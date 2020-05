Coronablog: 8 nieuwe besmettingen bij Besiktas, Italiaanse fusiekoers in de maak?

15:03 Primoz Roglic won vorig jaar de Tre Valli Varesine. 15 uur 03. Primoz Roglic won vorig jaar de Tre Valli Varesine

Het is flink drummen op de wielerkalender en daarom komen de organisatoren van 3 Italiaanse koersen met een opvallend voorstel: ze willen de Coppa Agostoni, de Coppa Bernocchi en de Tre Valli Varesine dit jaar laten fuseren tot 1 Italiaanse eendagskoers.

Voorlopig liggen 18 augustus en 22 september als richtdatum op tafel voor het Lombardische drieluik. De definitieve datum voor de Ronde van Lombardije zal mee beslissen of het initiatief levensvatbaar is.

"We willen een sterk signaal geven en tonen hoe samenwerking en solidariteit het verschil kan maken", stellen de organisatoren van de 3 Italiaanse najaarsklassiekers.

In navolging van Duplantis, Kendricks en Lavillenie zullen ook 3 van de beste polsstokspringsters ter wereld elkaar vanop afstand uitdagen in de Ultimate Garden Clash.



Olympisch kampioene Katerina Stefanidi zal het zaterdagavond (18-19u) opnemen tegen de Amerikaanse Katie Nageotte en de Canadese Alysha Newman. Op hun eigen trainingsplek zullen ze de lat op 4 meter leggen. In een halfuur zullen ze proberen die hoogte zo vaak mogelijk te overschrijden. De wedstrijd wordt door World Athletics uitgezonden op de sociale media.

Bij Besiktas werden gisteren alle voetballers, mensen uit de technische staf en facilitair personeel getest op Covid-19. Daaruit bleek dat nog eens 8 besmettingen bij het team zijn vastgesteld.





Vorige week bleken al een speler en een staflid van Besiktas met het virus besmet te zijn. De club had toen net de training hervat. Die personen werden onder medische behandeling geplaatst, wat nu ook gebeurt met de 8 nieuwe gevallen. Het is de bedoeling dat de Turkse voetbalcompetitie op 12 juni zonder publiek wordt hervat.



In de VS vindt tussen 11 en 14 juni het eerste golftoernooi plaats sinds de competitiestop door de coronacrisis: het PGA-toernooi in Fort Worth (Texas).

Golfers die uit het buitenland komen moeten wel eerst 14 dagen in quarantaine doorbrengen in de VS voordat het toernooi begint. Mooie namen die aangekondigd zijn: de Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy, de Engelsen Matthew Fitzpatrick en Tommy Fleetwood en de Italiaan Francesco Molinari.



Spelers, staf en directie van Heracles Almelo leveren salaris in om hun club tijdens de huidige coronacrisis tegemoet te komen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het afzien van premies en bonussen. Dat deelde de club van Cyriel Dessers, Lukas Schoofs en Dario Van den Buijs mee.

Komende week gaat de directie ook met het kantoorpersoneel in gesprek over het inleveren van salaris. De maatregelen zijn van kracht zo lang wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

"We zitten in een fase die vraagt om toewijding van iedereen die de club een warm hart toedraagt", laat algemeen directeur Rob Toussaint weten. "Ondanks de vervelende boodschap is de bereidwilligheid bij de spelers en staf gelukkig groot. Zij denken in het belang van de club. Uiteraard dragen ook wij als directie bij door in te leveren."

Volgens Toussaint zijn er nog veel onzekerheden. "We teren behoorlijk in op onze liquide middelen. Daarnaast houden we op dit moment rekening met een teruggang van 20 tot 40 procent in onze begroting. We moeten alle zeilen bijzetten en zullen met iedereen die betrokken is bij de club vechten voor Heracles Almelo."

De spelers van de Spaanse tweedeklasser Elche zijn woensdag niet voor de training komen opdagen. Ze zijn het er niet mee eens dat ze nog altijd maar dertig procent van hun loon krijgen, terwijl er wel weer getraind kan worden.

De spelers werden in het Martínez Valero-stadion verwacht voor individuele trainingen, maar trainden in plaats daarvan thuis. Onderhandelingen met CEO Patricia Rodríguez draaiden op niets uit.

"We staan open voor gesprekken en willen een akkoord bereiken, maar ik ben verrast door bepaalde opvattingen van de spelers", verklaarde Rodriguez. "Ook wij hebben het momenteel moeilijk. Er staat veel op het spel."

Ook het Circuit van Spa-Francorchamps opent dus weer deels, onder strikte voorwaarden, zijn deuren.

"De gezondheid van iedereen krijgt sinds de uitbraak van de pandemie onze hoogste prioriteit en dat blijft", vertelt Melchior Wathelet Jr., voorzitter van de Raad van Bestuur van het circuit. "We hebben een reeks maatregelen uitgewerkt om te voldoen aan de eisen van de autoriteiten. We voorzien bijvoorbeeld ook in mondmaskers en handgel. Op die manier verzekeren we de veiligheid van onzen cliënten, organisaties, werknemers en partners."

Het directiecomité van het circuit laat voorts weten dat het bereid is zijn maatregelen aan te passen, naargelang toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Het lot van de Grote Prijs van België in de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps, voorzien op 30 augustus, blijft voorlopig onduidelijk.