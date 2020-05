Coronablog: Golfers moeten 2 weken in quarantaine voor 1e toernooi in in juni

07:26 07 uur 26. Quarantaine voor golfers die uit buitenland komen. In de VS vindt tussen 11 en 14 juni het eerste golftoernooi plaats sinds de competitiestop door de coronacrisis: het PGA-toernooi in Fort Worth (Texas). Golfers die uit het buitenland komen moeten wel eerst 14 dagen in quarantaine doorbrengen in de VS voordat het toernooi begint. Mooie namen die aangekondigd zijn: de Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy, de Engelsen Matthew Fitzpatrick en Tommy Fleetwood en de Italiaan Francesco Molinari. . Quarantaine voor golfers die uit buitenland komen In de VS vindt tussen 11 en 14 juni het eerste golftoernooi plaats sinds de competitiestop door de coronacrisis: het PGA-toernooi in Fort Worth (Texas).

Golfers die uit het buitenland komen moeten wel eerst 14 dagen in quarantaine doorbrengen in de VS voordat het toernooi begint. Mooie namen die aangekondigd zijn: de Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy, de Engelsen Matthew Fitzpatrick en Tommy Fleetwood en de Italiaan Francesco Molinari.



18:48 18 uur 48. Financiële inspanning bij Heracles. Spelers, staf en directie van Heracles Almelo leveren salaris in om hun club tijdens de huidige coronacrisis tegemoet te komen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het afzien van premies en bonussen. Dat deelde de club van Cyriel Dessers, Lukas Schoofs en Dario Van den Buijs mee. Komende week gaat de directie ook met het kantoorpersoneel in gesprek over het inleveren van salaris. De maatregelen zijn van kracht zo lang wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. "We zitten in een fase die vraagt om toewijding van iedereen die de club een warm hart toedraagt", laat algemeen directeur Rob Toussaint weten. "Ondanks de vervelende boodschap is de bereidwilligheid bij de spelers en staf gelukkig groot. Zij denken in het belang van de club. Uiteraard dragen ook wij als directie bij door in te leveren." Volgens Toussaint zijn er nog veel onzekerheden. "We teren behoorlijk in op onze liquide middelen. Daarnaast houden we op dit moment rekening met een teruggang van 20 tot 40 procent in onze begroting. We moeten alle zeilen bijzetten en zullen met iedereen die betrokken is bij de club vechten voor Heracles Almelo."

Komende week gaat de directie ook met het kantoorpersoneel in gesprek over het inleveren van salaris. De maatregelen zijn van kracht zo lang wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

"We zitten in een fase die vraagt om toewijding van iedereen die de club een warm hart toedraagt", laat algemeen directeur Rob Toussaint weten. "Ondanks de vervelende boodschap is de bereidwilligheid bij de spelers en staf gelukkig groot. Zij denken in het belang van de club. Uiteraard dragen ook wij als directie bij door in te leveren."

Volgens Toussaint zijn er nog veel onzekerheden. "We teren behoorlijk in op onze liquide middelen. Daarnaast houden we op dit moment rekening met een teruggang van 20 tot 40 procent in onze begroting. We moeten alle zeilen bijzetten en zullen met iedereen die betrokken is bij de club vechten voor Heracles Almelo."

18:47 18 uur 47. Spelers van Elche protesteren. De spelers van de Spaanse tweedeklasser Elche zijn woensdag niet voor de training komen opdagen. Ze zijn het er niet mee eens dat ze nog altijd maar dertig procent van hun loon krijgen, terwijl er wel weer getraind kan worden. De spelers werden in het Martínez Valero-stadion verwacht voor individuele trainingen, maar trainden in plaats daarvan thuis. Onderhandelingen met CEO Patricia Rodríguez draaiden op niets uit. "We staan open voor gesprekken en willen een akkoord bereiken, maar ik ben verrast door bepaalde opvattingen van de spelers", verklaarde Rodriguez. "Ook wij hebben het momenteel moeilijk. Er staat veel op het spel."

De spelers werden in het Martínez Valero-stadion verwacht voor individuele trainingen, maar trainden in plaats daarvan thuis. Onderhandelingen met CEO Patricia Rodríguez draaiden op niets uit.

"We staan open voor gesprekken en willen een akkoord bereiken, maar ik ben verrast door bepaalde opvattingen van de spelers", verklaarde Rodriguez. "Ook wij hebben het momenteel moeilijk. Er staat veel op het spel."

