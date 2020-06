Coronablog: Roland Garros hoopt op fans om "magie te behouden", QPR en Barnsley boos voor herstart

06:55 06 uur 55. QPR en Barnsley tegen herstart van The Championship. In Engeland zou The Championship, de reeks onder de Premier League, op 20 juni moeten hervatten. En dat is niet naar de zin van onder meer Barnsley en Queens Park Rangers. "Ik ben met verstomming geslagen door de aankondiging", zegt Lee Hoos, de CEO van QPR. "Er is geen enkel overleg geweest." Ook bij Barnsley zijn ze niet te spreken over de herstart. "Het seizoen zal afgewerkt worden maar de sportieve integriteit zal ver te zoeken zijn." Barnsley oppert dat teams die degraderen een eenmalige financiële compensatie krijgen. Barnsley staat op de allerlaatste plaats in het klassement. . QPR en Barnsley tegen herstart van The Championship In Engeland zou The Championship, de reeks onder de Premier League, op 20 juni moeten hervatten. En dat is niet naar de zin van onder meer Barnsley en Queens Park Rangers. "Ik ben met verstomming geslagen door de aankondiging", zegt Lee Hoos, de CEO van QPR. "Er is geen enkel overleg geweest."

Ook bij Barnsley zijn ze niet te spreken over de herstart. "Het seizoen zal afgewerkt worden maar de sportieve integriteit zal ver te zoeken zijn." Barnsley oppert dat teams die degraderen een eenmalige financiële compensatie krijgen. Barnsley staat op de allerlaatste plaats in het klassement.

Roland Garros hoopt op fans om "magie te behouden". Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisfederatie (FFT) en toernooidirecteur van Roland Garros, hoopt nog steeds op volle tribunes tijdens het Franse grandslamtoernooi. Hij nuanceerde wel door te zeggen dat de beslissing ligt bij de Franse overheid. Roland Garros werd omwille van de coronacrisis naar het najaar verplaatst en moet nu tussen 20 september en 4 oktober doorgaan.

Hij nuanceerde wel door te zeggen dat de beslissing ligt bij de Franse overheid. Roland Garros werd omwille van de coronacrisis naar het najaar verplaatst en moet nu tussen 20 september en 4 oktober doorgaan.

"De optie die ik verkies is een Roland Garros met een maximum aan publiek", aldus Giudicelli tijdens een 'live' op internet die werd georganiseerd door tennisser Gaël Monfils. "Maar we zullen ons uiteraard aanpassen aan de richtlijnen van de regering. Het is de overheid die beslist over het aantal toegelaten toeschouwers."

"Een toernooi achter gesloten deuren willen we liefst niet, want zoals alle grote toernooien is ook Roland Garros steeds weer een interactie tussen spelers en publiek. Dat is de magie en die magie willen we absoluut behouden."

"Ik denk dat door de uitbreiding van het complex (in 2019 met de toevoeging van de court Simonne-Mathieu) op z'n minst een beperkt aantal toeschouwers moeten kunnen toegelaten worden. De bescherming van alle spelers, toeschouwers en personeelsleden kan gegarandeerd worden."

ITF en grandslamtoernooien ondersteunen rolstoeltennis. De Internationale Tennisfederatie (ITF) en de 4 grandslamtoernooien maken samen meer dan 300.000 dollar (270.000 euro) vrij om het rolstoeltennis te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Dat maakte de ITF maandag bekend.

Sinds 12 maart ligt het internationale tennis stil. Inmiddels zijn al 88 ITF-evenementen voor rolstoeltennissers afgelast, waaronder de BNP Paribas World Team Cup, Roland Garros en Wimbledon. De UNIQLO Wheelchair Tennis Tour is opgeschort tot (minstens) 31 juli.

België heeft met Joachim Gérard een wereldtopper in het rolstoeltennis. De ITF verduidelijkte dat alle spelers en speelsters uit de top twintig die in 2019 minder dan 100.000 dollar in prijzengeld verdienden, in aanmerking komen voor ondersteuning.

Voor de tennissers zonder beperking werd eerder het Player Relief Programme opgericht. Dat biedt financiële hulp aan zo'n 800 spelers en speelsters.

Loonsverlaging en mogelijk zomertoernooi in MLS. De voetballers in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) hebben zich akkoord verklaard met een collectieve loonsverlaging. Op die manier willen ze hun clubs steunen in deze financieel uitputtende coronatijden. De spelersvakbond MLSPA zegt dat de loonsverlaging kadert in een pakket maatregelen. Er werd onder meer ook groen licht gegeven voor het organiseren van een zomertoernooi in Orlando.

De spelersvakbond MLSPA zegt dat de loonsverlaging kadert in een pakket maatregelen. Er werd onder meer ook groen licht gegeven voor het organiseren van een zomertoernooi in Orlando.





De MLS-competitie was op 12 maart amper 2 speeldagen ver toen werd beslist het seizoen stop te zetten. Sinds vorige week mag er opnieuw in kleine groepjes worden getraind.De MLS hoopt dat de bal in juli opnieuw kan rollen. Er wordt gedacht aan een toernooi met de 26 ploegen in Orlando in het immense complex van Disney World. Ook de NBA denkt aan die locatie om de competitiedraad weer op te nemen.

MotoGP van Japan gaat niet door. De Grote Prijs MotoGP van Japan zal vanwege de coronacrisis niet gereden worden dit jaar. De wedstrijd stond half oktober op de WK-kalender, maar organisator Kaoru Tanaka ziet het niet zitten. "De situatie in Japan en Europa is onvoorspelbaar en het internationale reisverbod zal wellicht worden verlengd. Daarom hebben we geen andere keuze dan de afgelasting."

Voor het eerst sinds 1986 zal er in Japan nu geen MotoGP gereden worden. Het seizoen moest op 8 maart beginnen in Qatar, maar alleen de Moto2 en Moto3 konden er nog racen. Sindsdien zijn alle races afgelast. Vorige week werden de manches in Silverstone (GBr) en Phillip Island (Aus) geschrapt, we zitten nu al aan 7 annulaties. Eerder waren ook al Qatar, Duitsland, Nederland en Finland geannuleerd.



WK-promotor Dorna Sports heeft samen met de internationale bond, de teams en de constructeurs beslist om tot half november in Europa te blijven. De eerstvolgende GP op de kalender is die van Tsjechië op 9 augustus. Dorna hoopt evenwel in de 2e helft van juli 2 races te mogen afwerken op het circuit van Jerez (Spa).

Australische rugbyfederatie ontslaat een derde van werknemers. De Australische rugbyfederatie ontslaat een derde van haar werknemers om het hoofd te bieden aan de financiële crisis. De federatie had al een recordschuld van 5,4 miljoen euro en daar komt nu nog eens de coronacrisis bovenop. De komende maanden zullen 47 van de 142 fulltimekrachten verdwijnen. Wie blijft, moet 5 procent inleveren op zijn loon. 30 andere contractuelen of interimmers werden ook bedankt. De federatie hoopt zo de loonlast te verlagen met 3,3 miljoen euro.

Bayern wil toeschouwers toelaten. De Duite voetbalclub Bayern München onderzoekt of het snel weer met supporters in de eigen arena kan voetballen. "Natuurlijk kijken we of we met de huidige maatregelen weer fans kunnen toelaten", vertelde bestuurslid Oliver Kahn bij tv-zender Sky.

"Het zou dan gaan om 10.000 of 11.000 toeschouwers", aldus de oud-doelman, "maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Dat moeten we goed onderzoeken."

De Allianz Arena in München biedt plaats aan 75.000 toeschouwers.