Coronablog: ook de Oostenrijkse Bundesliga gaat weer beginnen

Nieuwe data voor WK meisjes en zaalvoetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moest vanwege de coronacrisis op zoek naar nieuwe data voor enkele wereldkampioenschappen bij de meisjes en de Wereldbeker Futsal. Inmiddels zijn daarover knopen doorgehakt. Het WK bij de min 20-jarigen in Costa Rica en Panama zal plaatsvinden van 20 januari tot 6 februari 2021, het WK bij de U17 in India van 17 februari tot 7 maart 2021. De Futsal World Cup in Litouwen wordt van 12 september tot 3 oktober 2021 gehouden.

Geen topatletiek in Londen. In de atletiek gaat de Diamond League-meeting van Londen niet door. De wedstrijden stonden op 4 en 5 juli op het programma, maar het coronavirus gooit roet in het eten.

Hordeloper Karsten Warholm liep vorig jaar een Europees record in Londen.

In Oostenrijk gaan ze weer voetballen. Naast de Duitse gaat ook de Oostenrijkse Bundesliga weer van start. De voetbalcompetitie wordt in de eerste week van juni opnieuw opgestart met wedstrijden achter gesloten deuren. Bondsvoorzitter Leo Windtner bevestigde het nieuws op een persconferentie in Wenen: "Jawel, we gaan herbeginnen. Als we nu niet opnieuw zouden starten, dan zou het voetballandschap er volgend jaar in Oostenrijk helemaal anders uitzien." De beslissing om weer te spelen kwam er na weken van overleg tussen de Oostenrijkse Bundesliga en het ministerie van Volksgezondheid over de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Beide partijen kwamen overeen dat spelers die positief testen de trainingen moeten afbreken en in quarantaine gaan. Teamgenoten mogen blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen.

Bondsvoorzitter Leo Windtner bevestigde het nieuws op een persconferentie in Wenen: "Jawel, we gaan herbeginnen. Als we nu niet opnieuw zouden starten, dan zou het voetballandschap er volgend jaar in Oostenrijk helemaal anders uitzien."

De beslissing om weer te spelen kwam er na weken van overleg tussen de Oostenrijkse Bundesliga en het ministerie van Volksgezondheid over de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Beide partijen kwamen overeen dat spelers die positief testen de trainingen moeten afbreken en in quarantaine gaan. Teamgenoten mogen blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen.

LASK voert momenteel het klassement aan in Oostenrijk.

Red Bull Salzburg is de titelverdediger in Oostenrijk.

Ook weer voetbal in Costa Rica. Na een onderbreking van ruim twee maanden wordt volgende week de voetbalcompetitie in Costa Rica hervat. "Afspraak op 20 mei. De bal zal rollen met meer hoop, meer passie en meer kracht voor onze supporters", zegt de Unie van de Costaricaanse eerste klasse (Unafut). In eerste instantie wordt achter gesloten deuren gespeeld. Elke ploeg zal twee duels per week afwerken, zodat het seizoen op 1 juli kan eindigen. In Costa Rica zijn ruim 800 officiële besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 7 mensen zijn overleden. De regering is begonnen met de versoepeling van de lockdownmaatregelen.





Nainggolan en Cagliari leveren maandloon in. De spelers van de Serie A-club Cagliari hebben besloten afstand te doen van hun loon voor de maand april. Cagliari kampt namelijk met financiële gevolgen van het coronavirus. Voorzitter Tommaso Giulini bedankte zijn spelers uitgebreid en gaf aan dat "deze transactie een bijdrage zal leveren aan het terugschroeven van de technische werkloosheid bij het personeel van de club." Bij AS Roma leverden spelers en trainer Paulo Fonseca vier maanden salaris in. Ook Juventus en Parma vonden eerder een akkoord met hun spelersgroep voor een aanzienlijke salarisverlaging.



Voorzitter Tommaso Giulini bedankte zijn spelers uitgebreid en gaf aan dat "deze transactie een bijdrage zal leveren aan het terugschroeven van de technische werkloosheid bij het personeel van de club."

Bij AS Roma leverden spelers en trainer Paulo Fonseca vier maanden salaris in. Ook Juventus en Parma vonden eerder een akkoord met hun spelersgroep voor een aanzienlijke salarisverlaging.





Spelers, trainers en directie van Ajax leveren in. De voetballers, trainers en directieleden van de Nederlandse topclub Ajax leveren salaris in om hun club te steunen tijdens de coronacrisis. "Wij zijn solidair", verklaarde verdediger Daley Blind namens de spelersraad. "De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren."

"De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren."