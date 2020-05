Coronablog: nr. 1 McIlroy wil Ryder Cup in 2021: "Is wat spelers willen"

13:48 13 uur 48. Wereldvolleybalbond richt steunfonds op voor volleyballers in nood. De Internationale Volleybalbond (FIVB) heeft een noodfonds opgericht voor profspelers die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen. Omdat de sport wereldwijd is stilgelegd, hebben veel volleyballers en volleybalsters nauwelijks een inkomen. Het fonds geldt ook voor het beachvolleybal. Het zogenoemde Athletes' Relief Support Fund is er gekomen op voordracht van FIVB-baas Ary Graça en de atletencommissie. Het is bedoeld voor spelers en speelsters die momenteel niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, de zorg voor hun gezin en huisvesting. . Wereldvolleybalbond richt steunfonds op voor volleyballers in nood De Internationale Volleybalbond (FIVB) heeft een noodfonds opgericht voor profspelers die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen. Omdat de sport wereldwijd is stilgelegd, hebben veel volleyballers en volleybalsters nauwelijks een inkomen. Het fonds geldt ook voor het beachvolleybal.



12:00 12 uur . Nummer 1 McIlroy wil Ryder Cup naar 2021 uitstellen. Topgolfer Rory McIlroy wil dat de Ryder Cup, het prestigieuze treffen tussen de beste golfers van Europa en de VS, met een jaar wordt uitgesteld. Dat vertelde de Noord-Ierse nummer 1 van de wereld aan de BBC. Het 2-jaarlijkse duel staat nu van 25 tot 27 september in de VS (Whistling Straits) op het menu. Mondiaal ligt de golfsport nog stil. De Amerikaanse PGA Tour wil op 11 juni opnieuw beginnen, maar zonder publiek. En dat zal nog wel even blijven in het zwaar getroffen Amerika. McIlroy: "Mijn gevoel zegt dat de Ryder Cup niet moet doorgaan. Ik denk dat de meeste spelers willen dat het toernooi naar 2021 verhuist om dan wel met publiek te spelen en de unieke sfeer van de Ryder Cup te ervaren. De spelers maken de Ryder Cup en als zij niet willen, is er geen Ryder Cup."



11:54 11 uur 54. In Polen beginnen ze vanavond weer te voetballen. Na 76 dagen zonder rolt vanavond de bal weer officieel in Polen. De eerste match is een kwartfinale in de beker in Legnica, in het zuidwesten van Polen, tussen Miedz en Legia Warschau. Morgen is er nog een kwartfinale tussen Stal Mielec en Lech Poznan. Voor de coronapauze waren Cracovia en Lechia Gdansk al zeker van een halvefinaleticket. De wedstrijden zullen volgens een strikt hygiënisch regime afgewerkt worden: zonder publiek en zonder ballenjongens. Er zullen 24 ballen rond het terrein gelegd worden. Elke speler heeft zijn eigen fles water. Alle personen op de bank - op de hoofdcoaches na - moeten hun gezicht bedekken. Er zijn ook geen rituelen: handen worden niet geschud, truitjes niet gewisseld. Komend weekend hervat ook de Poolse competitie.

10:54 10 uur 54. FIBA komt met maatregelen voor competitiehervatting. De internationale basketbalbond FIBA heeft een reeks maatregelen opgesteld om de hervatting van de competities, die momenteel wegens de coronacrisis stilliggen, vlot te laten verlopen. De FIBA voorziet een herstart in verschillende fases. "Tijdens de 1e fase is het aangeraden om individuele trainingen te organiseren met minimale aanwezigheid van trainers. Nadien kunnen sessies in kleine groepen volgen, mét social distancing. De finale fase voor de competitiehervatting is de groepstraining. De kans is echter groot dat de autoriteiten massa-events nog een tijd verbieden en de eerste duels dus zonder fans zullen plaatsvinden." Wegens de coronacrisis liggen de basketbalcompetities wereldwijd sinds maart stil. In de Verenigde Staten hoopt de NBA wel spoedig weer te kunnen beginnen.

10:50 10 uur 50. Roemenië krijgt week extra om te beslissen over competities. De UEFA heeft de Roemeense voetbalbond (FRF) tot 1 juni gegeven om zijn plannen over de afronding van de lokale competitie door te geven. De UEFA had de Europese liga's 25 mei als deadline gegeven, maar de FRF vroeg uitstel, omdat de Roemeense regering nog moet communiceren. De FRF heeft die extra tijd nodig om te analyseren welke impact het medische protocol op de trainingen enz. zal hebben. Op 13 juni wil Roemenië de eerste klasse weer opstarten, maar de regering moet nog groen licht geven.

07:35 07 uur 35. De besmette bij Bournemouth is doelman Ramsdale. Zondag raakte bekend dat er een speler van Bournemouth positief testte op corona. De club gaf geen naam vrij, maar doelman Aaron Ramsdale kwam zelf naar buiten met het nieuws in The Sun. Hij is verrast, want 3 dagen ervoor testte hij bij de eerste testronde in de Premier League nog negatief. "Mijn test van vorige maandag voor we met de trainingen begonnen, was negatief. De voorbije week deed ik niets anders dan anders, ging ik naar de supermarkt en naar het tankstation. Ik was even voorzichtig, maar blijkbaar heb ik het virus toch opgelopen in een winkel." De 22-jarige keeper geeft aan dat hij geen symptomen heeft en zich nu 7 dagen in zelfisolatie zet. Daarna volgt een nieuwe test. "De club reageerde geweldig. De spelers en vooral de staf staan voor ons klaar. Zo doen ze voor ons boodschappen." In afwachting van de opstart van de Premier League, ergens volgende maand, testen de teams hun spelers 2 keer per week.

"Mijn test van vorige maandag voor we met de trainingen begonnen, was negatief. De voorbije week deed ik niets anders dan anders, ging ik naar de supermarkt en naar het tankstation. Ik was even voorzichtig, maar blijkbaar heb ik het virus toch opgelopen in een winkel."



07:30 07 uur 30. NBA-legende Patrick Ewing verlaat ziekenhuis na positieve coronatest. Patrick Ewing, een icoon van de NY Knicks in de NBA, heeft gisteren het ziekenhuis mogen verlaten, nadat hij vorige week positief getest had op corona. De 57-jarige oud-basketballer moet thuis voortrevalideren. Zijn zoon maakte het goeie nieuws bekend: "Mijn vader is thuis en aan de beterhand. We houden de symptomen goed in het oog en volgen alle richtlijnen." Ewing speelde 17 jaar in de NBA, was de nummer 1 van de draft in 1985, is opgenomen in de Hall of Fame en veroverde 2 olympische titels met het "Dream Team".



26-05-2020 14:09 14 uur 09. EuroLeague en EuroCup stopgezet. De Euroleague Basketball heeft maandag beslist om de EuroLeague en de EuroCup definitief stop te zetten. Er worden geen winnaars uitgeroepen. "Het is de lastigste beslissing in onze 20-jarige geschiedenis maar we hebben, gezien de huidige situatie, geen andere optie", verklaarde CEO Jordi Bertomeu.

