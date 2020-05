Coronablog: Zwitserland wil uitgestelde WK ijshockey niet meer organiseren in 2021

14:44 14 uur 44. Zwitserland wil WK ijshockey niet meer organiseren in 2021. Normaal had van 8 tot 24 mei het WK ijshockey moeten plaatsvinden in Zwitserland, maar corona gooide roet in het eten. De wereldbond liet Zwitserland de keuze om in 2021 te organiseren, normaal was dat toernooi al aan Wit-Rusland en Letland toegekend. Maar de Zwitsers zien nu af van die mogelijkheid. Ze vinden de financiële risico's in deze coronatijden te groot. . Zwitserland wil WK ijshockey niet meer organiseren in 2021 Normaal had van 8 tot 24 mei het WK ijshockey moeten plaatsvinden in Zwitserland, maar corona gooide roet in het eten. De wereldbond liet Zwitserland de keuze om in 2021 te organiseren, normaal was dat toernooi al aan Wit-Rusland en Letland toegekend.



Maar de Zwitsers zien nu af van die mogelijkheid. Ze vinden de financiële risico's in deze coronatijden te groot.

11:24 11 uur 24. WK badminton 2021 verhuist naar winter. Omdat de Spelen naar de zomer van 2021 zijn gekatapulteerd, heeft de internationale badmintonfederatie BWF zijn WK van 2021 met enkele maanden verschoven. Het is nu niet in augustus 2021, maar wel van 29 november tot 5 december. .

08:30 08 uur 30. GP van Hongarije zonder toeschouwers. Als de GP F1 op de Hungaroring deze zomer gereden wordt, zal het zonder toeschouwers zijn. De Hongaarse regering laat geen bijeenkomsten met meer dan 500 m/v toe tot 15 augustus, deelt de organisatie mee. De GP is normaal op 2 augustus, maar de F1-kalender ligt helemaal overhoop. De eerste 10 races zijn al afgelast of geannuleerd, er zou nu begonnen worden begin juli in Oostenrijk. Het is trouwens nog niet zeker of in Hongarije wel nog wordt gereden. .

08:30 08 uur 30. PGA pakt niemand zijn lidkaart af. De Amerikaanse golftour PGA heeft zijn lidmaatschap aangepast aan de coronacrisis. Normaal ontvangt de top 125 een lidkaart voor het volgende seizoen. Maar door het ingekorte seizoen 2019-2020 (door corona) besliste de PGA om de spelers die uit de boot vallen gewoon hun kaart voor 2020-2021 te laten behouden, ongeacht hun ranking. Er zijn geen Belgen bij de PGA-leden. Het circuit ligt sinds 1,5 maand stil. De kalender is hervormd, een nieuwe start is gepland in Fort Worth van 11 tot 14 juni. De PGA besliste meteen ook wel dat er geen promoties zijn vanuit de ontwikkelingstour van de PGA. .



De PGA besliste meteen ook wel dat er geen promoties zijn vanuit de ontwikkelingstour van de PGA.

22:54 22 uur 54. Nascar hervat seizoen op 17 mei. Het Amerikaanse Nascar-kampioenschap gaat het door de coronapandemie onderbroken seizoen op zondag 17 mei weer hervatten. Dat maakte de organisatie donderdag bekend. Om een en ander in te halen, zullen op elf dagen tijd zeven races afgewerkt worden. Dat op twee locaties: de Darlington Raceway in South Carolina en de Charlotte Motor Speedway in North Carolina. Hoe de rest van het seizoen er zal uitzien, is nog niet bekend. De organisatoren hopen dit seizoen 36 races te kunnen rijden. Daarvan werden er al zeven voor de uitbraak van het virus afgewerkt. "We beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid dragen op het moment dat we weer met onze wedstrijden beginnen. We zullen ervoor zorgen dat de veiligheid van onze piloten, officials en iedereen in de omgeving is gegarandeerd", verzekerde topman Steve O'Donnell van de in de Verenigde Staten immens populaire Nascar. .

"We beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid dragen op het moment dat we weer met onze wedstrijden beginnen. We zullen ervoor zorgen dat de veiligheid van onze piloten, officials en iedereen in de omgeving is gegarandeerd", verzekerde topman Steve O'Donnell van de in de Verenigde Staten immens populaire Nascar.



21:02 21 uur 02. Portugese voetbalcompetitie kan eind mei hervatten. De Portugese Primeira Liga kan in het laatste weekend van mei hervat worden. Dat zal gebeuren achter gesloten deuren en op voorwaarde dat een door de liga opgesteld gezondheidsprotocol goedgekeurd wordt door het ministerie van Volksgezondheid. Andere competitiesport blijft voorlopig wel verboden in Portugal. "Voor de Primeira Liga en de bekerfinale maken we de enige uitzondering", verklaarde premier Antonio Costa. Tien speeldagen voor het einde heeft FC Porto een punt voor op titelverdediger Benfica. De rest volgt op ruime afstand. Porto en Benfica zijn ook de bekerfinalisten. .

Andere competitiesport blijft voorlopig wel verboden in Portugal. "Voor de Primeira Liga en de bekerfinale maken we de enige uitzondering", verklaarde premier Antonio Costa.

Tien speeldagen voor het einde heeft FC Porto een punt voor op titelverdediger Benfica. De rest volgt op ruime afstand. Porto en Benfica zijn ook de bekerfinalisten.



19:41 19 uur 41. In Wit-Rusland is nu ook vrouwencompetitie van start gegaan. In Wit-Rusland, het enige Europese land waar ondanks de coronacrisis nog gevoetbald wordt, is donderdag ook de vrouwencompetitie van start gegaan. Dat gebeurde met twee weken vertraging omdat het vermoeden bestond dat sommige speelsters in contact waren gekomen met het virus. Alle tests bleken echter negatief. De stadions in Wit-Rusland zijn nog altijd toegankelijk voor het publiek, maar veel fans komen er niet meer opdagen. .

18:36 18 uur 36. Burgemeester Liverpool: "Beëindig de competitie meteen, met Liverpool als kampioen". De burgemeester van Liverpool Joe Anderson noemt de plannen om de Premier League dit seizoen nog te hervatten "belachelijk". "De wedstrijden mogen dan al achter gesloten deuren gespeeld worden, sowieso zal er veel volk op straat komen", waarschuwt Joe Anderson. Toen de Engelse competitie op 13 maart wegens de coronapandemie stopgezet werd, stond Liverpool op een zucht van een eerste landstitel in dertig jaar. "Je denkt toch niet dat de mensen dat niet gaan vieren? Het is voor onze politie al moeilijk genoeg om de mensen uit de parken te houden als het mooi weer is. Bij zo'n historische gebeurtenis gaan ze zich dan zeker niet aan social distancing houden. Het beste is om de competitie onmiddellijk te beëindigen. Met Liverpool als kampioen, uiteraard." Vrijdag komt de Premier League samen om "Project Restart" te bespreken. Het plan is om op 8 juni weer te gaan voetballen, mogelijk op enkele neutrale locaties. .

Toen de Engelse competitie op 13 maart wegens de coronapandemie stopgezet werd, stond Liverpool op een zucht van een eerste landstitel in dertig jaar. "Je denkt toch niet dat de mensen dat niet gaan vieren? Het is voor onze politie al moeilijk genoeg om de mensen uit de parken te houden als het mooi weer is. Bij zo'n historische gebeurtenis gaan ze zich dan zeker niet aan social distancing houden. Het beste is om de competitie onmiddellijk te beëindigen. Met Liverpool als kampioen, uiteraard."

Vrijdag komt de Premier League samen om "Project Restart" te bespreken. Het plan is om op 8 juni weer te gaan voetballen, mogelijk op enkele neutrale locaties.