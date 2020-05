Coronablog: Ex-NBA-ster Patrick Ewing is besmet, Portugese competitie start op 3 juni

10:59 10 uur 59. Porto trapt competitie weer op gang op 3 juni. De Primeira Liga zal op woensdag 3 juni hervatten met twee wedstrijden achter gesloten deuren. FC Porto neemt het op die dag op tegen Famalicao. Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar de Portugese voetballiga verschoof de herstart naar begin juni. Zo is er meer tijd om de stadions te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen. Er moeten nog tien speeldagen afgewerkt worden in Portugal. Porto is leider, met één punt voorsprong op Benfica. Braga volgt als derde al op punten. Het plan is 14 om de competitie voor eind juli af te ronden. . Porto trapt competitie weer op gang op 3 juni De Primeira Liga zal op woensdag 3 juni hervatten met twee wedstrijden achter gesloten deuren. FC Porto neemt het op die dag op tegen Famalicao.

Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar de Portugese voetballiga verschoof de herstart naar begin juni. Zo is er meer tijd om de stadions te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen.

Er moeten nog tien speeldagen afgewerkt worden in Portugal. Porto is leider, met één punt voorsprong op Benfica. Braga volgt als derde al op punten. Het plan is 14 om de competitie voor eind juli af te ronden.

Ex-NBA-ster Patrick Ewing is besmet. Patrick Ewing is besmet met het coronavirus. De 57-jarige Amerikaan speelde 17 jaar in de NBA en stond 15 seizoenen onder contract bij New York Knicks. "Ik wil met iedereen delen dat ik besmet ben met Covid-19", zegt Ewing op sociale media. "Dit virus is ernstig en moet niet te licht worden opgevat. Ik wil iedereen aanmoedigen om veilig te leven. Blijf ook goed voor je dierbaren zorgen." Ewing is opgenomen in een ziekenhuis. Hij is daar geïsoleerd van andere patiënten. Ewing is hoofdtrainer van basketbalploeg Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet.

"Ik wil met iedereen delen dat ik besmet ben met Covid-19", zegt Ewing op sociale media. "Dit virus is ernstig en moet niet te licht worden opgevat. Ik wil iedereen aanmoedigen om veilig te leven. Blijf ook goed voor je dierbaren zorgen."

Ewing is opgenomen in een ziekenhuis. Hij is daar geïsoleerd van andere patiënten. Ewing is hoofdtrainer van basketbalploeg Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet.