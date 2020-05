Coronablog: Ronde van Turkije afgeschaft, WK kortebaan pas in 2021

14:25 14 uur 25. Ronde van Turkije slaat editie over. De Ronde van Turkije, die vorige maand had moeten plaatsvinden, zal dit seizoen niet meer op de wielerkalender staan. De organisatie had gehoopt om in het najaar nog een plekje te krijgen, maar dat gaat niet door. Vorig jaar stak de Oostenrijker Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) de eindzege op zak in Turkije. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) was de eerste Belg op de vierde plaats. . Ronde van Turkije slaat editie over De Ronde van Turkije, die vorige maand had moeten plaatsvinden, zal dit seizoen niet meer op de wielerkalender staan. De organisatie had gehoopt om in het najaar nog een plekje te krijgen, maar dat gaat niet door. Vorig jaar stak de Oostenrijker Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) de eindzege op zak in Turkije. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) was de eerste Belg op de vierde plaats.

WK kortebaan in Abu Dhabi verschuift naar december 2021. Het wereldkampioenschap zwemmen in klein bad (25 meter) in Abu Dhabi wordt vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld naar december 2021. Het evenement stond in 2020 op de kalender, maar wordt nu na overleg met de lokale overheid in de Verenigde Arabische Emiraten twaalf maanden opgeschoven. Eerder werd ook al het WK langebaan in het Japanse Fukuoka uitgesteld.

9 voetbalstadions in Portugal doorstaan keuring. In Portugal hopen ze tussen 4 juni en 26 juli nog 10 speeldagen af te werken. Maar voorlopig hebben maar 9 voetbalstadions groen licht gekregen na een inspectieronde: het stadion van Vitoria Guimaraes, Tondela, Porto, Benfica, Sporting, Maritimo, Braga en Portimonense én het nationale trainingscentrum in Lissabon is goed bevonden om wedstrijden op te ontvangen.

6 stadions moeten correcties aanbrengen: Vitoria Setubal, Boavista, Desportivo das Aves, Rio Ave, Gil Vicente en Pacos de Ferreira. De 4 andere teams van de 18-koppige liga wilden hun stadion niet laten inspecteren. De overheid zegt dat het een minimum aan stadions wil gebruiken, hoewel dat op kritiek botst van heel wat clubs.

Volgend jaar Ligue 2 met 22 clubs, 2 meer dan nu? De Franse Profliga (LFP) heeft vanavond met een iets meer dan de helft van de stemmen een akkoord gevonden over een Ligue 2 met 22 clubs, 2 meer dan nu. De LFP wil zo tegemoet komen aan Le Mans en Orléans, die respectievelijk 19e en 20e stonden op het moment van stopzetting van de competitie door corona.

Het is evenwel de Franse voetbalbond (FFF) die de eindstem heeft. De FFF kan de beslissing nog verwerpen. De Franse bondsvoorzitter Noël le Graët, een eigenzinnig man, heeft al vaak herhaald dat hij de coherentie wil houden tussen de prof- en amateurwereld, waar promoties en degradaties wel op alle niveaus zijn behouden. Nochtans staat in de reglementen dat een Ligue 2 tot 22 ploegen kan.

Bundesliga: minuut stilte én rouwband voor coronadoden. Om de slachtoffers van het coronavirus te herdenken zullen alle wedstrijden in de Duitse 1e en 2e klasse de komende 2 weekends met een minuut stilte van start gaan. De spelers zullen ook een zwarte rouwband dragen. Dat maakte de Bundesliga bekend.

"De verspreiding van het coronavirus heeft wereldwijd al veel levens geëist. Het Duitse profvoetbal wil de komende 2 wedstrijddagen zijn medeleven betuigen", verklaarde CEO Christian Seifert. "Onze dank en de hoogste waardering gaan uit naar degenen die onvermoeibaar werken in de strijd tegen de gevolgen van de pandemie in de geneeskunde, verpleging, zorg, politiek en vele andere sectoren in ons land."

In Duitsland werden 177.989 mensen met het virus besmet. De ziekte eiste er 8.209 levens.

Geen RideLondon Classic in 2020. Er wordt dit jaar geen 9e editie georganiseerd van de Prudential RideLondon Classic, een Engelse eendagskoers die tot de WorldTour behoort. De wedstrijd stond op 16 augustus geprogrammeerd maar werd woensdag van de kalender geschrapt. De afgelasting komt er nadat de Londense overheid vanwege de coronacrisis beslist had het '2020 Prudential RideLondon Festival of Cycling' dit jaar niet te laten doorgaan. De wedstrijd voor profs maakte deel uit van dat festival, net als een vrouwenkoers en wedstrijden voor amateurs en wielerliefhebbers.



13:50 13 uur 50. We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de vele tienduizenden mensen en de wielerprofs die ervan houden om door de straten van Londen en Surrey te koersen. Maar ik denk dat iedereen begrijpt waarom deze beslissing is genomen. Organisator Hugh Brasher. We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de vele tienduizenden mensen en de wielerprofs die ervan houden om door de straten van Londen en Surrey te koersen. Maar ik denk dat iedereen begrijpt waarom deze beslissing is genomen. Organisator Hugh Brasher