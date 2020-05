Coronablog: RideLondon Classic gaat dit jaar niet door

13:50 13 uur 50. Geen RideLondon Classic in 2020. Er wordt dit jaar geen 9e editie georganiseerd van de Prudential RideLondon Classic, een Engelse eendagskoers die tot de WorldTour behoort. De wedstrijd stond op 16 augustus geprogrammeerd maar werd woensdag van de kalender geschrapt. De afgelasting komt er nadat de Londense overheid vanwege de coronacrisis beslist hadhet '2020 Prudential RideLondon festival of cycling' dit jaar niet te laten doorgaan. De wedstrijd voor profs maakte deel uit van dat festival, net als een vrouwenkoers en wedstrijden voor amateurs en wielerliefhebbers. . Geen RideLondon Classic in 2020 Er wordt dit jaar geen 9e editie georganiseerd van de Prudential RideLondon Classic, een Engelse eendagskoers die tot de WorldTour behoort. De wedstrijd stond op 16 augustus geprogrammeerd maar werd woensdag van de kalender geschrapt. De afgelasting komt er nadat de Londense overheid vanwege de coronacrisis beslist hadhet '2020 Prudential RideLondon festival of cycling' dit jaar niet te laten doorgaan. De wedstrijd voor profs maakte deel uit van dat festival, net als een vrouwenkoers en wedstrijden voor amateurs en wielerliefhebbers.



13:50 13 uur 50. We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de vele tienduizenden mensen en de wielerprofs die ervan houden om door de straten van Londen en Surrey te koersen. Maar ik denk dat iedereen begrijpt waarom deze beslissing is genomen. Organisator Hugh Brasher. We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de vele tienduizenden mensen en de wielerprofs die ervan houden om door de straten van Londen en Surrey te koersen. Maar ik denk dat iedereen begrijpt waarom deze beslissing is genomen. Organisator Hugh Brasher

13:14 13 uur 14. Kaiserlautern staakt groepstrainingen. De Duitse derdeklasser Kaiserslautern heeft de groepstrainingen voorlopig stilgelegd. Bij coronatests bleken er 3 verdachte gevallen te zijn. Het trio zal opnieuw worden getest en moet zich voorlopig isoleren. In de 1e en 2e Bundesliga is de competitie inmiddels hervat achter gesloten deuren. De 3e klasse ligt nog zeker stil tot eind mei. . Kaiserlautern staakt groepstrainingen De Duitse derdeklasser Kaiserslautern heeft de groepstrainingen voorlopig stilgelegd. Bij coronatests bleken er 3 verdachte gevallen te zijn. Het trio zal opnieuw worden getest en moet zich voorlopig isoleren. In de 1e en 2e Bundesliga is de competitie inmiddels hervat achter gesloten deuren. De 3e klasse ligt nog zeker stil tot eind mei.

07:34 07 uur 34. Videobeelden als contactopsporing op Spaanse velden. De clubs in Spanje hebben allemaal een document opgestuurd gekregen waarin staat met welke veiligheidsmaatregelen de competitie opnieuw zou kunnen starten. Een opvallende regel is het gebruik van videobeelden om in te schatten of spelers elkaar besmet hebben. Volgens voorzitter Javier Tebas is de kans dat een speler tijdens een match besmet raakt "praktisch nul". Maar als een speler na een wedstrijd toch positief blijkt zal er met videobeelden worden nagegaan of hij een collega besmet kan hebben. Wie tijdens de match meer dan 5 minuten nauw contact had met de besmette speler zal getest worden. . Videobeelden als contactopsporing op Spaanse velden De clubs in Spanje hebben allemaal een document opgestuurd gekregen waarin staat met welke veiligheidsmaatregelen de competitie opnieuw zou kunnen starten. Een opvallende regel is het gebruik van videobeelden om in te schatten of spelers elkaar besmet hebben.

Volgens voorzitter Javier Tebas is de kans dat een speler tijdens een match besmet raakt "praktisch nul". Maar als een speler na een wedstrijd toch positief blijkt zal er met videobeelden worden nagegaan of hij een collega besmet kan hebben. Wie tijdens de match meer dan 5 minuten nauw contact had met de besmette speler zal getest worden.

07:27 07 uur 27. Premier League 6 positieve gevallen in Premier League bij onder andere Watford en Burnley

06:37 06 uur 37. In juni al opnieuw voetbal in Brazilië? In Brazilië is het dagelijkse dodental als gevolg van de coronacrisis tot boven de 1.000 gestegen, maar toch denkt de Brazilaanse voetbalbond al aan een herstart in juni. "Het was noodzakelijk om te stoppen, maar het is zeker mogelijk om opnieuw te beginnen", vertelde secretaris-generaal Walter Feldman. "Duitsland is een goed voorbeeld." Bij een heropstart zou er uiteraard geen publiek welkom zijn. Sommige teams in Brazilië beginnen alvast weer stilaan te trainen. . In juni al opnieuw voetbal in Brazilië? In Brazilië is het dagelijkse dodental als gevolg van de coronacrisis tot boven de 1.000 gestegen, maar toch denkt de Brazilaanse voetbalbond al aan een herstart in juni. "Het was noodzakelijk om te stoppen, maar het is zeker mogelijk om opnieuw te beginnen", vertelde secretaris-generaal Walter Feldman.

"Duitsland is een goed voorbeeld." Bij een heropstart zou er uiteraard geen publiek welkom zijn. Sommige teams in Brazilië beginnen alvast weer stilaan te trainen.

06:31 06 uur 31. De MLS zal dit jaar geen All-Star Game organiseren. Ook de Leagues Cup en Campeones Cup vallen in het water. De MLS schrapt de wedstrijden om zo veel mogelijk plaats op de kalender vrij te houden voor competitieduels, tegen de achtergrond van de coronacrisis. Clubs in de MLS, die intussen meer dan twee maanden stilligt door de coronacrisis, mogen al minstens tot 1 juni de groepstrainingen niet hervatten. Sinds eerder deze maand is het de clubs wel toegestaan spelers op vrijwillige basis te ontvangen op hun terreinen voor individuele trainingen. . De MLS zal dit jaar geen All-Star Game organiseren. Ook de Leagues Cup en Campeones Cup vallen in het water. De MLS schrapt de wedstrijden om zo veel mogelijk plaats op de kalender vrij te houden voor competitieduels, tegen de achtergrond van de coronacrisis.



Clubs in de MLS, die intussen meer dan twee maanden stilligt door de coronacrisis, mogen al minstens tot 1 juni de groepstrainingen niet hervatten. Sinds eerder deze maand is het de clubs wel toegestaan spelers op vrijwillige basis te ontvangen op hun terreinen voor individuele trainingen.

20-05-2020 20-05-2020.

20:22 20 uur 22. Topsportschool volleybal is weer open voor studenten. Topsportschool volleybal is weer open voor studenten

20:21 20 uur 21. Buitenlands voetbal Volledige ploeg van Slavia Praag in isolatie na positieve test van speler