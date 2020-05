Coronablog: Nascar hervat achter gesloten deuren: "Het is doodstil"

Na een corona-onderbreking van 10 weken is er in Darlington (South Carolina) nog eens in de Nascar geracet, in de VS erg populair. Kevin Harvick reed naar de zege, de 50e uit zijn carrière. De 44-jarige Amerikaan sprak daarna bij Fox Sports over zijn gevoel tijdens het racen. "Ik dacht dat het niet zoveel anders zou zijn als we gewoon zijn, maar het is hier doodstil. Wij missen de fans."





Er verschenen 40 auto's aan de start voor de wedstrijd over 400 mijl (643,7 km) op het ovaal in Darlington. Om veiligheidsredenen werden er maar 900 mensen toegelaten op en rond het circuit. Dat is maar een fractie van de 63.000 mensen die er normaal zouden zijn. Iedereen moest zijn temperatuur laten opmeten en zich houden aan gangbare veiligheidsvoorschriften (een masker dragen, handen wassen, afstand houden, geen handen geven).



Woensdag staat in Darlington opnieuw een wedstrijd op het programma. Komend weekend zijn er 2 races in Charlotte. Het plan is tot 21 juni 20 wedstrijden te laten doorgaan.