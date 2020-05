Coronablog: Farfan besmet met corona, nieuwe datum voor WK acrobatische gymnastiek

16:03 16 uur 03. Nieuwe datum voor WK acrobatische gymnastiek. De 27e editie van het WK acrobatische gymnastiek wordt van 18 tot 20 juni 2021 georganiseerd in het Zwitserse Genève. Dat maakte de internationale gymfederatie FIG bekend. Het toernooi stond aanvankelijk van 29 tot 31 mei op het programma in Genève, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. . Nieuwe datum voor WK acrobatische gymnastiek De 27e editie van het WK acrobatische gymnastiek wordt van 18 tot 20 juni 2021 georganiseerd in het Zwitserse Genève. Dat maakte de internationale gymfederatie FIG bekend. Het toernooi stond aanvankelijk van 29 tot 31 mei op het programma in Genève, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

17-05-2020 17-05-2020.

23:28 23 uur 28. 2 spelers van Parma in quarantaine. Terwijl in Italië vanaf maandag de groepstrainingen weer van start mogen gaan, laat Parma weten dat 2 van zijn spelers in quarantaine geplaatst zijn vanwege corona. "Ze stellen het allebei goed", meldt de eersteklasser. . 2 spelers van Parma in quarantaine Terwijl in Italië vanaf maandag de groepstrainingen weer van start mogen gaan, laat Parma weten dat 2 van zijn spelers in quarantaine geplaatst zijn vanwege corona. "Ze stellen het allebei goed", meldt de eersteklasser.

21:26 21 uur 26. Farfan heeft corona. De Peruviaanse aanvaller Jefferson Farfan is de eerste speler in Rusland die positief heeft getest op het coronavirus. "Hij ligt niet in het ziekenhuis, maar is thuis aan het herstellen", laat Lokomotiv Moskou, de club waarvoor hij sinds 2017 speelt, weten. . Farfan heeft corona De Peruviaanse aanvaller Jefferson Farfan is de eerste speler in Rusland die positief heeft getest op het coronavirus. "Hij ligt niet in het ziekenhuis, maar is thuis aan het herstellen", laat Lokomotiv Moskou, de club waarvoor hij sinds 2017 speelt, weten.

13:40 13 uur 40. De Spaanse profligla (LFP) wil clubs financieel ondersteunen als de bij de mogelijke competitiehervatting vliegtuigen moeten charteren voor verplaatsingen. De LFP wil dat "verplaatsingen op de meest veilige manier gebeuren". Dat betekent dat clubs geregeld vliegtuigen zullen moeten charteren, een financiële inspanning die niet alle clubs in La Liga zich kunnen veroorloven. . De Spaanse profligla (LFP) wil clubs financieel ondersteunen als de bij de mogelijke competitiehervatting vliegtuigen moeten charteren voor verplaatsingen. De LFP wil dat "verplaatsingen op de meest veilige manier gebeuren". Dat betekent dat clubs geregeld vliegtuigen zullen moeten charteren, een financiële inspanning die niet alle clubs in La Liga zich kunnen veroorloven.

16-05-2020 16-05-2020.

18:38 18 uur 38. FIFA Awards niet op 21 september. De uitreiking van The Best FIFA Football Awards in Milaan zal vanwege de coronacrisis niet kunnen doorgaan op 21 september. Er worden verschillende alternatieve opties bestudeerd. Vorig jaar vielen Lionel Messi en Megan Rapinoe in de prijzen. De awards gelden als een maatstaf voor de Ballon d'Or die in december wordt uitgereikt. . FIFA Awards niet op 21 september De uitreiking van The Best FIFA Football Awards in Milaan zal vanwege de coronacrisis niet kunnen doorgaan op 21 september. Er worden verschillende alternatieve opties bestudeerd. Vorig jaar vielen Lionel Messi en Megan Rapinoe in de prijzen. De awards gelden als een maatstaf voor de Ballon d'Or die in december wordt uitgereikt.

15:53 15 uur 53. Twee GP's in Groot-Brittannië. De Formule 1 en het circuit van Silverstone hebben een principeakkoord gesloten over de organisatie van twee Grote Prijzen dit seizoen. Na overleg tussen de eigenaars van het circuit en de F1 kwam een overeenkomst uit de bus. "Ik ben tevreden met het principeakkoord dat er twee GP's dit jaar achter gesloten deuren mogen plaatsvinden", reageerde Stuart Pringle, algemeen directeur van Silverstone. Pringle verduidelijkte nadien dat beide races wel nog groen licht moeten krijgen van de autoriteiten. Mensen moeten nu immers eerst twee weken in quarantaine voordat ze zich overal op Engelse bodem mogen vertonen. De F1 hoopt dat de Britse regering een uitzondering wil maken voor iedereen die werkzaam is in de koningsklasse van de autosport. . Twee GP's in Groot-Brittannië De Formule 1 en het circuit van Silverstone hebben een principeakkoord gesloten over de organisatie van twee Grote Prijzen dit seizoen. Na overleg tussen de eigenaars van het circuit en de F1 kwam een overeenkomst uit de bus. "Ik ben tevreden met het principeakkoord dat er twee GP's dit jaar achter gesloten deuren mogen plaatsvinden", reageerde Stuart Pringle, algemeen directeur van Silverstone.

Pringle verduidelijkte nadien dat beide races wel nog groen licht moeten krijgen van de autoriteiten. Mensen moeten nu immers eerst twee weken in quarantaine voordat ze zich overal op Engelse bodem mogen vertonen. De F1 hoopt dat de Britse regering een uitzondering wil maken voor iedereen die werkzaam is in de koningsklasse van de autosport.

14:44 14 uur 44. Voetbal in Rusland vanaf 21 juni. Ook in Rusland zal er nog voor deze zomer weer gevoetbald worden. In de Russische hoogste klasse zal er vanaf 21 juni achter gesloten deuren gespeeld worden. Ook daar ligt het kampioenschap al sinds midden maart stil. Zenit Sint-Petersburg staat na 22 speeldagen in de Premier Liga ruim aan kop met 9 punten meer dan eerste achtervolgers Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Het is de bedoeling de resterende 8 speeldagen voor 22 juli af te werken, met vier wedstrijddagen tijdens de week. De voetbalbond moet de exacte kalender nog goedkeuren. Net als in Duitsland zullen vijf wissels per duel toegestaan worden. De Russische bekerfinale zal op 25 juli gespeeld worden. . Voetbal in Rusland vanaf 21 juni Ook in Rusland zal er nog voor deze zomer weer gevoetbald worden. In de Russische hoogste klasse zal er vanaf 21 juni achter gesloten deuren gespeeld worden. Ook daar ligt het kampioenschap al sinds midden maart stil.

Zenit Sint-Petersburg staat na 22 speeldagen in de Premier Liga ruim aan kop met 9 punten meer dan eerste achtervolgers Lokomotiv Moskou en Krasnodar. Het is de bedoeling de resterende 8 speeldagen voor 22 juli af te werken, met vier wedstrijddagen tijdens de week. De voetbalbond moet de exacte kalender nog goedkeuren. Net als in Duitsland zullen vijf wissels per duel toegestaan worden.

De Russische bekerfinale zal op 25 juli gespeeld worden.