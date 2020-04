Coronablog: WK snooker heeft (voorlopig) een nieuwe datum

17:14 17 uur 14. WK snooker heeft nieuwe datum: 31 juli tot 16 augustus. Het wereldkampioenschap snooker, dat oorspronkelijk van 18 april tot 4 mei zou plaatsvinden, zal van vrijdag 31 juli tot zondag 16 augustus gespeeld worden. World Snooker bereikte daarover een akkoord met de gemeenteraad van Sheffield, de BBC, Eurosport en Sheffield Theaters. Voor de kwalificaties is er nog geen datum vastgelegd. Of het WK op de nieuwe data wel effectief door zal kunnen gaan en in welke vorm, blijft afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie en de maatregelen van de Britse regering. World Snooker geeft er de voorkeur aan om het evenement met volle zaal te spelen, net geen duizend toeschouwers. Als dat niet mogelijk is, zal het WK met een beperkt of helemaal geen publiek gespeeld worden. In het slechtste geval moet er opnieuw een andere datum gezocht worden. . WK snooker heeft nieuwe datum: 31 juli tot 16 augustus Het wereldkampioenschap snooker, dat oorspronkelijk van 18 april tot 4 mei zou plaatsvinden, zal van vrijdag 31 juli tot zondag 16 augustus gespeeld worden. World Snooker bereikte daarover een akkoord met de gemeenteraad van Sheffield, de BBC, Eurosport en Sheffield Theaters. Voor de kwalificaties is er nog geen datum vastgelegd.



Of het WK op de nieuwe data wel effectief door zal kunnen gaan en in welke vorm, blijft afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie en de maatregelen van de Britse regering. World Snooker geeft er de voorkeur aan om het evenement met volle zaal te spelen, net geen duizend toeschouwers. Als dat niet mogelijk is, zal het WK met een beperkt of helemaal geen publiek gespeeld worden. In het slechtste geval moet er opnieuw een andere datum gezocht worden.

16:59 16 uur 59. KNVB laat ook Eredivisie bij vrouwen niet meer uitspelen. De KNVB heeft besloten de Eredivisie voor vrouwen, die stilligt wegens de coronacrisis, niet meer uit te laten spelen. De KNVB ziet geen kans meer de Eredivisie voor vrouwen te hervatten, nu de Nederlandse regering alle voetbalduels tot 1 september heeft verboden. De bond maakte dinsdag al bekend dat het de Eredivisie en eerste divisie bij de mannen niet meer wil uitspelen. Ook het bekertoernooi voor de vrouwen is van de agenda gehaald. De Nederlandse voetbalbond komt vrijdag met mededelingen over de gevolgen van die beslissing.

16:55 16 uur 55. Nog geen beslissing over hervatting Italiaans voetbal. De Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele hervatting van het voetbal in Italië. De voetbalclubs uit de Italiaanse hoogste klasse spraken zich dinsdag uit voor een hervatting van de competitie. Zij hoopten op 4 mei met de trainingen te kunnen starten, om het seizoen drie weken later weer af te trappen. "In de komende dagen wordt er nog gepraat met de minister van Volksgezondheid en nadien zal het wetenschappelijk comité van de overheid zich uitlaten over een eventuele herstart", vertelde Spadafora.



16:52 16 uur 52. Zweedse Voetballiga mikt op seizoensstart in juni i.p.v. april. In Zweden wil de Voetballiga het nieuwe seizoen op 14 juni van start laten gaan. Oorspronkelijk moest het seizoen op 4 april starten, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus bleek dat niet mogelijk. Nochtans is er geen strikte lockdown van kracht in het land. Het is de bedoeling toeschouwers toe te laten tijdens de wedstrijden, al hangt dat af van de richtlijnen van de overheid. Midden mei hoopt de Voetballiga daarover meer duidelijkheid te hebben. De Zweedse bond wacht nog op de bekendmaking van de internationale kalender van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, vooraleer de beslissing officieel te bekrachtigen.



20:28 20 uur 28. Formule E achter gesloten deuren? Formule E-baas Alejandro Agag wil het kampioenschap met de elektrische bolides zo snel mogelijk hervatten. De 49-jarige Spaanse zakenman en voormalig politicus beseft wel dat dan achter gesloten deuren zal moeten gebeuren. "Er moet zo snel mogelijk weer sport komen, ook al is dat dan zonder publiek", stelt Agag. "De mensen zitten thuis en hebben nood aan verstrooiing. Als ze naar sport kunnen kijken, zal hen dat helpen om zich aan de maatregelen te houden. Sport heeft een sociale functie in deze periode. Voorlopig is de enige oplossing om de wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hopelijk is dat maar voor even, anders zouden het trieste vooruitzichten zijn."

16:58 16 uur 58. Wellicht geen marathon in Berlijn. De befaamde marathon van Berlijn zal op 27 september wellicht niet door kunnen gaan. Het stadsbestuur van de Duitse hoofdstad heeft dinsdag beslist om massa-evenementen met meer dan 5.000 deelnemers tot 24 oktober te verbieden. Bij de marathon van Berlijn zijn er jaarlijks meer dan 40.000 lopers. Berlijn geldt als een van de snelste marathons ter wereld.

16:58 16 uur 58. Vorig jaar won Kenenisa Bekele in Berlijn

16:07 16 uur 07. Geen BK beachvolleybal. Er wordt deze zomer geen Belgisch kampioenschap beachvolleybal georganiseerd. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen besliste dat door de coronacrisis in de zomermaanden geen enkel beachvolleytoernooi op nationaal, Vlaams, provinciaal en regionaal niveau (senioren en jeugd) kan doorgaan. "De federatie hoopt om snel licht aan het einde van de tunnel te zien. Afhankelijk van de beslissingen van de experts en de overheid, kan er overwogen worden om toch enkele activiteiten te laten doorgaan. Dit gaat meer specifiek over trainingen, initiaties en beachvolleybalkampen, waarin zeer strikt zal moeten omgegaan worden met de maatregelen die van kracht zijn betreffende het COVID-19 virus. Hierover zal verder gecommuniceerd worden eens er meer duidelijkheid is", laat Volley Vlaanderen weten.

16:05 16 uur 05. Verlaat Real tijdelijk Bernabeu? Als het in Spanje tot een herstart van de voetbalcompetitie komt, overweegt Real Madrid zijn zes resterende thuiswedstrijden af te werken in het stadion van zijn B-team Castilla. Dat biedt plaats aan 6.000 toeschouwers. In het Estadio Santiago Bernabéu kunnen en 81.000 plaatsnemen. De capaciteit van het stadion maakt niet uit - bij een herneming van de competitie zal er toch achter gesloten deuren gespeeld worden - en de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois wil uitwijken naar het Estadio Alfredo di Stéfano, zodat de voor de zomer geplande renovatiewerken aan Bernabéu ongestoord door kunnen gaan. Volgens de Spaanse krant Marca kreeg Real daarvoor al het fiat van de Spaanse liga, maar ook de toestemming van de UEFA is nodig.

16:02 16 uur 02. "Unanimiteit" bij Italiaanse clubs. Het is zowat dagelijkse kost in deze coronacrisis: wordt er dit seizoen nog gevoetbald? Ja, als het van de Italiaanse clubs afhangt. Dat meldt de Italiaanse profliga. "De vergadering van de Lega Serie A kwam vanmorgen bijeen en heeft, met een unanieme stemming onder de 20 verzamelde clubs in een videoconferentie, zijn intentie bevestigd om het seizoen 2019-2020 uit te spelen", klinkt het. De profliga benadrukt dat de bal eerst en vooral in het kamp van de overheid ligt.