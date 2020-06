Coronablog: 10.000 fans bij Hongaarse bekerfinale, oefenmatchen in Premier League?

19:56 19 uur 56. Oefenmatchen voor Premier League-clubs? De clubs uit de Premier League hebben toestemming gekregen om in aanloop naar de hervatting van de competitie oefenduels af te werken. De clubs moeten wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Dat berichtte The Telegraph dinsdag. Een van de voorwaarden is dat de spelers in hun eigen auto naar de speellocatie komen en waar mogelijk zelfs al in hun voetbalkleding. Daarbij mag er niet langer dan anderhalf uur worden gereisd. Voor spelers van Newcastle United wordt een uitzondering gemaakt. Die zijn veelal langer onderweg naar Newcastle, dat in het noorden van Engeland ligt. De spelers moeten recent ook negatief getest hebben op een coronatest. De wedstrijden mogen zowel op trainingslocaties als in de stadions gespeeld worden. Het is niet de bedoeling dat officiële scheidsrechters de wedstrijden fluiten, maar mensen uit de begeleidingsstaf. . Oefenmatchen voor Premier League-clubs? De clubs uit de Premier League hebben toestemming gekregen om in aanloop naar de hervatting van de competitie oefenduels af te werken. De clubs moeten wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Dat berichtte The Telegraph dinsdag.

Een van de voorwaarden is dat de spelers in hun eigen auto naar de speellocatie komen en waar mogelijk zelfs al in hun voetbalkleding. Daarbij mag er niet langer dan anderhalf uur worden gereisd. Voor spelers van Newcastle United wordt een uitzondering gemaakt. Die zijn veelal langer onderweg naar Newcastle, dat in het noorden van Engeland ligt. De spelers moeten recent ook negatief getest hebben op een coronatest.

De wedstrijden mogen zowel op trainingslocaties als in de stadions gespeeld worden. Het is niet de bedoeling dat officiële scheidsrechters de wedstrijden fluiten, maar mensen uit de begeleidingsstaf.

18:08 18 uur 08. 10.000 tickets voor Hongaarse bekerfinale. De Hongaarse bekerfinale tussen Honved Boedapest en Mezokovesd zal woensdag voor circa 10.000 toeschouwers worden afgewerkt. Dat is minder dan een zesde van de totale capaciteit van de nieuwe Puskas National Arena, dat speciaal voor het EK 2020 is gebouwd en plaats biedt aan 65.000 bezoekers. In het stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan. In Hongarije werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven.

In het stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan.

In Hongarije werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven.

18:06 18 uur 06. Franse clubs willen toeschouwers in stadions. De clubs van de Franse Ligue 1 en Ligue 2 willen in de zomer weer voor publiek kunnen voetballen. Ze vragen daarvoor de hulp van de regering. In een communiqué vragen de clubs de Franse regering om een herstelplan voor de zwaar getroffen sector. Ze schatten dat ze door de coronacrisis 500 tot 800 miljoen aan inkomsten verliezen. Van de regering willen ze ook een gezondheidsprotocol voor de start van het seizoen 2020-2021, waarbij ze in hun stadions een ruim publiek willen ontvangen. Datzelfde protocol moet hen op korte termijn al toelaten collectief te trainen, stages te organiseren en vriendschappelijke wedstrijden voor publiek te spelen.

In een communiqué vragen de clubs de Franse regering om een herstelplan voor de zwaar getroffen sector. Ze schatten dat ze door de coronacrisis 500 tot 800 miljoen aan inkomsten verliezen.

Van de regering willen ze ook een gezondheidsprotocol voor de start van het seizoen 2020-2021, waarbij ze in hun stadions een ruim publiek willen ontvangen. Datzelfde protocol moet hen op korte termijn al toelaten collectief te trainen, stages te organiseren en vriendschappelijke wedstrijden voor publiek te spelen.

06:55 06 uur 55. QPR en Barnsley tegen herstart van The Championship. In Engeland zou The Championship, de reeks onder de Premier League, op 20 juni moeten hervatten. En dat is niet naar de zin van onder meer Barnsley en Queens Park Rangers. "Ik ben met verstomming geslagen door de aankondiging", zegt Lee Hoos, de CEO van QPR. "Er is geen enkel overleg geweest." Ook bij Barnsley zijn ze niet te spreken over de herstart. "Het seizoen zal afgewerkt worden maar de sportieve integriteit zal ver te zoeken zijn." Barnsley oppert dat teams die degraderen een eenmalige financiële compensatie krijgen. Barnsley staat op de allerlaatste plaats in het klassement.

