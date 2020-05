Coronablog: EuroLeague en EuroCup basketbal definitief stopgezet

14:09 14 uur 09. EuroLeague en EuroCup stopgezet. De Euroleague Basketball heeft maandag beslist om de EuroLeague en de EuroCup definitief stop te zetten. Er worden geen winnaars uitgeroepen. "Het is de lastigste beslissing in onze 20-jarige geschiedenis maar we hebben, gezien de huidige situatie, geen andere optie", verklaarde CEO Jordi Bertomeu. . EuroLeague en EuroCup stopgezet De Euroleague Basketball heeft maandag beslist om de EuroLeague en de EuroCup definitief stop te zetten. Er worden geen winnaars uitgeroepen. "Het is de lastigste beslissing in onze 20-jarige geschiedenis maar we hebben, gezien de huidige situatie, geen andere optie", verklaarde CEO Jordi Bertomeu.

25-05-2020 25-05-2020.

12:20 12 uur 20. Speler van Bournemouth is besmet. Gisteren raakte bekend dat er bij een nieuwe testronde in de Premier League 2 nieuwe besmettingen waren ontdekt. Een van die besmettingen is een speler van Bournemouth. Dat heeft het Engelse team zondag gemeld. Bournemouth maakte de identiteit van de voetballer niet bekend. Zoals het medisch protocol voorschrijft, gaat hij een week in isolatie. Dan volgt een nieuwe test. De Premier League ligt stil sinds midden maart, de hoop is om midden juni de competitie te hervatten. . Speler van Bournemouth is besmet Gisteren raakte bekend dat er bij een nieuwe testronde in de Premier League 2 nieuwe besmettingen waren ontdekt. Een van die besmettingen is een speler van Bournemouth. Dat heeft het Engelse team zondag gemeld. Bournemouth maakte de identiteit van de voetballer niet bekend. Zoals het medisch protocol voorschrijft, gaat hij een week in isolatie. Dan volgt een nieuwe test. De Premier League ligt stil sinds midden maart, de hoop is om midden juni de competitie te hervatten.



12:19 12 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24-05-2020 24-05-2020.

23:53 23 uur 53. Opnieuw twee gevallen van corona in de Premier League. De Premier League heeft bekendgemaakt dat opnieuw twee mensen positief hebben getest op COVID-19 bij twee verschillende clubs. Namen van spelers of informatie dat het over spelers of stafleden gaat, deelt de Premier League niet mee. Dinsdag, donderdag en vrijdag werden 996 spelers en stafleden getest en twee daarvan bleken besmet te zijn met COVID-19. Ze moeten nu in quarantaine gedurende 7 dagen. De twee nieuwe gevallen brengt het totaal aantal bekende besmettingen bij Premier League-clubs op acht. . Opnieuw twee gevallen van corona in de Premier League De Premier League heeft bekendgemaakt dat opnieuw twee mensen positief hebben getest op COVID-19 bij twee verschillende clubs. Namen van spelers of informatie dat het over spelers of stafleden gaat, deelt de Premier League niet mee.

Dinsdag, donderdag en vrijdag werden 996 spelers en stafleden getest en twee daarvan bleken besmet te zijn met COVID-19. Ze moeten nu in quarantaine gedurende 7 dagen. De twee nieuwe gevallen brengt het totaal aantal bekende besmettingen bij Premier League-clubs op acht.

10:59 10 uur 59. Porto trapt competitie weer op gang op 3 juni. De Primeira Liga zal op woensdag 3 juni hervatten met twee wedstrijden achter gesloten deuren. FC Porto neemt het op die dag op tegen Famalicao. Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar de Portugese voetballiga verschoof de herstart naar begin juni. Zo is er meer tijd om de stadions te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen. Er moeten nog tien speeldagen afgewerkt worden in Portugal. Porto is leider, met één punt voorsprong op Benfica. Braga volgt als derde al op 14 punten. Het plan is om de competitie voor eind juli af te ronden. . Porto trapt competitie weer op gang op 3 juni De Primeira Liga zal op woensdag 3 juni hervatten met twee wedstrijden achter gesloten deuren. FC Porto neemt het op die dag op tegen Famalicao.

Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar de Portugese voetballiga verschoof de herstart naar begin juni. Zo is er meer tijd om de stadions te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen.

Er moeten nog tien speeldagen afgewerkt worden in Portugal. Porto is leider, met één punt voorsprong op Benfica. Braga volgt als derde al op 14 punten. Het plan is om de competitie voor eind juli af te ronden.

08:41 08 uur 41. Ex-NBA-ster Patrick Ewing is besmet. Patrick Ewing is besmet met het coronavirus. De 57-jarige Amerikaan speelde 17 jaar in de NBA en stond 15 seizoenen onder contract bij New York Knicks. "Ik wil met iedereen delen dat ik besmet ben met Covid-19", zegt Ewing op sociale media. "Dit virus is ernstig en moet niet te licht worden opgevat. Ik wil iedereen aanmoedigen om veilig te leven. Blijf ook goed voor je dierbaren zorgen." Ewing is opgenomen in een ziekenhuis. Hij is daar geïsoleerd van andere patiënten. Ewing is hoofdtrainer van basketbalploeg Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet. . Ex-NBA-ster Patrick Ewing is besmet Patrick Ewing is besmet met het coronavirus. De 57-jarige Amerikaan speelde 17 jaar in de NBA en stond 15 seizoenen onder contract bij New York Knicks.

"Ik wil met iedereen delen dat ik besmet ben met Covid-19", zegt Ewing op sociale media. "Dit virus is ernstig en moet niet te licht worden opgevat. Ik wil iedereen aanmoedigen om veilig te leven. Blijf ook goed voor je dierbaren zorgen."

Ewing is opgenomen in een ziekenhuis. Hij is daar geïsoleerd van andere patiënten. Ewing is hoofdtrainer van basketbalploeg Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet.