Coronablog: Roemeense voetballers riskeren 12 weken schorsing voor spuwen

17:46 17 uur 46. Roemeense voetballers riskeren zware straf als ze spugen op veld. Voetballers in de Roemeense eerste klasse riskeren een zware straf als ze op het veld spugen binnenkort. Het is de bedoeling dat de Roemeense competitie op 13 juni hervat. De Roemeense voetbalbond wil spelers die dan spuwen een schorsing van maximaal twaalf duels opleggen. Ook moeten ze ernstig rekening houden met een geldboete.

17:40 17 uur 40. Voetbalfans zijn vanaf juni opnieuw welkom in Servische stadions. In Servië zijn vanaf 1 juni opnieuw voetbalwedstrijden met toeschouwers toegelaten. Voorwaarde is wel dat er een meter afstand wordt gehouden. De regel geldt ook voor andere sporten in open lucht, zo maakte de coronacel van de regering in Belgrado woensdag bekend. Door de coronapandemie werd de Servische voetbalcompetitie in maart stilgelegd. Dit weekend zal de bal voor het eerst opnieuw rollen, al zijn er voor de 27e speeldag van de Superliga nog geen fans welkom in de stadions.

17:25 17 uur 25. Bayern München doneert 250.000 euro aan campagne WeKickCorona. Bayern München steunt het initiatief WeKickCorona van zijn spelers Joshua Kimmich en Leon Goretzka met een donatie van 250.000 euro. Het geld komt van de verkoop van mondmaskers met het clublogo. Die maskers werden gemaakt uit de sjaals voor het Champions Leagueduel tegen Chelsea in de Allianz Arena. Door de coronacrisis kon die terugwedstrijd uit de achtste finales nog niet plaatsvinden. De opbrengst van de campagne WeKickCorona is bestemd voor sociale organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van de coronacrisis.

13:13 13 uur 13. Griekenland hervat voetbal in weekend van 6-7 juni. De Griekse voetbalteams zullen over anderhalve week de competitie opnieuw op gang trappen. De Griekse regering zette daarvoor vandaag het licht op groen. In Griekenland staan nog de play-offs tussen de 6 best gerangschikte teams op de planning, net als een nacompetitie met de 8 andere ploegen voor het behoud. Daarnaast moeten nog 3 bekerduels plaatsvinden.

11:59 11 uur 59. KTM organiseert testritten. KTM is het 1e MotoG-team de testritten hervat. Vandaag en morgen zullen Pol Espargaro en testrijder Dani Petrosa testritten maken op het circuit van Red Bull Ring in Oostenrijk. Het gaat om een privésessie, benadrukken de organisatoren. Er is ook nog ander nieuws uit de MotoGP: de Australiër Jack Miller zal de overstap maken naar Ducati vanaf het seizoen 2021. De 25-jarige Miller zal het plekje innemen van een van de actuele piloten, Andrea Dovizioso of Danilo Petrucci. Miller rijdt sinds 2018 voor Pramac, een satellietteam van Ducati.



08:58 08 uur 58. NHL hervat competitie met uitgebreide play-offs. De National Hockey League (NHL), de Noord-Amerikaanse ijshockeyliga, heeft aangekondigd dat de competitie deze zomer wordt hervat. De NHL plakte wel nog geen datum op de herstart, want daarvoor is het wachten op groen licht van de autoriteiten. "We voorzien om tijdens de zomer te spelen tot het begin van de herfst", vertelde NHL-commissaris Gary Bettman. "Maar voorlopig leggen we voor de hervatting geen exact tijdstip vast, zolang we niet de officiële toelating hebben om het te doen." De NHL zou het seizoen willen hervatten met de play-offs, die uitgebreid worden naar 24 teams. De partijen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. Bettman bevestigde ook dat het de bedoeling is dat er bij de hervatting op twee sites gespeeld zal worden, een voor elke conference.

"We voorzien om tijdens de zomer te spelen tot het begin van de herfst", vertelde NHL-commissaris Gary Bettman. "Maar voorlopig leggen we voor de hervatting geen exact tijdstip vast, zolang we niet de officiële toelating hebben om het te doen."

De NHL zou het seizoen willen hervatten met de play-offs, die uitgebreid worden naar 24 teams. De partijen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. Bettman bevestigde ook dat het de bedoeling is dat er bij de hervatting op twee sites gespeeld zal worden, een voor elke conference.



13:48 13 uur 48. Wereldvolleybalbond richt steunfonds op voor volleyballers in nood. De Internationale Volleybalbond (FIVB) heeft een noodfonds opgericht voor profspelers die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen. Omdat de sport wereldwijd is stilgelegd, hebben veel volleyballers en volleybalsters nauwelijks een inkomen. Het fonds geldt ook voor het beachvolleybal. Het zogenoemde Athletes' Relief Support Fund is er gekomen op voordracht van FIVB-baas Ary Graça en de atletencommissie. Het is bedoeld voor spelers en speelsters die momenteel niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, de zorg voor hun gezin en huisvesting.



Het zogenoemde Athletes' Relief Support Fund is er gekomen op voordracht van FIVB-baas Ary Graça en de atletencommissie. Het is bedoeld voor spelers en speelsters die momenteel niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, de zorg voor hun gezin en huisvesting.

12:00 12 uur . Nummer 1 McIlroy wil Ryder Cup naar 2021 uitstellen. Topgolfer Rory McIlroy wil dat de Ryder Cup, het prestigieuze treffen tussen de beste golfers van Europa en de VS, met een jaar wordt uitgesteld. Dat vertelde de Noord-Ierse nummer 1 van de wereld aan de BBC. Het 2-jaarlijkse duel staat nu van 25 tot 27 september in de VS (Whistling Straits) op het menu. Mondiaal ligt de golfsport nog stil. De Amerikaanse PGA Tour wil op 11 juni opnieuw beginnen, maar zonder publiek. En dat zal nog wel even blijven in het zwaar getroffen Amerika. McIlroy: "Mijn gevoel zegt dat de Ryder Cup niet moet doorgaan. Ik denk dat de meeste spelers willen dat het toernooi naar 2021 verhuist om dan wel met publiek te spelen en de unieke sfeer van de Ryder Cup te ervaren. De spelers maken de Ryder Cup en als zij niet willen, is er geen Ryder Cup."



Mondiaal ligt de golfsport nog stil. De Amerikaanse PGA Tour wil op 11 juni opnieuw beginnen, maar zonder publiek. En dat zal nog wel even blijven in het zwaar getroffen Amerika.

McIlroy: "Mijn gevoel zegt dat de Ryder Cup niet moet doorgaan. Ik denk dat de meeste spelers willen dat het toernooi naar 2021 verhuist om dan wel met publiek te spelen en de unieke sfeer van de Ryder Cup te ervaren. De spelers maken de Ryder Cup en als zij niet willen, is er geen Ryder Cup."