Ook bij Barnsley zijn ze niet te spreken over de herstart. "Het seizoen zal afgewerkt worden maar de sportieve integriteit zal ver te zoeken zijn." Barnsley oppert dat teams die degraderen een eenmalige financiële compensatie krijgen. Barnsley staat op de allerlaatste plaats in het klassement.

21:04 21 uur 04. Roland Garros hoopt op fans om "magie te behouden". Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisfederatie (FFT) en toernooidirecteur van Roland Garros, hoopt nog steeds op volle tribunes tijdens het Franse grandslamtoernooi. Hij nuanceerde wel door te zeggen dat de beslissing ligt bij de Franse overheid. Roland Garros werd omwille van de coronacrisis naar het najaar verplaatst en moet nu tussen 20 september en 4 oktober doorgaan. "De optie die ik verkies is een Roland Garros met een maximum aan publiek", aldus Giudicelli tijdens een 'live' op internet die werd georganiseerd door tennisser Gaël Monfils. "Maar we zullen ons uiteraard aanpassen aan de richtlijnen van de regering. Het is de overheid die beslist over het aantal toegelaten toeschouwers." "Een toernooi achter gesloten deuren willen we liefst niet, want zoals alle grote toernooien is ook Roland Garros steeds weer een interactie tussen spelers en publiek. Dat is de magie en die magie willen we absoluut behouden." "Ik denk dat door de uitbreiding van het complex (in 2019 met de toevoeging van de court Simonne-Mathieu) op z'n minst een beperkt aantal toeschouwers moeten kunnen toegelaten worden. De bescherming van alle spelers, toeschouwers en personeelsleden kan gegarandeerd worden."

Hij nuanceerde wel door te zeggen dat de beslissing ligt bij de Franse overheid. Roland Garros werd omwille van de coronacrisis naar het najaar verplaatst en moet nu tussen 20 september en 4 oktober doorgaan.

"De optie die ik verkies is een Roland Garros met een maximum aan publiek", aldus Giudicelli tijdens een 'live' op internet die werd georganiseerd door tennisser Gaël Monfils. "Maar we zullen ons uiteraard aanpassen aan de richtlijnen van de regering. Het is de overheid die beslist over het aantal toegelaten toeschouwers."

"Een toernooi achter gesloten deuren willen we liefst niet, want zoals alle grote toernooien is ook Roland Garros steeds weer een interactie tussen spelers en publiek. Dat is de magie en die magie willen we absoluut behouden."

"Ik denk dat door de uitbreiding van het complex (in 2019 met de toevoeging van de court Simonne-Mathieu) op z'n minst een beperkt aantal toeschouwers moeten kunnen toegelaten worden. De bescherming van alle spelers, toeschouwers en personeelsleden kan gegarandeerd worden."

15:10 15 uur 10. ITF en grandslamtoernooien ondersteunen rolstoeltennis. De Internationale Tennisfederatie (ITF) en de 4 grandslamtoernooien maken samen meer dan 300.000 dollar (270.000 euro) vrij om het rolstoeltennis te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Dat maakte de ITF maandag bekend. Sinds 12 maart ligt het internationale tennis stil. Inmiddels zijn al 88 ITF-evenementen voor rolstoeltennissers afgelast, waaronder de BNP Paribas World Team Cup, Roland Garros en Wimbledon. De UNIQLO Wheelchair Tennis Tour is opgeschort tot (minstens) 31 juli. België heeft met Joachim Gérard een wereldtopper in het rolstoeltennis. De ITF verduidelijkte dat alle spelers en speelsters uit de top twintig die in 2019 minder dan 100.000 dollar in prijzengeld verdienden, in aanmerking komen voor ondersteuning. Voor de tennissers zonder beperking werd eerder het Player Relief Programme opgericht. Dat biedt financiële hulp aan zo'n 800 spelers en speelsters.

Sinds 12 maart ligt het internationale tennis stil. Inmiddels zijn al 88 ITF-evenementen voor rolstoeltennissers afgelast, waaronder de BNP Paribas World Team Cup, Roland Garros en Wimbledon. De UNIQLO Wheelchair Tennis Tour is opgeschort tot (minstens) 31 juli.

België heeft met Joachim Gérard een wereldtopper in het rolstoeltennis. De ITF verduidelijkte dat alle spelers en speelsters uit de top twintig die in 2019 minder dan 100.000 dollar in prijzengeld verdienden, in aanmerking komen voor ondersteuning.

Voor de tennissers zonder beperking werd eerder het Player Relief Programme opgericht. Dat biedt financiële hulp aan zo'n 800 spelers en speelsters.

13:10 13 uur 10. Buitenlands voetbal Test voor trainingsrentree levert 16 positieve voetballers op bij Vasco da Gama