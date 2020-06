Coronablog: geen WK-rally in Finland dit jaar

14:29 14 uur 29. Spaans voetbal begint met gestaakt duel in tweede klasse. De eerste afspraak op de voetbalkalender in Spanje na de onderbreking door de coronacrisis is de tweede helft van de gestaakte partij tussen de tweedeklassers Rayo Vallecano en Albacete. De partij is voorzien op woensdag 10 juni. Op 15 december 2019 werd de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Albacete bij de rust bij een 0-0-stand gestaakt wegens spreekkoren uit het publiek. Albacete-speler Roman Zozulya werd toen door het thuispubliek uitgemaakt voor nazi. La Liga hervat op 11 juni met de derby tussen Sevilla en Real Betis, eveneens achter gesloten deuren . Spaans voetbal begint met gestaakt duel in tweede klasse De eerste afspraak op de voetbalkalender in Spanje na de onderbreking door de coronacrisis is de tweede helft van de gestaakte partij tussen de tweedeklassers Rayo Vallecano en Albacete. De partij is voorzien op woensdag 10 juni. Op 15 december 2019 werd de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Albacete bij de rust bij een 0-0-stand gestaakt wegens spreekkoren uit het publiek. Albacete-speler Roman Zozulya werd toen door het thuispubliek uitgemaakt voor nazi. La Liga hervat op 11 juni met de derby tussen Sevilla en Real Betis, eveneens achter gesloten deuren

14:23 14 uur 23. Geen Rally van Finland. De WK-rally van Finland wordt vanwege de coronacrisis afgelast. De wedstrijd stond van 6 tot 9 augustus op het programma. "Hoewel de situatie in Finland en internationaal verbeterd is, zijn er te veel gezondheids- en veiligheidsrisico's om het evenement, dat over twee maanden zou plaatsvinden, te organiseren", meldt organisator AKK Sports. Tussen januari en midden maart vonden de eerste drie WK-manches plaats. Thierry Neuville won de opener in Monte Carlo. Daarna werden de races in Argentinië en Italië uitgesteld. De rally's van Portugal en Kenia werden geannuleerd. Mogelijk hervat het kampioenschap begin september in Nieuw-Zeeland.



14:23 14 uur 23. Vorig jaar was wereldkampioen Ott Tänak de snelste in Finland.

19:56 19 uur 56. Oefenmatchen voor Premier League-clubs? De clubs uit de Premier League hebben toestemming gekregen om in aanloop naar de hervatting van de competitie oefenduels af te werken. De clubs moeten wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Dat berichtte The Telegraph dinsdag. Een van de voorwaarden is dat de spelers in hun eigen auto naar de speellocatie komen en waar mogelijk zelfs al in hun voetbalkleding. Daarbij mag er niet langer dan anderhalf uur worden gereisd. Voor spelers van Newcastle United wordt een uitzondering gemaakt. Die zijn veelal langer onderweg naar Newcastle, dat in het noorden van Engeland ligt. De spelers moeten recent ook negatief getest hebben op een coronatest. De wedstrijden mogen zowel op trainingslocaties als in de stadions gespeeld worden. Het is niet de bedoeling dat officiële scheidsrechters de wedstrijden fluiten, maar mensen uit de begeleidingsstaf.

Een van de voorwaarden is dat de spelers in hun eigen auto naar de speellocatie komen en waar mogelijk zelfs al in hun voetbalkleding. Daarbij mag er niet langer dan anderhalf uur worden gereisd. Voor spelers van Newcastle United wordt een uitzondering gemaakt. Die zijn veelal langer onderweg naar Newcastle, dat in het noorden van Engeland ligt. De spelers moeten recent ook negatief getest hebben op een coronatest.

De wedstrijden mogen zowel op trainingslocaties als in de stadions gespeeld worden. Het is niet de bedoeling dat officiële scheidsrechters de wedstrijden fluiten, maar mensen uit de begeleidingsstaf.

18:08 18 uur 08. 10.000 tickets voor Hongaarse bekerfinale. De Hongaarse bekerfinale tussen Honved Boedapest en Mezokovesd zal woensdag voor circa 10.000 toeschouwers worden afgewerkt. Dat is minder dan een zesde van de totale capaciteit van de nieuwe Puskas National Arena, dat speciaal voor het EK 2020 is gebouwd en plaats biedt aan 65.000 bezoekers. In het stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan. In Hongarije werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven.

In het stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan.

In Hongarije werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven.

18:06 18 uur 06. Franse clubs willen toeschouwers in stadions. De clubs van de Franse Ligue 1 en Ligue 2 willen in de zomer weer voor publiek kunnen voetballen. Ze vragen daarvoor de hulp van de regering. In een communiqué vragen de clubs de Franse regering om een herstelplan voor de zwaar getroffen sector. Ze schatten dat ze door de coronacrisis 500 tot 800 miljoen aan inkomsten verliezen. Van de regering willen ze ook een gezondheidsprotocol voor de start van het seizoen 2020-2021, waarbij ze in hun stadions een ruim publiek willen ontvangen. Datzelfde protocol moet hen op korte termijn al toelaten collectief te trainen, stages te organiseren en vriendschappelijke wedstrijden voor publiek te spelen.

In een communiqué vragen de clubs de Franse regering om een herstelplan voor de zwaar getroffen sector. Ze schatten dat ze door de coronacrisis 500 tot 800 miljoen aan inkomsten verliezen.

Van de regering willen ze ook een gezondheidsprotocol voor de start van het seizoen 2020-2021, waarbij ze in hun stadions een ruim publiek willen ontvangen. Datzelfde protocol moet hen op korte termijn al toelaten collectief te trainen, stages te organiseren en vriendschappelijke wedstrijden voor publiek te spelen.

06:55 06 uur 55. QPR en Barnsley tegen herstart van The Championship. In Engeland zou The Championship, de reeks onder de Premier League, op 20 juni moeten hervatten. En dat is niet naar de zin van onder meer Barnsley en Queens Park Rangers. "Ik ben met verstomming geslagen door de aankondiging", zegt Lee Hoos, de CEO van QPR. "Er is geen enkel overleg geweest." Ook bij Barnsley zijn ze niet te spreken over de herstart. "Het seizoen zal afgewerkt worden maar de sportieve integriteit zal ver te zoeken zijn." Barnsley oppert dat teams die degraderen een eenmalige financiële compensatie krijgen. Barnsley staat op de allerlaatste plaats in het klassement.

Ook bij Barnsley zijn ze niet te spreken over de herstart. "Het seizoen zal afgewerkt worden maar de sportieve integriteit zal ver te zoeken zijn." Barnsley oppert dat teams die degraderen een eenmalige financiële compensatie krijgen. Barnsley staat op de allerlaatste plaats in het klassement.

