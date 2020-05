Coronablog: FIFA Awards gaan niet door, Silverstone krijgt 2 GP's

De Amerikaanse tennisbond (USTA) heeft verklaard dat het niet van plan is de US Open, die voorzien is tussen 31 augustus en 13 september, weg te halen uit New York. "Het is de bedoeling te organiseren in New York en op de vastgelegde data", zei woordvoerder Chris Widmaier.

Het internationale tennis ligt intussen meer dan twee maanden stil omwille van de wereldwijde coronacrisis. New York, waar traditioneel de US Open plaatsvindt, is zwaar getroffen door corona. In juni zal er een beslissing genomen worden over het doorgaan van de US Open en in welke omstandigheden dat zal zijn.