17:46 17 uur 46. Actie in Spa. Ook het Circuit van Spa-Francorchamps opent dus weer deels, onder strikte voorwaarden, zijn deuren. "De gezondheid van iedereen krijgt sinds de uitbraak van de pandemie onze hoogste prioriteit en dat blijft", vertelt Melchior Wathelet Jr., voorzitter van de Raad van Bestuur van het circuit. "We hebben een reeks maatregelen uitgewerkt om te voldoen aan de eisen van de autoriteiten. We voorzien bijvoorbeeld ook in mondmaskers en handgel. Op die manier verzekeren we de veiligheid van onzen cliënten, organisaties, werknemers en partners." Het directiecomité van het circuit laat voorts weten dat het bereid is zijn maatregelen aan te passen, naargelang toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Het lot van de Grote Prijs van België in de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps, voorzien op 30 augustus, blijft voorlopig onduidelijk.

"De gezondheid van iedereen krijgt sinds de uitbraak van de pandemie onze hoogste prioriteit en dat blijft", vertelt Melchior Wathelet Jr., voorzitter van de Raad van Bestuur van het circuit. "We hebben een reeks maatregelen uitgewerkt om te voldoen aan de eisen van de autoriteiten. We voorzien bijvoorbeeld ook in mondmaskers en handgel. Op die manier verzekeren we de veiligheid van onzen cliënten, organisaties, werknemers en partners."

Het directiecomité van het circuit laat voorts weten dat het bereid is zijn maatregelen aan te passen, naargelang toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Het lot van de Grote Prijs van België in de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps, voorzien op 30 augustus, blijft voorlopig onduidelijk.

17:45 17 uur 45. Geen BK duatlon. Het Belgisch kampioenschap duatlon, dat op 15 augustus in Halle op de planning stond, zal dit jaar wegens de coronacrisis niet plaatsvinden. Dat heeft organisator Endurance Sports Halle VZW woensdag laten weten. De duatlon in Halle zou in 2020 aan zijn 25e editie toe geweest zijn en dit jaar gelden als BK. Maar de organisatie besloot, in samenspraak met het bestuur van de Vlaams-Brabantse stad, om er de stekker uit te trekken wegens de coronacrisis. Sportwedstrijden zijn in België immers al zeker tot eind juli verboden, en de organisatoren willen met het oog op het BK medio augustus geen enkel risico nemen. "Het is geen sinecure om een BK degelijk voor te bereiden als je niet de zekerheid hebt of het al dan niet kan doorgaan", klinkt het in een mededeling. "Ook heel wat trouwe sponsors hebben om die reden al laten weten dat ze liever opnieuw willen investeren in de editie van 2021. Bovendien loopt de organisatie het risico een hele reeks kosten te maken die, bij een verlenging van de maatregelen, ook niet kunnen terugverdiend worden. Tot slot zou een BK extra volk naar Halle lokken. Voor de organisatie is het niet haalbaar om overal langs het parcours en aan de start- en aankomstlocatie de veiligheidsafstand van 1,5 meter te garanderen. Daarom annuleren we de editie van 2020." Het organisatiecomité gaat dus niet op zoek naar een nieuwe datum dit jaar, maar verplaatst de 25e editie naar 2021. Of de wedstrijd dan ook als BK zal fungeren, is nog niet duidelijk. "Dat zal de volgende maanden besproken worden met de federatie", luidt het.

De duatlon in Halle zou in 2020 aan zijn 25e editie toe geweest zijn en dit jaar gelden als BK. Maar de organisatie besloot, in samenspraak met het bestuur van de Vlaams-Brabantse stad, om er de stekker uit te trekken wegens de coronacrisis. Sportwedstrijden zijn in België immers al zeker tot eind juli verboden, en de organisatoren willen met het oog op het BK medio augustus geen enkel risico nemen.

"Het is geen sinecure om een BK degelijk voor te bereiden als je niet de zekerheid hebt of het al dan niet kan doorgaan", klinkt het in een mededeling. "Ook heel wat trouwe sponsors hebben om die reden al laten weten dat ze liever opnieuw willen investeren in de editie van 2021. Bovendien loopt de organisatie het risico een hele reeks kosten te maken die, bij een verlenging van de maatregelen, ook niet kunnen terugverdiend worden. Tot slot zou een BK extra volk naar Halle lokken. Voor de organisatie is het niet haalbaar om overal langs het parcours en aan de start- en aankomstlocatie de veiligheidsafstand van 1,5 meter te garanderen. Daarom annuleren we de editie van 2020."

Het organisatiecomité gaat dus niet op zoek naar een nieuwe datum dit jaar, maar verplaatst de 25e editie naar 2021. Of de wedstrijd dan ook als BK zal fungeren, is nog niet duidelijk. "Dat zal de volgende maanden besproken worden met de federatie", luidt het.

