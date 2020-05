Coronablog: Brighton-CEO waarschuwt voor dodelijke valse start, PGA-golf zet chip in

12:28 12 uur 28. Schaaklegende Kasparov hoopt op betere wereld door corona. Schaaklegende Garry Kasparov hoopt dat de coronapandemie naast de negatieve gevolgen (gezondheid, economie) ook iets positiefs kan voortbrengen. "Als we bereid zijn er hard voor te werken, dan kunnen we deze crisis gebruiken om een betere wereld te scheppen. We moeten weg van de status quo die ons naar deze situatie heeft geleid", zegt hij in een gesprek met Bild am Sonntag. De 57-jarige Kasparov hekelt vooral de enorme bedragen die in de sportwereld rondgaan. "Ik hoop dat men zal inzien hoe oppervlakkig en immoreel de enorme geldzucht in de sportwereld, en bij uitbreiding de hele wereld, is. Zeker in het licht van deze crisis, waarin het om leven en dood gaat." De Rus, die zich in 2014 tot Kroaat liet naturaliseren, is nog steeds actief in de wereld van het schaken. Zo is hij momenteel kapitein van een Europees team dat het in een onlinetoernooi opneemt tegen een wereldselectie. "Het is een leuke manier om schaken op dit moment in de aandacht te brengen", meent Kasparov. "Het zorgt ook voor wat ontspanning in deze zware tijden." . Schaaklegende Kasparov hoopt op betere wereld door corona Schaaklegende Garry Kasparov hoopt dat de coronapandemie naast de negatieve gevolgen (gezondheid, economie) ook iets positiefs kan voortbrengen. "Als we bereid zijn er hard voor te werken, dan kunnen we deze crisis gebruiken om een betere wereld te scheppen. We moeten weg van de status quo die ons naar deze situatie heeft geleid", zegt hij in een gesprek met Bild am Sonntag.



De 57-jarige Kasparov hekelt vooral de enorme bedragen die in de sportwereld rondgaan. "Ik hoop dat men zal inzien hoe oppervlakkig en immoreel de enorme geldzucht in de sportwereld, en bij uitbreiding de hele wereld, is. Zeker in het licht van deze crisis, waarin het om leven en dood gaat."

De Rus, die zich in 2014 tot Kroaat liet naturaliseren, is nog steeds actief in de wereld van het schaken. Zo is hij momenteel kapitein van een Europees team dat het in een onlinetoernooi opneemt tegen een wereldselectie. "Het is een leuke manier om schaken op dit moment in de aandacht te brengen", meent Kasparov. "Het zorgt ook voor wat ontspanning in deze zware tijden."

12:27 12 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:09 12 uur 09. PGA-toernooi gebruikt chip om social distancing te waarborgen. De organisatie van het PGA-golftoernooi The Memorial maakt gebruik van technologie om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt. De toernooibadges die alle golfers, stafleden, vrijwilligers en toeschouwers krijgen, bevatten een zogenaamde RFID-chip. Daarmee kan precies worden gevolgd waar iedereen zich op en om de golfbaan bevindt en of er sprake is van "social distancing". De 45e editie van The Memorial, het toernooi opgezet door golflegende Jack Nicklaus in Dublin (Ohio), verhuisde door corona van begin juni naar half juli. De organisatie wil een beperkt aantal fans toelaten rond de banen. Hun bewegingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als blijkt dat mensen te dicht bij elkaar staan, krijgen agenten ter plaatse een seintje. De technologie in de chip werd de afgelopen jaren op The Memorial al gebruikt om toeschouwersstromen bij de in- en uitgangen te monitoren. De chip is slechts een van de vele maatregelen. De organisatie zet ook in op mondmaskers, temperatuurmeting, alcoholgel en elektronisch betalen. . PGA-toernooi gebruikt chip om social distancing te waarborgen De organisatie van het PGA-golftoernooi The Memorial maakt gebruik van technologie om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt. De toernooibadges die alle golfers, stafleden, vrijwilligers en toeschouwers krijgen, bevatten een zogenaamde RFID-chip. Daarmee kan precies worden gevolgd waar iedereen zich op en om de golfbaan bevindt en of er sprake is van "social distancing".

De 45e editie van The Memorial, het toernooi opgezet door golflegende Jack Nicklaus in Dublin (Ohio), verhuisde door corona van begin juni naar half juli.

De organisatie wil een beperkt aantal fans toelaten rond de banen. Hun bewegingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als blijkt dat mensen te dicht bij elkaar staan, krijgen agenten ter plaatse een seintje. De technologie in de chip werd de afgelopen jaren op The Memorial al gebruikt om toeschouwersstromen bij de in- en uitgangen te monitoren.

De chip is slechts een van de vele maatregelen. De organisatie zet ook in op mondmaskers, temperatuurmeting, alcoholgel en elektronisch betalen.