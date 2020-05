Coronablog: Ajax betaalt abonnees terug, spelers van PSV leveren in

16:19 16 uur 19. Spelers van PSV leveren in. De spelers van de Nederlandse topclub PSV zijn akkoord met een tijdelijke salarisverlaging . Het advies van spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO vormt de basis van de afspraken. "De spelersgroep heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze de noodzaak en urgentie begrijpen", vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands. "Ik wil graag benadrukken dat dit een complexe situatie is. Het is niet leuk om een dergelijk verzoek te doen, maar de uitkomst leert dat er begrip is. De eenheid van geest koesteren we." . Spelers van PSV leveren in De spelers van de Nederlandse topclub PSV zijn akkoord met een tijdelijke salarisverlaging. Het advies van spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO vormt de basis van de afspraken.

"De spelersgroep heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze de noodzaak en urgentie begrijpen", vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands. "Ik wil graag benadrukken dat dit een complexe situatie is. Het is niet leuk om een dergelijk verzoek te doen, maar de uitkomst leert dat er begrip is. De eenheid van geest koesteren we."





16:18 16 uur 18. Geen marathon van Dublin. De marathon in de Ierse hoofdstad Dublin , voorzien op 25 oktober, wordt vanwege de coronacrisis afgelast . "We beseffen dat dit voor alle lopers een enorme teleurstelling is", zegt wedstrijddirecteur Jim Aughney. "Wij hebben deze moeilijke beslissing genomen in het belang van de gezondheid en het welzijn van iedereen die betrokken is bij het welslagen van dit evenement." .



16:17 16 uur 17. Groen licht voor halve finale Duitse beker in München. Het bestuur van de Duitse deelstaat Beieren heeft zijn akkoord gegeven om volgende maand in München de halve finale van de beker tussen Bayern München en Eintracht Frankfurt te laten doorgaan. Het kabinet rond premier Markus Söder gaf daarvoor dinsdag tijdens een meeting groen licht. Het duel zal worden gespeeld op 9 of 10 juni. Voor de organisatie van de tweede halve finale tussen Saarbrucken en Bayer Leverkusen is het nog wachten op een goedkeuring. De finale staat op 4 juli in het Olympisch Stadion van Berlijn geprogrammeerd. Alle duels worden achter gesloten deuren gespeeld. .



12:03 12 uur 03. Britse GP F1 is in gevaar door quarantaineplannen van overheid. Maken de plannen van de Britse overheid om een quarantaineperiode van 2 weken in te voeren voor wie het land binnenkomt, de organisatie van een Grote Prijs Formule 1 dit jaar onmogelijk? Om een 2e piek van de coronapandemie te vermijden, wil de Britse regering mensen die het land binnenkomen verplichten 14 dagen in quarantaine te gaan. Maar dat kan een probleem worden voor de F1, dat 2 Grote Prijzen plant in Silverstone kort na 2 races in Oostenrijk begin juli. .

11:46 11 uur 46. Ajax-abonnees kunnen geld terugvragen bij duels zonder publiek. Ajax gaat komend seizoen abonnees de mogelijkheid geven hun geld terug te vragen voor elk duel dat vanwege de coronamaatregelen zonder publiek moet worden gespeeld. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub bekendgemaakt kort voor de start van de verkoop van jaarkaarten voor het seizoen 2020-2021. Vanaf vandaag kunnen seizoenkaarthouders hun abonnement verlengen voor dezelfde prijs van afgelopen seizoen. "We bevinden ons in een vreemde situatie. De kans bestaat dat wij meerdere (of in het slechtste geval) zelfs alle wedstrijden zonder publiek moeten spelen", schrijft Ajax op zijn website. De abonnees kunnen per match zonder publiek 1/17e terugkrijgen. "Als we het hele seizoen zonder fans spelen, heb je dus recht op teruggave van het gehele aankoopbedrag." .

