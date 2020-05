Coronablog: Bayern wil 10 à 11.000 toeschouwers toelaten in stadion

23:35 23 uur 35. Bayern wil toeschouwers toelaten. De Duite voetbalclub Bayern München onderzoekt of het snel weer met supporters in de eigen arena kan voetballen. "Natuurlijk kijken we of we met de huidige maatregelen weer fans kunnen toelaten", vertelde bestuurslid Oliver Kahn bij tv-zender Sky. "Het zou dan gaan om 10.000 of 11.000 toeschouwers", aldus de oud-doelman, "maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Dat moeten we goed onderzoeken." De Allianz Arena in München biedt plaats aan 75.000 toeschouwers. . Bayern wil toeschouwers toelaten De Duite voetbalclub Bayern München onderzoekt of het snel weer met supporters in de eigen arena kan voetballen. "Natuurlijk kijken we of we met de huidige maatregelen weer fans kunnen toelaten", vertelde bestuurslid Oliver Kahn bij tv-zender Sky.

"Het zou dan gaan om 10.000 of 11.000 toeschouwers", aldus de oud-doelman, "maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Dat moeten we goed onderzoeken."

De Allianz Arena in München biedt plaats aan 75.000 toeschouwers.

23:27 23 uur 27. Odoi begint weer over 3 weken. Op zaterdag 20 juni zal de Engelse tweede klasse, de Championship, weer beginnen. Het besluit komt 3 dagen nadat de Premier League heeft bekendgemaakt op woensdag 17 juni te hervatten. In de Championship moeten nog 9 reguliere speeldagen afgewerkt worden, plus twee halve finales en een eindstrijd in de play-offs. De bedoeling is dat het seizoen voor augustus is uitgespeeld, zonder publiek. Het Leeds United van coach Marcelo Bielsa leidt momenteel in de Championship, met 1 punt voorsprong op West Bromwich Albion. Denis Odoi en Fulham volgen als 3e op 7 punten.

In de Championship moeten nog 9 reguliere speeldagen afgewerkt worden, plus twee halve finales en een eindstrijd in de play-offs. De bedoeling is dat het seizoen voor augustus is uitgespeeld, zonder publiek.

Het Leeds United van coach Marcelo Bielsa leidt momenteel in de Championship, met 1 punt voorsprong op West Bromwich Albion. Denis Odoi en Fulham volgen als 3e op 7 punten.

23:26 23 uur 26. Dennis Odoi speelt voor de nummer 3 Fulham.

14:22 14 uur 22. We overwegen chartervluchten in te leggen om de spelers uit Europa, Zuid-Amerika en Azië samen over te vliegen. Hier in New York zouden ze dan ook samen gehuisvest worden. Voor ze de reis maken worden ze op COVID-19 getest en tijdens het toernooi zouden ze dagelijks op symptomen gecheckt worden. Hun entourage zou tot het strikte minimum beperkt worden. Het is niet de bedoeling dat ze met vijf of meer mensen naar hier komen. We kunnen er zelf voor zorgen dat er voldoende kinesisten en masseurs aanwezig zijn, zodat ze niet die van hen moeten meebrengen. Stacey Allaster, CEO van de Amerikaanse tennisfederatie, over de US Open.

13:46 13 uur 46. Komt er een US Open, of niet? De US Open gaat normaal op 31 augustus van start, maar door de uitbraak van het coronavirus is het nog niet duidelijk of het grandslamtoernooi er dit jaar komt. "We hebben nog niets beslist", liet Stacey Allaster van de Amerikaanse tennisbond weten. "Midden of eind juni moeten we knoop doorhakken. We werken nu ongelooflijk hard aan allerlei scenario's. We bestuderen welke maatregelen er genomen zullen moeten worden als het toernooi kan plaatsvinden." Er wordt onder andere gesproken over dagelijkse temperatuurmetingen, een beperkte entourage voor de spelers en het sluiten van de kleedkamers. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk dat er met publiek gespeeld zal kunnen worden.

"Midden of eind juni moeten we knoop doorhakken. We werken nu ongelooflijk hard aan allerlei scenario's. We bestuderen welke maatregelen er genomen zullen moeten worden als het toernooi kan plaatsvinden."

