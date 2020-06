Coronablog: Thiem (ATP-3) organiseert exhibitietoernooi in Kitzbühel

13:28 13 uur 28. Thiem (ATP-3) verzamelt pak toppers voor exhibitie in Kitzbühel. Minstens tot 31 juli mag er op de ATP Tour niet getennist worden. Her en der zijn er kleine lokale exhibitietoernooitjes. Zo ook "Thiem's 7" van 7 tot 11 juli i het prestigieuze Oostenrijkse skistation Kitzbühel. Organisator Dominic Thiem (ATP-3) nodigt 7 collega's uit op gravel: Het veld is hoogstaand: naast Thiem zijn er met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 9) nog 2 top 10-spelers, de Russen Andrej Roeblev (ATP 14) en Karen Chatsjchanov (ATP 15) staan in de top 15. De Kroaat Borna Coric (ATP 33) en de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 85) zijn de zesde en zevende genodigde, nummer 8 wordt volgende week bekendgemaakt. Het toernooi wordt gespeeld volgens de formule van de Masters, de winnaar krijgt 100.000 euro. In totaal is er 300.000 euro te verdelen. . Thiem (ATP-3) verzamelt pak toppers voor exhibitie in Kitzbühel Minstens tot 31 juli mag er op de ATP Tour niet getennist worden. Her en der zijn er kleine lokale exhibitietoernooitjes. Zo ook "Thiem's 7" van 7 tot 11 juli i het prestigieuze Oostenrijkse skistation Kitzbühel. Organisator Dominic Thiem (ATP-3) nodigt 7 collega's uit op gravel:

Het veld is hoogstaand: naast Thiem zijn er met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) en de Fransman Gaël Monfils (ATP 9) nog 2 top 10-spelers, de Russen Andrej Roeblev (ATP 14) en Karen Chatsjchanov (ATP 15) staan in de top 15. De Kroaat Borna Coric (ATP 33) en de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 85) zijn de zesde en zevende genodigde, nummer 8 wordt volgende week bekendgemaakt.

Het toernooi wordt gespeeld volgens de formule van de Masters, de winnaar krijgt 100.000 euro. In totaal is er 300.000 euro te verdelen.

12:33 12 uur 33. In China gaan ze 20 juni opnieuw basketballen. De Chinese basketbalcompetitie begint er op 20 juni weer aan, maar dat onder strenge voorwaarden. De liga onthulde een plan, waarbij de competitie zal hervat worden met een toernooi in de steden Qingdao en Dongguan. De wedstrijden moeten achter gesloten deuren plaatsvinden én de ploegen verblijven in isolatie in hotels.

Eind januari werd de competitie opgeschort. De 20 teams moeten nog ongeveer een derde van hun 46 duels afwerken. De basketbalcompetitie is de eerste sportcompetitie in China die opnieuw begint.

11:00 11 uur . EK turnen (m/v) verhuist naar december in Bakoe. De Europese turnkampioenschappen voor mannen en vrouwen hebben een nieuwe datum in 2020 gekregen: het EK voor mannen vindt van 9 tot en met 13 december plaats, het toernooi voor vrouwen is van 17 tot en met 20 december. Beide toernooien worden gehouden in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Het EK voor vrouwen zou oorspronkelijk van 30 april tot 3 mei plaatsvinden in Parijs. Bakoe was al aangeduid als gastheer voor het EK voor mannen, dat aanvankelijk van 27 tot en met 31 mei gepland stond. Beide toernooien werden verplaatst vanwege het coronavirus.

09:41 09 uur 41. Geen WK-rally van Nieuw-Zeeland begin september. De grote terugkeer van Nieuw-Zeeland op de kalender van het WK rally komt er niet. Na 8 jaar afwezigheid stond Nieuw-Zeeland begin september weer op de WK-kalender, maar de coronacrisis zorgt voor een annulatie.



Tussen januari en midden maart waren er 3 WK-rally's, Thierry Neuville won de opener in Monte Carlo. De races in Argentinië en Italië werden uitgesteld, die van Chili, Portugal, Kenia en Finland ook geannuleerd. Mogelijk begint het WK opnieuw in Turkije van 24 tot 27 september.

20:26 20 uur 26. Duitse journalisten willen naar het stadion kunnen. De Duitse voetballiga (DFL) dringt er bij de autoriteiten op aan om meer sportjournalisten toe te laten in de stadions.Onder meer de Duitse journalistenbond (DJV), de Duitse vereniging van sportjournalisten (VDS) en verschillende sportredacties toonden zich eerder al vragende partij om het aantal toegelaten verslaggevers en fotografen te verhogen.

Op dit moment mogen er in de twee hoogste afdelingen naast de medewerkers van de rechtenhouders slechts 10 verslaggevers en 3 fotografen per wedstrijd aanwezig zijn. Volgens de journalisten is er nochtans plaats genoeg om meer collega's toe te laten, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

20:24 20 uur 24. 33 gratis Premier League-wedstrijden. Van de 92 nog resterende wedstrijden in de Engelse Premier League zullen er 33 gratis worden uitgezonden.

De Amerikaanse onlinegigant Amazon kondigde aan dat het de vier wedstrijden waarop het de rechten heeft, zal aanbieden zonder abonnementsformule. Fans wereldwijd kunnen die wedstrijden dus gratis bekijken. Ook bij de Britse openbare omroep BBC kunnen fans terecht voor vier gratis wedstrijden. Volgens de krant The Daily Mail zal rechtenhouder Sky 25 van zijn 64 wedstrijden gratis uitzenden, de overige 20 wedstrijden zitten bij BT Sport.

20:12 20 uur 12. De Roemeense voetbalcompetitie wordt vrijdag 12 juni achter gesloten deuren hervat. Universitatea Craiova en Botosani openen de debatten. Twee dagen later staat de topper tussen landskampioen en competitieleider CFR Cluj en Steaua Boekarest, tweede in de stand, op het programma.

De Roemeense regering zette afgelopen maandag het licht op groep voor het hernemen van de trainingen en een geleidelijke opstart van de competitie, waarbij toeschouwers verboden zijn en strikte hygiënevoorschriften gevolgd moeten worden.



18:01 18 uur 01. In Schotland beginnen ze in augustus met het nieuwe voetbalseizoen . Dat heeft de organisatie van de competitie afgesproken met zender Sky Sports. Er is bovendien een 5-jarige verbintenis tussen de partijen getekend, die de clubs gaat voorzien van extra inkomsten.

In Schotland werd eerder al besloten het huidige seizoen niet meer uit te spelen. Dat heeft de clubs veel geld gekost. Vooralsnog ziet het er naar uit dat bij de start van het nieuwe seizoen in augustus geen publiek in de stadions mag komen.

Celtic, de ploeg van Boli Bolingoli, werd medio mei uitgeroepen tot kampioen.