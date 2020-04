Coronablog: Witsel schenkt 100.000 euro aan Luiks ziekenhuis

17:38 17 uur 38. Witsel schenkt 100.000 aan Luiks ziekenhuis. Axel Witsel heeft 100.000 euro overgemaakt aan het Fondation Léon Fredericq. Met dat geld zal medisch materiaal gekocht worden voor het Academisch Ziekenhuis in Luik, de plaats waar Witsel van afkomstig is. "Ik heb veel vrienden bij het verplegend personeel en zij vertellen hoezeer ze beschermend materiaal tekortkomen of dat het van slechte kwaliteit is. Ik wilde dus een gebaar stellen." . Witsel schenkt 100.000 aan Luiks ziekenhuis Axel Witsel heeft 100.000 euro overgemaakt aan het Fondation Léon Fredericq. Met dat geld zal medisch materiaal gekocht worden voor het Academisch Ziekenhuis in Luik, de plaats waar Witsel van afkomstig is. "Ik heb veel vrienden bij het verplegend personeel en zij vertellen hoezeer ze beschermend materiaal tekortkomen of dat het van slechte kwaliteit is. Ik wilde dus een gebaar stellen."

17:37 17 uur 37. Het voetbal stelt in deze kritieke situatie niet veel voor. Ik wil de verpleegkundigen helpen die dit vandaag echt nodig hebben. Axel Witsel. Het voetbal stelt in deze kritieke situatie niet veel voor. Ik wil de verpleegkundigen helpen die dit vandaag echt nodig hebben. Axel Witsel

16:10 16 uur 10. Rugani en Matuidi zijn volledig genezen. Juventus laat weten dat Daniele Rugani en Blaise Matuidi hersteld zijn van hun besmetting met het coronavirus. "Beide spelers hebben, zoals het protocol voorschrijft, 2x een negatieve coronatest afgelegd. De spelers zijn dus genezen en hoeven niet langer thuis in isolatie te blijven", klinkt het. Rugani was op 12 maart de eerste speler in de Serie A die positief testte op het coronavirus. Blaise Matuidi volgde enkele dagen later. Paulo Dybala, die op 21 maart positief testte, maakte eind maart op Juventus TV al bekend volledig hersteld te zijn. . Rugani en Matuidi zijn volledig genezen Juventus laat weten dat Daniele Rugani en Blaise Matuidi hersteld zijn van hun besmetting met het coronavirus. "Beide spelers hebben, zoals het protocol voorschrijft, 2x een negatieve coronatest afgelegd. De spelers zijn dus genezen en hoeven niet langer thuis in isolatie te blijven", klinkt het. Rugani was op 12 maart de eerste speler in de Serie A die positief testte op het coronavirus. Blaise Matuidi volgde enkele dagen later. Paulo Dybala, die op 21 maart positief testte, maakte eind maart op Juventus TV al bekend volledig hersteld te zijn.

16:08 16 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:09 12 uur 09. Verschuivingen in MXGP-kalender. De Grote Prijzen motorcross in Rusland en Letland zullen een maand later dan voorzien doorgaan. Dat bracht organisator MXGP woensdag naar buiten. De GP in Rusland, in Orlyonok, zou op 7 juni plaatsvinden, maar verhuist naar 5 juli. De race in Letland, in Kegums, wordt van 14 juni naar 12 juli verplaatst. Ook de Grote Prijzen van Italië en Trentino werden verder verplaatst. De GP in Maggiora (Italië) moest doorgaan op 5 juli, maar werd met twee weken uitgesteld. De Grand Prix van Trentino moet op 4 oktober plaatsvinden. Ook de GP van Frankrijk zal niet doorgaan, zoals voorzien, op 28 juni. De Franse regering besliste dinsdag immers dat er geen grote evenementen binnen haar landsgrenzen mogen plaatsvinden tot half juli. Een nieuwe datum voor de GP van Frankrijk is er wel nog niet. Verschuivingen in MXGP-kalender De Grote Prijzen motorcross in Rusland en Letland zullen een maand later dan voorzien doorgaan. Dat bracht organisator MXGP woensdag naar buiten. De GP in Rusland, in Orlyonok, zou op 7 juni plaatsvinden, maar verhuist naar 5 juli. De race in Letland, in Kegums, wordt van 14 juni naar 12 juli verplaatst. Ook de Grote Prijzen van Italië en Trentino werden verder verplaatst. De GP in Maggiora (Italië) moest doorgaan op 5 juli, maar werd met twee weken uitgesteld. De Grand Prix van Trentino moet op 4 oktober plaatsvinden. Ook de GP van Frankrijk zal niet doorgaan, zoals voorzien, op 28 juni. De Franse regering besliste dinsdag immers dat er geen grote evenementen binnen haar landsgrenzen mogen plaatsvinden tot half juli. Een nieuwe datum voor de GP van Frankrijk is er wel nog niet.

11:28 11 uur 28. Australische roeister Rowe verbetert wereldrecord indoor. Georgina Rowe zit momenteel in haar thuisland Australië aan haar huis gekluisterd en dat inspireerde haar tot een opvallende prestatie. De 27-jarige roeister verbrak vanop haar roeimachine zowaar het wereldrecord indoor. Rowe legde thuis in Sydney een virtueel parcours van 21,097 km af in 1 uur, 19 minuten en 28,4 seconden. Ze verpulverde zo het wereldrecord op de halve marathon met meer dan 40 seconden. Het vorige wereldrecord stond op naar van de Amerikaanse Esther Lofgren. Australische roeister Rowe verbetert wereldrecord indoor Georgina Rowe zit momenteel in haar thuisland Australië aan haar huis gekluisterd en dat inspireerde haar tot een opvallende prestatie. De 27-jarige roeister verbrak vanop haar roeimachine zowaar het wereldrecord indoor. Rowe legde thuis in Sydney een virtueel parcours van 21,097 km af in 1 uur, 19 minuten en 28,4 seconden. Ze verpulverde zo het wereldrecord op de halve marathon met meer dan 40 seconden. Het vorige wereldrecord stond op naar van de Amerikaanse Esther Lofgren.

11:27 11 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:21 Chris Froome wacht op nieuws van de Ronde van Frankrijk:. 11 uur 21. Chris Froome wacht op nieuws van de Ronde van Frankrijk: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:11 11 uur 11. Grootmeester Carlsen daagt zijn concurrenten uit. De Noorse schaakkampioen Magnus Carlsen daagt vanaf volgend weekend 7 concurrenten uit. In de Magnus Carlsen Invitational gaat 's werelds nummer 1 online schaken tegen de Amerikaan Caruana (2), de Chinees Ding (3), de Rus Nepomnjasjtsji (4), de Fransman Vachier-Lagrave (5), de Nederlander Giri (10), de Amerikaan Nakamura (18) en de 16-jarige speler Firouzja (21) uit Iran. Grootmeester Carlsen daagt zijn concurrenten uit De Noorse schaakkampioen Magnus Carlsen daagt vanaf volgend weekend 7 concurrenten uit. In de Magnus Carlsen Invitational gaat 's werelds nummer 1 online schaken tegen de Amerikaan Caruana (2), de Chinees Ding (3), de Rus Nepomnjasjtsji (4), de Fransman Vachier-Lagrave (5), de Nederlander Giri (10), de Amerikaan Nakamura (18) en de 16-jarige speler Firouzja (21) uit Iran.