Vanaf vandaag kunnen seizoenkaarthouders hun abonnement verlengen voor dezelfde prijs van afgelopen seizoen. "We bevinden ons in een vreemde situatie. De kans bestaat dat wij meerdere (of in het slechtste geval) zelfs alle wedstrijden zonder publiek moeten spelen", schrijft Ajax op zijn website. De abonnees kunnen per match zonder publiek 1/17e terugkrijgen. "Als we het hele seizoen zonder fans spelen, heb je dus recht op teruggave van het gehele aankoopbedrag."

11:36 11 uur 36. Medisch adviseur: "Situatie volksgezondheid zal komende 6 à 12 maanden niet veranderen". De Engelse Premier League heeft verklaard dat de toeschouwers misschien een jaar uit de stadions zullen wegblijven, ook al wordt zijn "Project Restart" een succes. De krant The Guardian citeerde medisch adviseur Mark Gillett van de Premier League: "De situatie van de volksgezondheid zal de komende 6 à 12 maanden niet veranderen. Dat moeten de mensen goed begrijpen." Gisteren keurden de 20 PL-clubs unaniem een medisch protocol goed, dat toelaat dat spelers weer in groep beginnen te trainen, zij het met voldoende afstand. Volgende week zal een tweede protocol voorgelegd worden dat fysieke contacten moet toelaten. De derde fase is de hervatting van de competitie achter gesloten deuren. .

Gisteren keurden de 20 PL-clubs unaniem een medisch protocol goed, dat toelaat dat spelers weer in groep beginnen te trainen, zij het met voldoende afstand. Volgende week zal een tweede protocol voorgelegd worden dat fysieke contacten moet toelaten. De derde fase is de hervatting van de competitie achter gesloten deuren.





11:35 11 uur 35. Union Berlijn-coach Fischer mag zijn job weer uitvoeren. Urs Fischer kan vrijdag in de derby tegen Hertha Berlijn opnieuw plaatsnemen op de bank van Union Berlijn. De coach testte 2 keer negatief op het nieuwe coronavirus, zo maakte zijn club bekend. De 54-jarige Zwitser was zondag afwezig in de thuismatch tegen Bayern München (0-2) vanwege een familiale aangelegenheid. Hij was naar Zwitserland teruggekeerd wegens het overlijden van zijn schoonvader en mocht vervolgens bij zijn terugkeer in Berlijn niet bij zijn spelers komen alvorens hij 2 keer was getest. Fischer kan vanaf nu met onmiddellijke ingang weer aanwezig zijn bij de training. .

19-05-2020 19-05-2020.

23:51 23 uur 51. Ultimate Tennis Showdown gaat op 13 juni van start. De Ultimate Tennis Showdown, het tennistoernooi achter gesloten deuren met Patrick Mouratoglou, de trainer van Serena Williams, als organisator, start finaal op 13 juni. Initieel was voorzien dat David Goffin (ATP 10) en de Australiër Alexei Popyrin (ATP 103) elkaar in de eerste partij in de regio van Nice op 16 mei in de ogen zouden kijken. Het is slechts 1 van de 50 matchen die op het programma staan. .

21:34 21 uur 34. Herrlich mag weer op de bank zitten. Heiko Herrlich heeft opnieuw een training geleid bij Augsburg. Zijn 2 tests op het coronavirus bleken negatief. Herrlich was er niet bij tijdens het (her)openingsweekend van de Bundesliga omdat hij vorige week tandpasta was gaan kopen. Hij lapte zo de quarantaineregels van de Bundesliga aan zijn laars. De voormalige spits van Borussia Dortmund toonde nadien spijt en legde zichzelf sancties op. De 48-jarige Herrlich zou zaterdag zijn debuut maken als Augsburg-trainer, maar moet dus nog wat geduld hebben. Hij werd aangesteld op 10 maart, kort voor de competitie wegens het coronavirus werd stopgezet. .

De 48-jarige Herrlich zou zaterdag zijn debuut maken als Augsburg-trainer, maar moet dus nog wat geduld hebben. Hij werd aangesteld op 10 maart, kort voor de competitie wegens het coronavirus werd stopgezet.