Er wordt onder andere gesproken over dagelijkse temperatuurmetingen, een beperkte entourage voor de spelers en het sluiten van de kleedkamers. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk dat er met publiek gespeeld zal kunnen worden.

18:00 18 uur . We zijn blij met de beslissing van de regering. Alle grote sporten, waaronder de Premier League, hebben samengewerkt met het ministerie om de volgende fase van het protocol af te maken. We willen op 17 juni beginnen, maar er is nog veel werk voor de boeg om de veiligheid van alle betrokkenen te verzekeren. Premier League.

17:40 17 uur 40. Weer sport in Groot-Brittannië. De laatste hindernis voor de hervatting van de Premier League is weggewerkt. De Britse regering staat vanaf komende maandag, 1 juni, sportevenementen achter gesloten deuren weer toe. Uiteraard gelden er nog strikte veiligheidsvoorschriften, maar de competitiebreak is voorbij. De herneming van de Premier League staat op 17 juni op het menu met enkele inhaalwedstrijden, maar vanaf maandag zou er al gesnookerd worden en zijn er ook enkele wedstrijden in de paardensport.

De Britse regering staat vanaf komende maandag, 1 juni, sportevenementen achter gesloten deuren weer toe. Uiteraard gelden er nog strikte veiligheidsvoorschriften, maar de competitiebreak is voorbij.

De herneming van de Premier League staat op 17 juni op het menu met enkele inhaalwedstrijden, maar vanaf maandag zou er al gesnookerd worden en zijn er ook enkele wedstrijden in de paardensport.

12:11 12 uur 11. Tsjechië organiseert opnieuw atletiekmeetings in open lucht. De atleten in Tsjechië kunnen weer aanknopen met de competitie in open lucht. Maandag staan in Praag, Pilsen en Kolin de eerste (kleinschalige) wedstrijden op het programma. De Tsjechische regering laat sinds 25 mei sportevenementen met maximaal 300 mensen toe, mits de veiligheidsvoorschriften in de strijd tegen het nieuwe coronavirus worden gerespecteerd. In Tsjechië raakten tot dusver 9.200 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, 319 lieten het leven.

10:51 10 uur 51. Bijna helft van Duitsers tegen voetbal in coronacrisis. De Duitse bevolking is erg verdeeld over de hervatte nationale voetbalcompetitie. Uit onderzoek van het instituut YouGov blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden het verkeerd vindt dat er in deze coronatijden opnieuw wordt gespeeld. Aan het onderzoek namen 2.506 Duitsers deel tussen 26 en 28 mei. Onder hen zei 47 procent tegen de hervatting van de Bundesliga te zijn. Slechts 29 procent bleek voorstander, terwijl 24 procent onbeslist was of niet antwoordde. Nadat de Duitse overheid groen licht had gegeven, kon er vanaf 16 mei na een onderbreking van twee maanden opnieuw worden gevoetbald in de Duitse eerste en tweede klasse. De derde afdeling volgt zaterdag en ook bij de vrouwen rolt de bal opnieuw. Alle matchen worden achter gesloten deuren georganiseerd en er moeten strikte veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Er werden ondertussen 3 Bundesligaspeeldagen afgewerkt en er zijn er nog 6 te gaan tot het einde van de competitie, voorzien op 27 juni.

Aan het onderzoek namen 2.506 Duitsers deel tussen 26 en 28 mei. Onder hen zei 47 procent tegen de hervatting van de Bundesliga te zijn. Slechts 29 procent bleek voorstander, terwijl 24 procent onbeslist was of niet antwoordde.

Nadat de Duitse overheid groen licht had gegeven, kon er vanaf 16 mei na een onderbreking van twee maanden opnieuw worden gevoetbald in de Duitse eerste en tweede klasse. De derde afdeling volgt zaterdag en ook bij de vrouwen rolt de bal opnieuw.

Alle matchen worden achter gesloten deuren georganiseerd en er moeten strikte veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Er werden ondertussen 3 Bundesligaspeeldagen afgewerkt en er zijn er nog 6 te gaan tot het einde van de competitie, voorzien op 27 juni.