Coronablog: Duitse bekerfinale is op 4 juli, eerste afgelaste voetbalduels in Wit-Rusland

20:25 20 uur 25. In Wit-Rusland, het enige Europese land waar de voetbalcompetitie in de afgelopen maanden gewoon is doorgegaan, zijn nu toch twee duels afgelast vanwege het nieuwe coronavirus. Het gaat om de duels FC Minsk-Neman Grodno en Arsenal Dzersjinsk-Lokomotiv Gomel. Spelers van FC Minsk en van Lokomotiv Gomel vertoonden verschijnselen van COVID-19. Daarop besloot de Wit-Russische bond de twee wedstrijden uit te stellen. . In Wit-Rusland, het enige Europese land waar de voetbalcompetitie in de afgelopen maanden gewoon is doorgegaan, zijn nu toch twee duels afgelast vanwege het nieuwe coronavirus.

Het gaat om de duels FC Minsk-Neman Grodno en Arsenal Dzersjinsk-Lokomotiv Gomel. Spelers van FC Minsk en van Lokomotiv Gomel vertoonden verschijnselen van COVID-19. Daarop besloot de Wit-Russische bond de twee wedstrijden uit te stellen.



17:44 17 uur 44. Finale Duitse beker is op 4 juli. De halve finales van de Duitse voetbalbeker zullen dinsdag 9 en woensdag 10 juni gespeeld worden, de finale volgt op zaterdag 4 juli in Berlijn. Dat maakte de Duitse voetbalfederatie maandag na zijn bestuursvergadering bekend. In de halve finales staat bekerhouder Bayern München tegenover Eintracht Frankfurt en geeft vierdeklasser Saarbrücken Bayer Leverkusen partij. Zaterdag staan er in de Bundesliga al weer wedstrijden op het programma. . Finale Duitse beker is op 4 juli De halve finales van de Duitse voetbalbeker zullen dinsdag 9 en woensdag 10 juni gespeeld worden, de finale volgt op zaterdag 4 juli in Berlijn. Dat maakte de Duitse voetbalfederatie maandag na zijn bestuursvergadering bekend. In de halve finales staat bekerhouder Bayern München tegenover Eintracht Frankfurt en geeft vierdeklasser Saarbrücken Bayer Leverkusen partij. Zaterdag staan er in de Bundesliga al weer wedstrijden op het programma.

17:43 17 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:30 17 uur 30. Deense voetbalcompetitie start weer op 28 mei. De voetbalcompetitie in Denemarken kan op 28 mei opnieuw beginnen. De wedstrijden worden afgewerkt zonder publiek. De Deense Voetballiga hoopt de laatste duels, play-off-wedstrijden voor Europese tickets, af te werken op 29 juli. De Deense competitie zal ongeveer 2 maanden stilgelegen hebben. . Deense voetbalcompetitie start weer op 28 mei De voetbalcompetitie in Denemarken kan op 28 mei opnieuw beginnen. De wedstrijden worden afgewerkt zonder publiek. De Deense Voetballiga hoopt de laatste duels, play-off-wedstrijden voor Europese tickets, af te werken op 29 juli. De Deense competitie zal ongeveer 2 maanden stilgelegen hebben.

17:28 17 uur 28. Tienkamp van Talence is afgelast. De Décastar , de prestigieuze tienkamp van Talence (Frankrijk), is geannuleerd. De tienkamp moest plaatsvinden op 19 en 20 september, maar gaat niet door door de gevolgen van het coronavirus. In 2018 zette Kevin Mayer het wereldrecord neer in Talence. Vorig jaar won Nafi Thiam de tienkamp bij de vrouwen. . Tienkamp van Talence is afgelast De Décastar, de prestigieuze tienkamp van Talence (Frankrijk), is geannuleerd. De tienkamp moest plaatsvinden op 19 en 20 september, maar gaat niet door door de gevolgen van het coronavirus. In 2018 zette Kevin Mayer het wereldrecord neer in Talence. Vorig jaar won Nafi Thiam de tienkamp bij de vrouwen.

17:20 17 uur 20. Premier League Britse regering zet de deur open voor herstart Premier League na 1 juni

16:34 16 uur 34. Tour De voorbereiding op de Tour is begonnen: Geraint Thomas trekt naar Frankrijk om te trainen

11-05-2020 11-05-2020.