16:13 16 uur 13. Gymfed: "Boost voor de sporters". Sporters en sportclubs hebben na de Nationale Veiligheidsraad van vanmiddag weer iets meer bewegingsvrijheid. Turnfederatie Gymfed heeft, om de heropstart zo vlot mogelijk te laten verlopen, een reeks richtlijnen en afspraken uitgewerkt voor zijn clubs. Gymfed juicht de versoepelingen op sportgebied in de eerste plaats toe. "We zijn ervan overtuigd dat het hervatten van de trainingsactiviteit een boost kan zijn voor de sporters", luidt het. "Dit zowel op sportief, mentaal als sociaal vlak. Het is echter in ieders voordeel dat de regels nauwgezet opgevolgd worden. Om onze clubs te helpen bij de mogelijke heropstart van bepaalde onderdelen van hun werking werden de nodige richtlijnen en afspraken uitgewerkt. Deze liggen volledig in lijn met de federale en Vlaamse richtlijnen zoals vastgelegd door de Veiligheidsraad." De richtlijnen en afspraken zijn terug te vinden op de website van de turnfederatie. Gymfed meldt voorts dat ook de regel rond handhygiëne voor en na het sporten, net als het ontsmetten van sportmateriaal, van kracht blijft.

Gymfed juicht de versoepelingen op sportgebied in de eerste plaats toe. "We zijn ervan overtuigd dat het hervatten van de trainingsactiviteit een boost kan zijn voor de sporters", luidt het. "Dit zowel op sportief, mentaal als sociaal vlak. Het is echter in ieders voordeel dat de regels nauwgezet opgevolgd worden. Om onze clubs te helpen bij de mogelijke heropstart van bepaalde onderdelen van hun werking werden de nodige richtlijnen en afspraken uitgewerkt. Deze liggen volledig in lijn met de federale en Vlaamse richtlijnen zoals vastgelegd door de Veiligheidsraad."

De richtlijnen en afspraken zijn terug te vinden op de website van de turnfederatie. Gymfed meldt voorts dat ook de regel rond handhygiëne voor en na het sporten, net als het ontsmetten van sportmateriaal, van kracht blijft.

08:32 08 uur 32. YouTube-ster SuperMarioLogan betaalt 800.000 dollar voor diner met Brady. Logan Thirtyacre, in YouTube-kringen bekend onder zijn alias SuperMarioLogan, heeft zijn geldbeugel flink opengetrokken op een onlineveiling ten voordele van de coronastrijd. De 25-jarige betaalde 800.000 dollar (737.000 euro) voor een diner met NFL-vedette Tom Brady, de quarterback die op zijn 42e nog een overstap maakt naar de Tampa Bay Buccaneers. Thirtyacre, die op YouTube een fortuin verdiende met zijn poppenshow gebaseerd op het Super Mario-computerspel, vertelde aan showbizzsite TMZ dat hij bereid was om tot 2 miljoen dollar (1,84 miljoen euro) te gaan om met zijn idool te kunnen eten. "Ik kan niet wachten om er met hem op uit te trekken", klonk het enthousiast. Thirtyacre krijgt voor zijn centen ook nog tickets voor de eerste wedstrijd van Brady bij zijn nieuwe team én zijn eerste gedragen wedstrijdshirt én schoenplaten. De jongeling heeft thuis een kamer gewijd aan Brady-memorabilia en was in het stadion toen Brady de New England Patriots naar de Super Bowl loodste in 2017 en 2019. Het geld van de veiling gaat naar voedselpakketten voor mensen die lijden onder de coronacrisis.

Thirtyacre, die op YouTube een fortuin verdiende met zijn poppenshow gebaseerd op het Super Mario-computerspel, vertelde aan showbizzsite TMZ dat hij bereid was om tot 2 miljoen dollar (1,84 miljoen euro) te gaan om met zijn idool te kunnen eten.

"Ik kan niet wachten om er met hem op uit te trekken", klonk het enthousiast. Thirtyacre krijgt voor zijn centen ook nog tickets voor de eerste wedstrijd van Brady bij zijn nieuwe team én zijn eerste gedragen wedstrijdshirt én schoenplaten. De jongeling heeft thuis een kamer gewijd aan Brady-memorabilia en was in het stadion toen Brady de New England Patriots naar de Super Bowl loodste in 2017 en 2019.



Het geld van de veiling gaat naar voedselpakketten voor mensen die lijden onder de coronacrisis.

08:15 08 uur 15. Andere sporten Sumoworstelaar (28) overlijdt na een coronabesmetting