wereld aantrekt, wordt de race geannuleerd. "Onze topprioriteit is de gezondheid van de gemeenschap, de stafleden, de deelnemers, de vrijwilligers, de toeschouwers en de supporters", vertelde topman Tom Grilk. Er komt wel een virtuele editie van de marathon, die in 1897 voor het eerst gehouden werd na het succes van de marathon op de eerste moderne Spelen van 1896. De marathon van 2021 is normaal op 19 april. De VS is het hardst getroffen land door de pandemie met meer dan 100.000 doden.



Voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis van de marathon, die gewoonlijk meer dan 30.000 lopers uit de hele wereld aantrekt, wordt de race geannuleerd.



"Onze topprioriteit is de gezondheid van de gemeenschap, de stafleden, de deelnemers, de vrijwilligers, de toeschouwers en de supporters", vertelde topman Tom Grilk. Er komt wel een virtuele editie van de marathon, die in 1897 voor het eerst gehouden werd na het succes van de marathon op de eerste moderne Spelen van 1896. De marathon van 2021 is normaal op 19 april. De VS is het hardst getroffen land door de pandemie met meer dan 100.000 doden.

15:32 15 uur 32. Golfbal op European Tour rolt weer vanaf 22 juli. De European Tour golf, die sinds maart stillag door corona, start weer op met de British Masters in Newcastle op 22 juli. Het is het eerste van 6 toernooien in het Verenigd Koninkrijk: English Open (30 juli), English Championship (6 augustus), Celtic Classic (13 augustus), Wales Open (20 augustus) en UK Championship (27 augustus). De concours zullen zonder fans plaatsvinden en er gelden strikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

15:20 15 uur 20. Nog 4 besmettingen bij Lokomotiv Moskou. De Russische voetbalclub Lokomotiv Moskou heeft 4 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Het gaat om de spelers Dmitri Barinov, Anton Kotsjenkov, Timoer Soelejmanov en Roman Toegarev. Zij vertonen geen ziekteverschijnselen en bevinden zich in thuisquarantaine. De diagnose volgt op een eerdere positieve testuitslag bij Jefferson Farfan, die dit seizoen wegens een knieblessure nog niet in actie kwam voor Lokomotiv. De andere spelers zijn vandaag afgereisd voor een trainingskamp buiten Moskou om zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen. Het is de bedoeling dat de Russische competitie op 21 juni weer voortgaat. Lokomotiv staat tweede na 22 speeldagen, met 9 punten achterstand op leider Zenit.

De diagnose volgt op een eerdere positieve testuitslag bij Jefferson Farfan, die dit seizoen wegens een knieblessure nog niet in actie kwam voor Lokomotiv.

De andere spelers zijn vandaag afgereisd voor een trainingskamp buiten Moskou om zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen. Het is de bedoeling dat de Russische competitie op 21 juni weer voortgaat. Lokomotiv staat tweede na 22 speeldagen, met 9 punten achterstand op leider Zenit.



08:21 08 uur 21. Bryant pas in 2021 in Hall of Fame. De overleden topbasketballer Kobe Bryant wordt pas volgend jaar officieel opgenomen in de "Hall of Fame". De ceremonie waarbij de zogeheten "Class of 2020" zou worden gehuldigd, was voor 29 augustus op de kalender gezet. Wegens de coronacrisis heeft het bestuur van de Hall of Fame besloten de inhuldiging te verschuiven naar begin volgend jaar. Personen die grote betekenis hebben gehad voor het basketbal kunnen als eerbetoon een plek krijgen in de Hall of Fame. Begin april werd de Class of 2020 gekozen, met daarin onder anderen de voormalige NBA-sterren Bryant, Tim Duncan en Kevin Garnett. Bryant was enkele maanden daarvoor om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Het Hall of Fame-gebouw staat in Springfield (Massachusetts).

17:46 17 uur 46. Roemeense voetballers riskeren zware straf als ze spuwen op veld. Voetballers in de Roemeense eerste klasse riskeren een zware straf als ze op het veld spuwen binnenkort. Het is de bedoeling dat de Roemeense competitie op 13 juni hervat. De Roemeense voetbalbond wil spelers die dan spuwen een schorsing van maximaal twaalf duels opleggen. Ook moeten ze ernstig rekening houden met een geldboete.

17:40 17 uur 40. Voetbalfans zijn vanaf juni opnieuw welkom in Servische stadions. In Servië zijn vanaf 1 juni opnieuw voetbalwedstrijden met toeschouwers toegelaten. Voorwaarde is wel dat er een meter afstand wordt gehouden. De regel geldt ook voor andere sporten in open lucht, zo maakte de coronacel van de regering in Belgrado woensdag bekend. Door de coronapandemie werd de Servische voetbalcompetitie in maart stilgelegd. Dit weekend zal de bal voor het eerst opnieuw rollen, al zijn er voor de 27e speeldag van de Superliga nog geen fans welkom in de stadions.